Ma túy 'ngụy trang' và những 'nô lệ' ma túy máu lạnh

Sau khi đã ngụy trang gói "hàng" thành công, các nghi can sẽ sử dụng các ứng dụng giao hàng để gửi hàng đến người nhận nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Mới đây nhất, ngày 7.12, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Hồ Văn Tây (27 tuổi, ngụ Gia Lai) mức án tử hình và Lê Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) 19 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Ma túy được ngụy trang nhiều hình thức, đóng gói kỹ trong hộp C.T.V.

Theo cáo trạng, 18 giờ ngày 12.3, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện Huỳnh Ngọc Linh, nhân viên giao hàng ứng dụng Ahamove điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.



Công an phát hiện trên xe của Linh có thùng giấy ghi chữ "Rượu cần Mường Vang", bên trong có bình sứ màu nâu, đựng vỏ trấu và 1 túi ni lông màu đen. Sâu bên trong có túi trà màu xanh ghi chữ "China Tea", công an mở ra thì phát hiện 999,02 gram ma túy loại Ketamine.

Vào cuộc điều tra, trinh sát phát hiện người giao thùng hàng cho Linh là Hồ Văn Tây. Khám xét nơi ở của Tây, công an thu giữ nhiều túi trà chứa tổng cộng 14,7 kg ma túy các loại.

Hồ Văn Tây khai số ma túy thu giữ của Linh được Tây nhờ giao cho khách hàng Lê Thanh Thúy. Từ lời khai của Tây, khám xét nơi ở của Thúy và thu nhiều gói ni lông, tổng trọng lượng hơn 165 gram ma túy các loại.

Tây khai nhận quen người tên Lan (không rõ lai lịch). Hai người nói chuyện qua Telegram, Lan chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM cho Tây, mỗi lần chuyển về 20 kg ma túy. Sau đó Tây mang đi bán giúp Lan với tiền công 1 triệu đồng/kg ma túy. Lan còn thuê 2 căn nhà cho Tây ở và làm kho chứa ma tuý.

Nghi phạm cất giấu ma túy trong hộp thuốc trị sinh lý đông y rồi gửi bưu điện giao hàng C.T.V

"Theo hướng dẫn của Lan để ngụy trang ma túy, Tây đặt mua các bình rượu cần để cất giấu ma túy khi giao cho khách qua ứng dụng giao hàng Ahamove. Tây đã 4 lần giao ma túy cho khách trót lọt", Tây khai.

Trong vụ án này, công an xác định đối với nhân viên giao hàng nhanh Huỳnh Ngọc Linh, cơ quan điều tra xác định nhân viên này đến địa chỉ nhận hàng theo yêu cầu, không mở thùng hàng ra kiểm tra mà chỉ giao đến nơi nhận nên không có cơ sở để xử lý.

10 tháng của năm 2023, Công an TP.HCM đã phát hiện, đấu tranh khám phá 1.853 vụ vi phạm về ma tuý. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 806 kg ma tuý các loại; 88,8 kg tiền chất cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác có liên quan...

Thực tế từ những vụ án ma túy đã bị triệt phá, có thể thấy rằng các nghi can rất ranh mãnh, ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hòng gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt. Thậm chí, có nghi can còn trang bị vũ khí nóng, liều mạng chống trả nếu bị ngăn chặn.

Cách đây khoảng 1 tháng, tại Hà Tĩnh đã có chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi truy bắt các nghi phạm buôn bán trái phép chất ma túy. Đó là liệt sĩ, đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Vào chiều 13.11.2023, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi (thuộc địa bàn xã Xuân Hồng), đại úy Hiếu phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, trú xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán chất ma túy nên áp sát, bắt quả tang.

Phát hiện công an, Bảo bỏ chạy đến quán tạp hóa gần đó, lấy kéo lao vào đâm nhiều nhát khiến đại úy Hiếu trọng thương. Mặc dù đã được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đại úy Hiếu đã hi sinh.

Theo chia sẻ của một trinh sát biên phòng, để phá được vụ án ma túy, các trinh sát phải theo dõi nhất cử nhất động của các nghi can trong nhiều ngày liền, thậm chí phải "mắc võng trong rừng để chờ thời cơ".

Vị trinh sát này kể, để theo dõi, nắm bắt được hành tung của các nghi can buôn bán trái phép chất ma túy cực kỳ khó khăn bởi các nghi can liên tục thay đổi địa điểm giao, nhận hàng, tìm đủ mọi thủ đoạn để né tránh lực lượng chức năng.

"Thủ đoạn của chúng là tìm thuê những người dân tộc thiểu số - tức những người hiểu rõ địa hình, đường đi trong rừng để dễ vận chuyển ma túy. Do đó, muốn bắt được các nghi can thì phải mắc võng trong rừng, nằm chờ thời cơ", trinh sát nói.

Trinh sát kể thêm, có nhiều lần, các nghi can đột ngột thay đổi kế hoạch, các trinh sát phải tay trắng ra về, tiếp tục theo dõi để chờ thời cơ đến, nắm chắc cung đường vận chuyển ma túy của đường dây ma túy.

"Trong quá trình đánh án, mất mát, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mỗi trinh sát ma túy biên phòng như chúng tôi đều xác định tư tưởng đã dấn thân theo con đường này thì phải có bản lĩnh thép, dù có mất mát, hy sinh cả tính mạng cũng sẽ kiên cường chiến đấu với tội phạm ma túy vì bình yên của cuộc sống", trinh sát nói thêm.