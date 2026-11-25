Hàng hóa được ngụy trang, bóc vỏ, chia lẻ vào túi zip, không rõ nguồn gốc, thành phần nhưng vẫn được người bán tùy tiện quảng cáo công dụng, hướng dẫn sử dụng, thậm chí rao bán thuốc kê đơn không cần toa.

Hành trình thâm nhập của PV Báo Thanh Niên phơi bày những chiêu thức kinh doanh bất chấp, đồng thời giải mã nguy cơ từ các hóa chất gây ức chế thần kinh, thuốc điều trị bị pha trộn trái phép và sản phẩm hỗ trợ sinh lý không kiểm soát. Hậu quả không chỉ đe dọa sức khỏe mà cả tính mạng người sử dụng.

B ẪY THỊ GIÁC VÀ LỜI RAO TRÊN CÕI MẠNG

Chỉ cần vài từ khóa tìm kiếm trên các mạng xã hội phổ biến như Facebook, TikTok hay Telegram, chúng tôi lập tức lọt vào "bẫy thuốc kích dục" với hàng loạt trang cá nhân và hội nhóm kín mời chào bằng những hình ảnh trần trụi và chiêu trò tinh vi để lách thuật toán kiểm duyệt tinh vi.

Điểm chung của những trang như "M. Sexy X", "Nước Tình Yêu Chính Hãng Japan", "Góc Yêu Thương", "Luxury Love" hay "Lumi Love" là dùng các đoạn video ngắn quay cảnh giường chiếu dung tục được làm mờ một cách sơ sài cốt để kích thích thị giác người tò mò kèm những lời rao nguy hiểm.

Trên trang "M. Sexy X", người bán quảng cáo thứ dung dịch gọi là "nước kích hứng M." nhập khẩu từ Hàn Quốc, nhấn mạnh thành phần Butyl Nitrite và Isobutyl Nitrite. Lời rao khẳng định chỉ cần nhỏ 3 - 4 giọt vào ly nước, cà phê, trà sữa hay thậm chí tô mì tôm thì sau 5 - 10 phút, đối phương sẽ "xóa sạch e ngại, tới bến mà không ai hay biết".

Nội dung quảng cáo sản phẩm tăng cường sinh lý trên mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH - TRẦN KHA

Nội dung quảng cáo sản phẩm tăng cường sinh lý trên mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH - TRẦN KHA

Nguy hiểm hơn, trang "Góc Yêu Thương" và "Luxury Love" đăng tải clip quảng cáo các loại chất lỏng gọi là "nước nghe lời", "nước mất trí nhớ" hay "nước thần tiên", viết tắt là GHB. Clip giải thích đây là chất ức chế hệ thần kinh trung ương, không màu, không mùi, không vị. Ban đầu uống vào tạo hưng phấn lạ thường, nhưng sau đó, nhịp tim và hơi thở chậm lại, toàn thân rũ liệt như say rượu nặng, mất khả năng chống cự, mặc cho đối phương sai khiến, thao túng và khi tỉnh dậy hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Thông tin từ clip còn khẳng định GHB sẽ nhanh chóng đào thải qua hơi thở và nước tiểu, không để lại bất kỳ dấu vết nào để công an truy xét. Đáng nói, trong clip có đề cập sự nguy hiểm của loại chất lỏng này nhưng lại kèm theo các nút bấm, đường link dẫn đến trang bán hàng, kèm cả số điện thoại.

Bên cạnh thuốc nước, các loại "nước hoa kích dục" như K. cũng được tung hô có chứa hợp chất alkyl nitrite (poppers) và hormone pheromone. Các trang này quả quyết chỉ cần xịt vào cổ tay hoặc gáy áo, mùi hương lan tỏa trong phòng kín sẽ khiến người hít phải "nóng ran, rạo rực, chủ động".

Đ ÓNG GÓI NGỤY TRANG

Chúng tôi thử gọi số điện thoại 0382925.xxx ghi trên video của trang "K. Japan" để hỏi mua hàng. Bên kia đầu dây, một giọng nữ đon đả bắt máy, tư vấn cặn kẽ: "Bên em có loại nhẹ 190.000 đồng và loại cực mạnh 289.000 đồng. Loại mạnh là dùng cho những người bị lãnh cảm, không có cảm xúc với anh, nhưng ngửi vào là phải khuất phục ngay".

Khi chúng tôi hỏi trên chai thuốc ghi rõ chữ "kích dục" thì khi gửi bưu điện có bị cơ quan chức năng giữ lại không, người mua có bị dính đến pháp luật hay không thì người này cười đáp: "Anh yên tâm, bên em đóng gói gửi vào TP.HCM chỉ ghi là nước hoa xịt thơm hoặc mỹ phẩm cao cấp, kín đáo tuyệt đối, bảo mật thông tin cho anh".

