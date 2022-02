Mặc quần shorts Bermuda với giày boots: Phong cách đáng thử nghiệm vào mùa xuân năm nay

Đừng e ngại với suy nghĩ giày boots chỉ phù hợp với quần shorts hay chân váy mini siêu ngắn mà chúng còn rất phong cách khi kết hợp với quần Bermuda nữa đấy. Đây sẽ là xu hướng đem lại diện mạo vô cùng cá tính và mới lạ cho bạn vào mùa xuân năm nay.

Quần shorts Bermuda còn được gọi là quần shorts lửng hay quần ngố đang rất “được lòng” các fashionista. Nếu bạn là người thích “chơi trội” thì có thể thử nghiệm phong cách mặc layer nhiều lớp với boots đế cao su và phụ kiện hạt nhựa nhiều màu sắc.

Quần shorts Bermuda với đặc trưng là độ dài ngang gối cùng ống quần hơi loe, do đó nên được mặc với kiểu áo vừa vặn, ôm sát cơ thể. Diện cùng boots da đính đá sẽ mang đến một bản phối sành điệu.

Nếu thích phá cách bạn có thể mặc quần shorts ngắn họa tiết kẻ ca rô bên trong một chiếc quần Bermuda kaki màu beige phối cùng áo thun crop top và đôi boots dáng Dr. Martens.

Khi cố gắng xác định xem một xu hướng có đáng để thử nghiệm hay không, hãy xem liệu thương hiệu Peter Do có đưa nó vào bộ sưu tập mới nhất. Nếu có, vậy đây chính là xu hướng.





Khi ở Paris, hãy kết hợp quần shorts Bermuda với áo len đơn sắc và boots Chelsea.

Một cách tiếp cận thể thao với xu hướng này khi kết hợp quần ngố với đôi boots go-go lấy cảm hứng từ không gian. Và tất cả đã mang lại dáng vẻ sporty thời thượng.

Một bộ đồ “đen toàn tập” sẽ luôn phong cách. Để có một sức hút mới mẻ trong bộ quần áo cổ điển, hãy chọn một chiếc quần Bermuda thay vì quần tây và chọn những đôi boots cao gót cao đến đầu gối.

Tái xuất ngoạn mục vào mùa Xuân Hè năm nay, quần ngố hay quần shorts dáng dài được cách tân cả về kiểu dáng, màu sắc lẫn chất liệu. So với những phiên bản từng bị cho là nhàm chán và luộm thuộm, kiểu quần này giờ đây nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của nhiều fashionista thế giới.



Theo: Who What Wear, Elle