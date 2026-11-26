Bán thuốc kích dục như bánh kẹo

Trưa 22.10, chúng tôi có mặt tại Bến xe Miền Tây (TP.HCM). Giữa không khí ngột ngạt của dòng người tay xách nách mang, nhiều người bán hàng rong liên tục lượn lờ. Trên vai họ là những chiếc khay gỗ nhỏ, treo lủng lẳng ví da, bật lửa, móc khóa, kìm bấm móng tay. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc che mắt lực lượng bảo vệ.

Người phụ nữ tại Bến xe Miền Tây giới thiệu với khách các viên nén được cho là thuốc tăng cường sinh lý ẢNH: TRẦN KHA

Ngồi quan sát tại quán nước trong bến xe, chúng tôi chứng kiến một người phụ nữ trạc 50 tuổi tiến lại gần 2 thanh niên trẻ. Sau màn mời mua ví da bất thành, thấy hai người xua tay từ chối, người phụ nữ ghé sát tai thì thầm: "Có mua thứ khác không em?".

Hai hành khách ngơ ngác. Người phụ nữ liền hạ giọng: "Thuốc kích dục nam nữ, thứ nào cũng có". Nhìn thấy ánh mắt e ngại, ngượng ngùng của hai thanh niên giữa chốn đông người, người phụ nữ bĩu môi rồi quay sang bàn nước nơi chúng tôi đang ngồi.

"Lấy mấy viên xài thử đi em trai, bao cứng, bao sướng", người phụ nữ đon đả mở lời. Bà giới thiệu mình quê miền Trung, đã dạt vào bến xe này bán hàng dạo hơn 20 năm nay.

Lọ nước mà người bán giới thiệu là nước kích dục cho nữ ẢNH: TRẦN KHA

Thấy chúng tôi tỏ vẻ tò mò, người phụ nữ kéo chiếc túi xách đeo chéo ngang thắt lưng, nhanh nhẹn lôi ra một vỉ thuốc nén màu xanh mà bà giới thiệu là "ngựa Thái" và một lọ nước thủy tinh nhỏ, rồi quảng cáo: "Muốn thuốc uống viên hay xịt của nam giới đều có, uống vô sung mãn cả đêm. Còn chai nước này dành cho nữ, không màu, không mùi, chỉ cần nhỏ 3 giọt vô ly nước đưa cho đối phương uống, đảm bảo không bị phát hiện, muốn làm gì cũng được".

Cầm hộp thuốc viên trên tay, chúng tôi thấy vỏ hộp móp méo, giấy hướng dẫn toàn chữ nước ngoài, không có tiếng Việt, tem nhãn hay hạn sử dụng. Người phụ nữ ra giá: "Hộp 10 viên, giá 550.000 đồng, mua lẻ thì 120.000 đồng/viên. Hàng nước ngoài xịn đó, tôi bán ở bến xe này cả chục năm rồi, người ta xài ầm ầm không bị gì cả nên đừng lo!".

Khi hỏi về hóa đơn hay nguồn gốc thật sự, người phụ nữ cười, xua tay rồi ngập ngừng: "Hàng này lấy qua mối quen chuyền tay, lấy đâu ra giấy tờ!".

Người phụ nữ vừa rời đi thì một người đàn ông ngoài 50 tuổi, cũng vác khay hàng dạo, tiến tới chào mời tương tự. Người này lôi từ đáy túi xách ra một lọ nước, giới thiệu là nước kích dục nữ. Trên vỏ hộp đã cũ, rách do bị bóc mở nhiều lần, có ghi chữ P (Philter) nhưng không có tem nhãn. Người đàn ông lấy lọ nước ra cho chúng tôi xem. Lọ nước giống hệt loại của người phụ nữ bán hàng dạo vừa giới thiệu, với hướng dẫn nhỏ 3 giọt vào nước uống trước đó. Tuy nhiên, người đàn ông này lại hướng dẫn liều lượng khiến chúng tôi lạnh sống lưng: "Cho nửa lọ vào ly nước lọc thì ngấm mới nhanh! Cứ đổ nhiều vô".

