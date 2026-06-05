Khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho người dân vùng khó khăn ở Gia Lai

Ngày 5.6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho người dân đang cư trú thực tế tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Theo kế hoạch, chương trình áp dụng cho người dân sinh sống tại các địa phương thuộc diện thụ hưởng. Học sinh phổ thông, trẻ mầm non, người lao động thuộc nhóm khám sức khỏe riêng cùng các đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý không thuộc phạm vi thực hiện.

Điểm mới đáng chú ý của đợt khám sức khỏe miễn phí lần này là toàn bộ kết quả khám sẽ được số hóa và cập nhật lên Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc số hóa dữ liệu được kỳ vọng góp phần xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân cho người dân, tạo thuận lợi trong việc tra cứu thông tin y tế, theo dõi tình trạng sức khỏe lâu dài cũng như hỗ trợ công tác quản lý sức khỏe tại cộng đồng.

Cuộc sống của người dân vùng biên giới ở Gia Lai còn nhiều khó khăn ẢNH: TRẦN HIẾU

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, chính quyền các xã sẽ hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID. Trong khi đó, các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu cập nhật lên hệ thống.

Theo lộ trình, trước ngày 30.6, các địa phương sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã; rà soát, lập danh sách đối tượng; chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất; đồng thời tổ chức tập huấn chuyên môn và phần mềm quản lý dữ liệu.

Từ ngày 1.7 đến 30.11, chương trình khám sức khỏe miễn phí được triển khai trên diện rộng. Các đợt khám lưu động sẽ được ưu tiên tại những khu vực có điều kiện đi lại khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Song song với quá trình khám, dữ liệu sẽ được cập nhật lên Sổ sức khỏe điện tử. Đến tháng 12.2026, các đơn vị liên quan sẽ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, xác định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để xem xét nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Trong đợt triển khai này, Sở Y tế tỉnh Gia Lai được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì toàn bộ quá trình thực hiện. Sở phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cùng chính quyền 12 xã để bảo đảm chương trình diễn ra hiệu quả, đúng tiến độ.