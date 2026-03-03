'Ma nữ đẹp nhất Thái Lan' Mai Davika lần đầu kể về cuộc sống sau kết hôn

Kbizoom đưa tin ngày 2.3, trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Thái Lan, Mai Davika thừa nhận cô vẫn còn đôi chút ngượng ngùng khi được giới thiệu với danh xưng là "vợ của ai đó". Nữ diễn viên cho biết cảm giác ấy khá lạ lẫm. Có lần tham dự một sự kiện, khi nghe người dẫn chương trình nói "đây là chồng của cô ấy", cô đã bất giác thốt lên đầy ngạc nhiên. Theo Mai Davika, việc chuyển từ một mối quan hệ yêu đương sang tình trạng hôn nhân chính thức thực sự tạo nên khác biệt rõ rệt.

Hôn nhân ngọt ngào của cặp vợ chồng trẻ

Bước vào đời sống vợ chồng, cả Mai Davika và Ter Chantavit đều học cách dung hòa cái tôi và duy trì giao tiếp cởi mở. Nữ diễn viên cho biết khi tình cảm thể hiện chưa như kỳ vọng, cô chọn cách điều chỉnh suy nghĩ và nói thẳng mong muốn của mình. Theo cô, nếu cảm thấy có điều khúc mắc, hãy chủ động đề nghị nhiều hơn thay vì giữ trong lòng.

Mai Davika chia sẻ rằng cô và ông xã Ter Chantavit phải học cách cân bằng cái tôi sau kết hôn Ảnh: Instagram davikah

Mai Davika cũng tiết lộ câu chuyện hài hước xoay quanh ngày Valentine đầu tiên sau khi kết hôn. Trước đây, Ter Chantavit thường khiến cô bất ngờ với 1.000 bông hoa. Năm nay, ngay sau đám cưới, khi được hỏi về quà Valentine, anh trả lời đã đặt 30 bông. Mai Davika kể lại trong tiếng cười rằng cô lập tức trêu chồng vì số lượng hoa giảm mạnh sau khi cưới. Tuy nhiên, thay vì giận dỗi, cô chọn cách bày tỏ mong muốn một cách trực tiếp. Theo cô, sự thẳng thắn chính là "chìa khóa" để duy trì mối quan hệ lâu dài. Mai Davika thậm chí còn gợi ý chồng tự cắt hoa hồng trong vườn nhà và trao tặng theo cách lãng mạn hơn. Cô cho rằng đàn ông thường không suy nghĩ phức tạp như phụ nữ, vì vậy không cần những "trò chơi tâm lý", muốn gì cứ nói rõ ràng.

"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" cho rằng sự thẳng thắn là "chìa khóa" giữ gìn hôn nhân Ảnh: Instagram davikah

Bên cạnh tình yêu, Mai Davika nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu bản thân. Cô công khai chia sẻ đã đầu tư hàng trăm triệu đồng cho các liệu trình chăm sóc sắc đẹp, từ chăm sóc da đến công nghệ laser. Nữ diễn viên lý giải rằng ngoại hình là một phần trách nhiệm nghề nghiệp của cô. Làm việc dưới ánh đèn phim trường khiến làn da chịu nhiều tác động, vì vậy cô duy trì chế độ bổ sung vitamin đều đặn để giữ gìn diện mạo nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

Sinh năm 1992 trong gia đình có cha là người Bỉ, mẹ là người Thái, Mai Davika vụt sáng thành sao nhờ bộ phim điện ảnh đình đám Tình người duyên ma. Tác phẩm không chỉ đưa tên tuổi cô vươn ra khắp châu Á mà còn kết nối duyên phận với ông xã Ter Chantavit - một trong những biên kịch của phim. Sau đó, cả hai tái hợp trong dự án Man is not real woman. Ter Chantavit nhiều lần khen ngợi sự chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến của vợ.

Chuyện tình của mỹ nhân xứ chùa Vàng khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi sự chân thành, dí dỏm và đầy ấm áp Ảnh: Instagram davikah

Khi công khai mối quan hệ, cặp đôi từng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Mai Davika không xứng đôi với Ter Chantavit - người nổi tiếng với nền tảng học vấn vững chắc và danh tiếng trong vai trò diễn viên, biên kịch, đạo diễn. Ter Chantavit từng ghi dấu ấn qua các bộ phim ăn khách như Hello Stranger, ATM: Er Rak Error và One Day. Anh bắt đầu sự nghiệp phía sau hậu trường trước khi trở thành gương mặt được yêu mến trên màn ảnh nhờ lối diễn hài hước tự nhiên.

Sau 8 năm đồng hành từ tình bạn đến tình yêu, Ter Chantavit cầu hôn Mai Davika vào giữa năm 2024 bằng chiếc nhẫn kim cương 15 carat. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 11.2025, mở ra chương mới trong cuộc sống hôn nhân mà họ mô tả được xây dựng trên sự chân thành, tiếng cười và cùng nhau trưởng thành.