Những vỉ viên nén, viên nén rời được người đàn ông tại Bến xe Miền Tây giới thiệu là thuốc kích dục bỏ trong các túi zip ẢNH: TRẦN KHA

Khi gặng hỏi về nguồn gốc, thành phần, người đàn ông chỉ ậm ừ: "Trên vỏ hộp có ghi hết rồi. Thuốc này bây giờ bán đại trà. Mấy tiệm lớn họ có giấy, chứ mình lấy bán lại quan tâm chi giấy tờ, thành phần thuốc!".

Núp bóng quầy bán bao cao su, vé số

Rời Bến xe Miền Tây, chúng tôi di chuyển về khu vực quanh giao lộ Châu Văn Liêm - Nguyễn Trãi (TP.HCM). Dọc các tuyến phố này, cảnh tượng buôn bán càng lộ liễu với hàng chục điểm kinh doanh núp bóng quầy bán bao cao su và tủ vé số vỉa hè.

Chúng tôi tấp xe vào một tủ kính bán vé số trên đường Nguyễn Trãi. Thấy khách dừng xe, người đàn ông bán hàng mời chào: "Mua vé số xong có lấy thêm đồ chơi gì không em, ở đây thứ gì cũng có".

Hàng dài các điểm bán bao cao su trên tuyến đường Châu Văn Liêm ẢNH: TRẦN KHA

Thấy người mua tròn mắt, người đàn ông hạ giọng: "Bao cao su giúp kéo dài quan hệ, thuốc xịt, thuốc cường dương, thuốc kích dục nam, nữ loại nào cũng có... Bao xài". Theo người này, bán vé số chỉ là phụ, bán những loại thuốc này mới là nguồn thu chính.

Nói xong, người đàn ông bước vội lại góc tường cách đó vài mét, xách ra một chiếc túi ni lông màu đen nhét sâu trong kẹt cửa. Mở túi, bên trong là hàng chục vỉ thuốc viên trần trụi và những chai thuốc viên, thuốc nước có vỏ hộp móp méo, nhãn mác bong tróc, lem nhem được quảng cáo là thuốc kích dục.

Cầm những vỉ thuốc có chữ tượng hình, chúng tôi hỏi xuất xứ ở đâu. Người đàn ông lúng túng lật qua lật lại chiếc hộp giấy cũ rách, nhìn chăm chú vào hình ảnh phụ nữ khêu gợi gần logo in bên ngoài vỏ hộp thuốc rồi phán bừa: "Hàng Đức, còn cái này hàng Thái xách tay đó, uống vô khỏe re, không tác dụng phụ đâu mà sợ!".

Cách đó khoảng 50 mét, một người đàn ông ngồi cạnh chiếc tủ kính nhỏ, bên trong chỉ bày vài hộp bao cao su. Vừa thấy chúng tôi, người này liền nháy mắt ra hiệu: "Mua thuốc kích dục hả anh trai? Mấy bữa nay công an với quản lý thị trường làm gắt quá nên tụi em không dám trưng ra tủ, giấu hết trơn, ai hỏi mới đi lấy".

Người đàn ông trên đường Nguyễn Trãi giới thiệu với khách những viên nén được cho là thuốc kích dục ẢNH: TRẦN KHA

Nói xong, ông ta bước tới chiếc xe máy điện dựng sát mép đường, luồn tay vào hộc chứa bình ắc quy dưới yên xe, lôi ra một bọc ni lông đen buộc túm miệng. Bên trong là hàng chục vỉ thuốc không ghi tên và vô số viên nén đủ màu sắc được chia lẻ sẵn vào các túi zip nhỏ bằng ngón tay.

Khi chúng tôi hỏi vì sao thuốc không có hộp đựng hay hướng dẫn sử dụng, người này thản nhiên xua tay: "Hàng nhập về nguyên hộp to chiếm chỗ lắm, để trong tủ kính sợ lực lượng chức năng kiểm tra tịch thu. Tụi tôi lột sạch vỏ hộp, chia sẵn vô túi zip nhỏ, nhét hộc xe cho gọn, có biến là tẩu tán trong chớp mắt". (còn tiếp)

Người đàn ông bán ví da, mắt kính... mời chào phóng viên mua thuốc tăng cường sinh lý và đi mời chào những người khác trong Bến xe Miền Tây ẢNH: TRẦN KHA