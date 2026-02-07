Những cách giúp tăng cường sóng di động trong nhà

Tình trạng sóng di động yếu thường do nhiều yếu tố kết hợp. Khoảng cách đến cột phát sóng, đặc biệt ở vùng nông thôn, là nguyên nhân chính. Tuy nhiên, ngay cả sống trong thành phố hoặc vùng ngoại ô có cột phát sóng gần đấy, sóng di động vẫn có thể yếu, có nghĩa nguyên nhân không chỉ riêng khoảng cách. Trong trường hợp này, vật liệu xây dựng, tán cây và thậm chí thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến cường độ tín hiệu.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến sóng di động hoạt động không ổn định ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, công nghệ lỗi thời và nhiễu sóng từ các thiết bị điện tử khác cũng góp phần làm giảm chất lượng thu sóng. Do đó, việc nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện là rất quan trọng để tìm ra giải pháp cải thiện kết nối.

Cách tăng cường sóng di động tại nhà

Để giúp cải thiện khả năng thu sóng di động cho điện thoại di động tại nhà, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp mà không cần phải đổi nhà cung cấp dịch vụ.

Sử dụng bộ khuếch đại tín hiệu: Bộ khuếch đại tín hiệu điện thoại di động có thể cải thiện đáng kể tín hiệu yếu. Những thiết bị này khuếch đại tín hiệu di động hiện có trong nhà hoặc xe, giúp nâng cao chất lượng cuộc gọi và tốc độ dữ liệu.

Bộ khuếch đại bao gồm ba phần chính: Ăng-ten ngoài trời để thu tín hiệu từ cột phát sóng, bộ khuếch đại để tăng cường độ tín hiệu, và ăng-ten trong nhà để phát lại tín hiệu đã được tăng cường. Tuy nhiên, các thiết bị này cần có tín hiệu ở gần để hoạt động hiệu quả và thường có giá không hề rẻ.

Gọi điện qua Wi-Fi: Mặc dù không phải là thiết bị tăng cường tín hiệu, nhưng gọi điện qua Wi-Fi là một giải pháp đơn giản để khắc phục tình trạng sóng yếu. Hầu hết các smartphone hiện nay cho phép thực hiện và nhận cuộc gọi qua kết nối Wi-Fi, điều rất hữu ích ở những khu vực có sóng di động yếu nhưng Wi-Fi mạnh. Kích hoạt tính năng này có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc gọi.

Gọi điện qua Wi-Fi là giải pháp có thể được áp dụng ẢNH: TECHRADAR

Nếu tín hiệu mạng Wi-Fi tại nhà không ổn định, người dùng có thể mua các bộ Wi-Fi Mesh để mở rộng phạm vi với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, người dùng cũng cần đảm bảo rằng mạng Wi-Fi được bảo mật bằng mật khẩu mạnh và mã hóa để ngăn chặn truy cập trái phép. Việc này không chỉ giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà còn cải thiện độ tin cậy của cuộc gọi qua Wi-Fi.