Mã số vùng trồng đưa nông sản Gia Lai chinh phục thị trường tỉ đô

Ngày 5.6, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho biết toàn tỉnh hiện có hơn 350 mã số vùng trồng được cấp phép phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Trong đó, 306 mã số vùng trồng dành cho xuất khẩu với diện tích gần 11.000 ha, phần còn lại phục vụ thị trường trong nước trên diện tích khoảng 500 ha.

Thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh hướng dẫn nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chuối, chanh dây theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và Organic.

Hiệu quả kinh tế từ mã số vùng trồng được thể hiện rõ ở nhiều loại cây trồng. Riêng sản phẩm chuối, giá bán tăng từ 20 - 30% so với sản phẩm chưa được cấp mã số. Trong khi đó, chuối không có mã số vùng trồng chủ yếu tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu tiểu ngạch với nhiều rủi ro về thị trường.

Chanh dây là một trong những trái cây xuất khẩu có giá trị cao của Gia Lai ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo ngành nông nghiệp địa phương, mã số vùng trồng không chỉ đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc mà còn được xem là "vé thông hành" giúp nông sản địa phương giữ vững thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu trên bản đồ nông sản thế giới.

Hiện Gia Lai có 53 cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu đang hoạt động với tổng công suất từ 2.670 - 2.885 tấn quả tươi mỗi ngày. Nông sản của tỉnh đã hiện diện tại nhiều thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand và Trung Quốc.

Để được cấp mã số vùng trồng, các khu vực sản xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của nước nhập khẩu. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất an toàn, bền vững hơn.

Gia Lai hiện là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của Tây nguyên với khoảng 100.000 ha cà phê, sản lượng từ 340.000 - 400.000 tấn/năm; hơn 9.000 ha sầu riêng đạt khoảng 60.000 tấn/năm; hơn 7.000 ha chuối đạt khoảng 250.000 tấn/năm và khoảng 5.500 ha chanh dây cho sản lượng gần 240.000 tấn/năm.

Với lợi thế vùng nguyên liệu quy mô lớn cùng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp như HAGL, Thaco, Vĩnh Hiệp..., các mặt hàng nông sản đang đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai, đạt 3,44 tỉ USD trong năm 2025. Sự phát triển của hệ thống mã số vùng trồng tiếp tục được kỳ vọng sẽ mở rộng dư địa tăng trưởng, đưa nông sản Gia Lai vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.