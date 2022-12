Mặc đồng phục áo dài đi học cả tuần: Đẹp hay bất tiện?

Ám ảnh vì... mặc áo dài cả tuần

Hầu hết các trường THPT ở Việt Nam quy định áo dài làm đồng phục cho học sinh nữ. Tuy nhiên, không ít nữ sinh tỏ ra không hài lòng về quy định này.

“Mùa nắng thì nóng không chịu được còn lúc trời mưa, nước tấp vô ướt cả tà áo lẫn quần. Khi tới trường, quần ướt dính vô da, một trận gió lùa qua là lạnh thấu xương, chưa kể nước mưa dưới đường văng lên rất bẩn mà trường chỉ cho phép mặc quần tây áo trắng khi trời mưa to”, P.T.M.H, học sinh Trường THPT Thái Phiên (tỉnh Quảng Nam) nói.

Mặc dù đã ra trường nhiều năm nhưng chị Nguyễn Hoàng Cẩm Tú (31 tuổi), ngụ 1127 khu phố 2, tỉnh lộ 43, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cựu học sinh Trường THPT Trương Định (tỉnh Tiền Giang) vẫn còn ám ảnh vì mặc áo dài cả tuần đi học từ lớp 6 đến lớp 12.

“Ngày nào cũng mặc áo dài đi học rất bất tiện, hồi xưa đi học bằng xe đạp, một năm bị quấn vô xe 2 bộ, năm nào cũng phải may thêm 1-2 bộ áo dài mới. May vừa khít thì thở không được, may rộng thì nhìn không giống ai. Lúc đó, ước gì chỉ mặc áo dài vào mỗi thứ 2 đầu tuần chứ còn ngày nào cũng mặc thì thật sự rất bất tiện”, chị Tú kể.

“Nếu biết trước trường có quy định học sinh nữ phải mặc áo dài thì mình đã không thi vào trường”, đó là chia sẻ của T.T.N, học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu (TP.Hải Phòng). Mặc dù trường chỉ quy định mặc áo dài vào những buổi chào cờ và những ngày lễ quan trọng nhưng N. vẫn không thích mặc áo dài vì vô số những bất tiện mà cô học sinh này kể ra.

“Áo dài đẹp thật nhưng vào những lúc trời mưa hay những ngày "đến chu kỳ" của con gái thì rất bất tiện. Chưa kể, một số bạn nữ có cá tính mạnh mẽ cũng không thích mặc áo dài cho lắm. Mình nghĩ chỉ nên mặc áo dài vào những dịp quan trọng và đặc biệt thì sẽ phù hợp hơn”, Nhi nói.

Không những vậy việc quy định mặc áo dài cả tuần còn gây ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận nữ sinh khi bị nhiều người lấy việc mặc áo dài để “đo lường” vẻ đẹp: “Nếu ai có thân hình chuẩn thì mặc áo dài rất đẹp, nhưng với những bạn không may mắn thì đó là nỗi ám ảnh vì bị trêu chọc và bình phẩm. Trong lớp mình có một bạn từng bị trêu là “cục mỡ” di động đến phát khóc”, N.M.T, học sinh một trường THPT ở tỉnh Thái Bình kể.

Hơn nữa, với những học sinh hoàn cảnh không mấy khá giả thì việc may một bộ áo dài là một… gánh nặng: “Giá để may một bộ áo dài hiện nay là mấy trăm gần cả triệu đồng, mà trường quy định mặc áo dài cả tuần nên phải có ít nhất 2 bộ, chưa kể những ngày mưa, giặt không kịp khô để mặc nhưng không dám xin tiền may thêm bộ mới”, N.N.T.V, học sinh lớp 9, Trường THCS Mỹ Hội (tỉnh Đồng Tháp) ngậm ngùi.

Đẹp và tự hào

Bên cạnh những luồng ý kiến phản đối về quy định áo dài làm đồng phục cho cả tuần, vẫn có nhiều ý kiến ủng hộ.





Chỉ trừ những ngày trời mưa quá to, còn lại đều đặn một tuần 6 buổi, Võ Thị Cẩm Ly, học sinh lớp 11 Trường THPT Thái Phiên (tỉnh Quảng Nam) cũng mặc áo dài đến trường: "Mình cảm thấy xinh hơn khi mặc áo dài, nhìn bản thân dịu dàng, thùy mị hẳn ra. Mặc dù cũng có một số bất tiện nhưng với mình đó chỉ là chuyện cỏn con, chỉ cần để ý một chút là được", Ly nói.

Gần 3 năm gắn bó với đồng phục áo dài, Trương Ngọc Trân, học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (tỉnh Tây Ninh) cho rằng mặc áo dài còn thoải mái hơn cả mặc quần tây áo trắng: "Ngày nào đi học mình cũng mặc áo dài, mình thấy không có bất tiện gì cả, vừa thoải mái vừa xinh hơn nữa là đằng khác. Mình cũng không đồng tình với những bạn phản đối việc mặc áo dài vì cho rằng bất tiện, quy định áo dài đã có từ trước đây, thế hệ trước mặc được thì mình cũng mặc được", Trân nói.

Với nhiều người được mặc áo dài là một niềm tự hào. “Ngày xưa, trường mình chỉ quy định mặc áo dài vào ngày thứ 2 nên cứ ao ước đến đầu tuần để được mặc áo dài. Đạp xe từ nhà đến trường mấy cây số, mùa đông cũng như mùa hè, ngày mưa cũng như ngày nắng, không hề thấy bất tiện chỗ nào, mình thấy đẹp và tự hào khi mặc trang phục này. Bây giờ vào những dịp lễ, đám cưới hay công ty có sự kiện mình vẫn mặc áo dài”, chị Võ Kim Anh (32 tuổi), ngụ TP.HCM cho hay.

Không những vậy, với nhiều người, được khoác lên mình tà áo dài là ước mơ của họ: “Không biết với các bạn học sinh bây giờ, áo dài bất tiện như thế nào, nhưng chiếc áo dài là mơ ước của mình lúc còn đi học. Lúc nhỏ, nhà nghèo, mỗi ngày cứ canh đến giờ mấy chị lớp 10-12 đi học về là ra ngồi trước nhà để ngắm, hy vọng mình sẽ được học đến lớp 10 để được mặc bộ áo dài vào ngày tựu trường, vậy mà cũng không được, học hết lớp 8 là nghỉ đi làm. Bây giờ có thể tự mua để mặc nhưng không thích bằng lúc đó”, chị Trương Thị Thúy Diễm (25 tuổi), làm việc tại The Shells Resort and Spa Phu Quoc (tỉnh Kiên Giang) bày tỏ.

Mặc dù trường không quy định phải mặc áo dài tất cả các ngày lên lớp nhưng cô Lê Thị Diễm Chi (29 tuổi), giáo viên dạy toán, Trường THCS Nguyễn Văn Linh (TP.Đà Nẵng) ngày nào cũng đến lớp với trang phục áo dài: “Tôi rất thích mặc áo dài vì khi đó người giáo viên toát lên sự thanh lịch, nhã nhặn của người phụ nữ. Hơn nữa, áo dài mang đậm vẻ đẹp truyền thống văn hoá dân tộc nên là giáo viên tôi nghĩ không chỉ giáo dục học sinh qua câu chữ mà còn phải giáo dục các em giữ gìn phát huy truyền thống văn hoá dân tộc", cô Chi chia sẻ.

Cô Chi cũng đồng ý là mặc áo dài cũng có một số bất tiện, nhất vào những lúc trời mưa, tuy nhiên điều này không đáng kể.