Thuốc viên, kẹo ngậm được nhân viên nhà thuốc giới thiệu có tác dụng tăng cường sinh lý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH - TRẦN KHA

Tiếp tục gọi vào số 0899062.xxx trên một trang khác, chúng tôi được một người phụ nữ khẳng định hàng nhập xách tay từ Hàn Quốc và Nhật Bản, không màu mùi vị nên lén nhỏ vào bia rượu, thức ăn có nước thì đối phương không thể nào phát hiện. Người này báo giá: "Loại nhẹ 190.000 đồng vẫn còn chút lý trí, loại mạnh 290.000 đồng thì hoàn toàn mất kiểm soát. Hàng gửi từ Hà Nội vào khoảng 4 ngày tới TP.HCM, bên ngoài ghi mỹ phẩm, cam kết không tác dụng phụ".

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi sâu về nguồn gốc hóa chất hay cơ sở pháp lý, cả hai đầu mối đều ậm ừ, quả quyết "đã bán cho hàng ngàn người trên toàn quốc, chưa ai phàn nàn điều gì" rồi hối thúc đặt mua.

N HÀ THUỐC TÂY NHẬP NHÈM TIẾP TAY

Không chỉ dừng lại ở các gian hàng ảo trên mạng, vòi bạch tuộc "xuân dược" còn len lỏi, biến tướng ngay tại các cơ sở bán lẻ tân dược.

Qua các đoạn clip trên mạng, chúng tôi phát hiện tài khoản Facebook N.T.A thường xuyên phát trực tiếp, đăng tải hàng loạt video tư vấn các loại kẹo ngậm, thuốc uống tăng cường sinh lực, thuốc xịt kéo dài thời gian quan hệ. Các clip của người phụ nữ được cho là "dược sĩ" này thu hút hàng trăm đến hàng nghìn lượt xem cùng vô số bình luận đặt hàng. Lần theo cuộc gọi hẹn gặp, người phụ nữ hướng dẫn chúng tôi tìm đến một tiệm thuốc tây nằm trên đường Nguyễn Thị Tú (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM).

Nhân viên nhà thuốc tư vấn bán kẹo ngậm, thuốc xịt kéo dài thời gian quan hệ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH - TRẦN KHA

Nhân viên nhà thuốc tư vấn bán kẹo ngậm, thuốc xịt kéo dài thời gian quan hệ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH - TRẦN KHA

Tại quầy, nữ nhân viên nhiệt tình chào mời và đưa ra 2 lựa chọn: "Combo thường giá 250.000 đồng gồm 3 viên kẹo ngậm và 1 chai bôi xịt. Loại này có chứa thành phần cà phê kích thích, tùy cơ địa có thể gây đau đầu, tim đập thình thịch. Còn combo tốt giá 450.000 đồng thì ít tác dụng phụ hơn, không bị nhức đầu. Nếu mua lẻ, kẹo ngậm có giá 100.000 đồng/viên".

Khi chúng tôi hỏi đây là thuốc hay thực phẩm chức năng, người bán giải thích quanh co, ví von kẹo ngậm như "thuốc đổi gió", lúc nào có nhu cầu thì ngậm trước 3 tiếng, hiệu quả kéo dài 5 - 7 ngày, sau đó cơ thể tự trở lại bình thường. Sau một hồi tham vấn, người phụ nữ này thừa nhận kẹo ngậm thực chất là thảo dược chức năng. Người bán đưa cho chúng tôi viên thuốc và nói loại này là thuốc kê đơn hỗ trợ sinh lý, kết hợp dùng chung với thuốc xịt sẽ có hiệu quả cao hơn.

Không lâu sau, chúng tôi quay lại tiệm thuốc tây nói trên nhưng gặp một nhân viên bán hàng khác. Người này lấy ra 3 loại kẹo khác nhau, trong đó có loại tên H. được quảng cáo là kẹo ngậm hỗ trợ cương dương. Nhân viên nhà thuốc còn lấy ra một vỉ gồm 4 viên thuốc uống, trên vỉ có chữ W. Người bán tư vấn loại này dùng trước 1 tiếng và có tác dụng mạnh kéo dài 7 - 8 tiếng.

Khác với người bán trước, người phụ nữ này cho hay đây chỉ là thực phẩm chức năng, không phải thuốc kê đơn, thuốc đặc trị. Chúng tôi ngỏ ý mua thuốc phải có vỏ hộp để biết thành phần hoạt chất, hạn sử dụng..., nhưng không hiểu sao, người này nhất quyết bán thuốc không kèm theo vỏ hộp. (còn tiếp)