Mặc đẹp đến mặc có phong cách

Stylist Nguyễn Quốc Thịnh (nghệ danh Thịnh Chocolate) - người có 15 năm gắn bó với ngành thời trang - chia sẻ, nếu trước đây khách hàng của anh chủ yếu là ca sĩ, diễn viên hay thí sinh các cuộc thi sắc đẹp, thì vài năm gần đây nhóm khách hàng tìm đến anh lại là doanh nhân, người làm sáng tạo và dân công sở. "Thời trang ứng dụng bước ra đời thường nhưng vẫn cần cá tính riêng. Rất nhiều lần trên đường phố, tôi cảm thấy bị ấn tượng mạnh với cách phối đồ của một anh thợ sửa mô tô hay một nhân viên cửa hàng. Trang phục của họ thể hiện rõ nét cá tính và thần thái rất có gu", anh Thịnh chia sẻ.

Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy trong một buổi huấn luyện phong cách cho phụ nữ ẢNH: NVCC

Xuất thân là một phiên dịch viên tiếng Hàn yêu thích thời trang, Thịnh Chocolate đã có một hành trình dài tự học, tự thực hành để tạo dựng được phong cách riêng cho bản thân và ghi dấu ấn trong ngành. Anh luôn chọn cách tiếp cận khách hàng dựa trên sự thấu hiểu và chủ trương không biến khách hàng thành "phiên bản" của stylist. Khi tư vấn, anh đưa ra góc nhìn khách quan về tỷ lệ cơ thể, gợi ý trang phục phù hợp và trực tiếp đồng hành mua sắm để giúp họ xây dựng một tủ đồ linh hoạt phù hợp với thời tiết, hoàn cảnh và mang lại sự thoải mái.

Thoát "bẫy" FOMO và tủ đồ "không có gì để mặc"

Đứng trước một tủ quần áo đầy ắp nhưng vẫn loay hoay "không biết mặc gì" là tình huống quen thuộc của không ít phụ nữ. Hoa hậu Thể thao 2022 Đoàn Thu Thủy cho rằng nguyên nhân xuất phát từ hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO). Khi thấy một món đồ mới hợp mốt, chúng ta dễ ngộ nhận "mình cần nó" thay vì mua vì nhu cầu thực sự. Để giải quyết bài toán này, cô lựa chọn tái cấu trúc tủ đồ thành 3 nhóm rõ ràng: trang phục đi làm, tập luyện và đi sự kiện.

Thịnh Chocolate đảm nhận nhiều vai trò, từ xây dựng phong cách đến hướng dẫn các tư thế chụp ảnh đẹp cho nghệ sĩ và khách hàng ẢNH: NVCC

Nhờ ưu tiên các thiết kế dễ "mix-match" cùng phụ kiện tối giản, cô tiết kiệm được đáng kể thời gian chuẩn bị mỗi sáng. Đối với trang phục dự sự kiện, người đẹp chọn giải pháp thuê thay vì mua để tránh lãng phí và không làm tủ đồ bị quá tải. "Phong cách cá nhân không có nghĩa là ngày nào cũng mặc giống nhau, mà là dù hôm nay bạn khoác lên mình bộ trang phục nào, người khác vẫn nhận ra đó là chính bạn", Thu Thủy nói.

Phong thái: Mảnh ghép hoàn thiện vẻ đẹp cá nhân

Hoa hậu Thu Thủy đồng quan điểm với sự chuyển dịch trong tư duy thời trang. Một trang phục đẹp chỉ thực sự phát huy tối đa giá trị khi kết hợp với phong thái chỉn chu. Là người hoạt động trong lĩnh vực đào tạo phong thái và kỹ năng trình diễn, Thu Thủy nhận thấy nét đẹp của người phụ nữ hiện đại bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ: dáng đứng, tư thế ngồi, khoảng cách vai hay nhịp bước đi.

Đoàn Thu Thủy thay đổi trang phục tùy theo hoàn cảnh xuất hiện nhưng giữ sự nhất quán về phom dáng, màu sắc, cách phối phụ kiện và phong thái ẢNH: NVCC

Trong xã hội hiện đại, chất lượng của một cuộc đàm phán hay giao tiếp không chỉ phụ thuộc vào năng lực chuyên môn, mà là sự tổng hòa của thái độ, kỹ năng giao tiếp và cả hình ảnh ngoại hình. Sự chỉn chu trong ăn mặc và tác phong chuyên nghiệp chính là lời chào ngầm khẳng định sự tự tin và tôn trọng đối phương.

Việc xây dựng phong cách cá nhân, vì thế không còn là câu chuyện riêng của giới thời trang, mà đã trở thành hành trình thấu hiểu và nâng tầm giá trị bản thân của mỗi người.