Ma lực đồng tiền trong ‘Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh’

Lý Hải vốn là ca sĩ được yêu thích nhờ tính cách giản dị, nên khi chuyển sang làm phim, anh luôn khai thác những câu chuyện bình dân nhưng lại mang ý nghĩa về cuộc sống. Ở Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, đạo diễn Lý Hải tập trung khai thác về câu chuyện tiền bạc và tình bạn, những câu thoại về đồng tiền được cài cắm trong phim cũng khiến người xem suy ngẫm.

Poster phim

Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện về đồng tiền và tình bạn được đẩy lên cao trào, chính vì thế, những câu thoại về tiền cũng được nhắc nhiều.

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh xoay quanh nhóm bạn thân 6 người gồm: Phương (Quốc Cường), Phát (Huy Khánh), Khanh (Trung Dũng), Lộc (Huỳnh Thi), An (Thanh Thức) và Toàn (Trần Kim Hải). Họ cùng nhau lớn lên tại một làng nghề làm chiếu truyền thống. Công việc khó khăn nên mọi người cũng dần bỏ nghề chỉ còn duy nhất Phương trụ lại. Một ngày, Phương mua tấm vé số trùng ngày sinh của 6 anh em và giao cho An cất giữ. Nào ngờ tấm vé trúng giải độc đắc hàng trăm tỉ đồng nhưng An lại qua đời do tai nạn và "tấm vé định mệnh" nằm ở ốp lưng điện thoại cũng theo anh xuống mộ. Tình huống này khiến 5 người còn lại dấy lên dã tâm và những toan tính riêng. Kẻ muốn đào mộ để lấy tấm vé bị chôn, người thì muốn ngăn cản vì sợ phạm điều tối kỵ… Loạt bi kịch nghiệt ngã cũng chính thức bắt đầu từ đây.

Ê-kíp đoàn làm phim Lật mặt 6 giao lưu với khán giả tại rạp LÊ TUẤN

Ngay từ đầu, câu chuyện về sức mạnh của đồng tiền ở Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đã được xây dựng vô cùng hấp dẫn. Còn gì tò mò, khơi gợi hơn tấm vé số trúng độc đắc 138,6 tỉ đồng? Còn lựa chọn nào tốt hơn cho những con người đang ở cùng đường bí bách: một người cha đơn thân đang lâm cảnh nợ nần và đứa con gái bệnh tật; một giang hồ ngầm mưu sinh bằng những thủ đoạn bẩn thỉu; một chàng bán bảo hiểm không kiếm được khách; một kẻ mê đá gà sống bám váy vợ; một gã nghèo sắp lên chức cha nhưng không có được một mái nhà tử tế… Nghịch cảnh đó buộc họ phải khơi dậy lòng tham, sự dã tâm và sẵn sàng "lật mặt" bất cứ lúc nào để chiếm lấy tấm vé số định mệnh.

Cái hay nhất ở Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là các nhân vật dù họ là ai, họ đang làm gì, cuộc sống của họ có bi kịch như thế nào… thì chỉ khi dính đến tiền bạc, bản chất thật của họ mới lộ ra. Ở đây, tấm vé độc đắc chính là công cụ vạch trần tham vọng ẩn sâu bên trong mỗi con người, khơi dậy xung đột nội tâm, lằn ranh đạo đức và hành động của mỗi người trước ma lực của đồng tiền cũng được thể hiện rõ nét qua các câu thoại giữa Phát, Khanh, Lộc.

Cảnh trong phim

Ở Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, đồng tiền cho thấy sức mạnh to lớn, là ngọn nguồn của sự sống, là chìa khóa mở ra cánh cửa hy vọng, niềm tin… Nhưng vì mãi đuổi theo tham vọng tiền tài mà nó cũng cướp đi niềm vui, hạnh phúc, khiến con người ta đánh mất bản thân, quên đi những giá trị sống để sẵn sàng gây đau khổ cho nhau, gây ra bất an cho xã hội. Trên hết, đồng tiền dù có sức mạnh to lớn đến đâu thì cũng không thể mua được tất cả: Tiền không mua được sức khỏe cho bé Mai; Tiền không trả lại được chồng cho Liên; Tiền không thay thế Toàn chăm sóc ba mẹ ở tuổi xế chiều; Tiền không thể trả lại niềm tin cho vợ Phát.



Giá trị đồng tiền trong phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh

Hơn 90 phút của phim, khán giả được đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những màn rượt đuổi kịch tính, những bất ngờ trước những pha "lật mặt" gây sốc; sự lồng ghép khéo léo những cảm xúc; bài học về 2 mặt của đồng tiền; ý nghĩa tình bạn, trong đó có những câu thoại của các nhân vật chính là điều quan trọng nhất tạo nên cảm xúc cho người xem. Để rồi khi nhận ra đồng tiền không phải là tất cả thì những mâu thuẫn tưởng chừng không thể hàn gắn cuối cùng lại được hóa giải nhẹ nhàng, và khi những lỗi lầm đi qua thì tình bạn không vụ lợi vẫn còn ở lại.

Phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh hiện vẫn đang còn chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.