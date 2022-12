Mái ấm gia đình Việt tập 11: Hy vọng ngày mai sẽ bớt nhọc nhằn hơn

Nhớ cha chỉ biết nhìn bộ đồ cha để lại

Người chơi đầu tiên trong chương trình là em Phan Quốc An (11 tuổi), học sinh lớp 6/2 trường THCS Hùng Vương (Tân Phú), TP.HCM. Cha em không may qua đời vì Covid-19, hiện chỉ còn hai mẹ con em sống cùng nhau trong căn nhà do ông bà nội để lại. Lúc còn sống, cha là người nấu ăn hằng ngày, luôn yêu thương, quan tâm hai mẹ con An. Bây giờ mỗi khi nhớ cha em chỉ biết nhìn bộ đồ cha còn để lại mà có thêm động lực học tập thật tốt.

Từ khi chồng mất, mẹ An chuyển sang làm công việc tạp vụ ở UBND phường để có nhiều thời gian chăm sóc cho con. Là người phụ nữ tảo tần, vất vả, mẹ An làm đủ nghề để có thể chăm lo cho cuộc sống của gia đình, từ chạy xe ôm, giữ xe, bán nước ngọt, đến rửa chén thuê,… Dù đã rất cố gắng nhưng thu nhập hằng tháng của chị cũng chỉ từ 3 đến 4 triệu.

Căn nhà hiện tại của hai mẹ con cũng đã xuống cấp rất nhiều. Lúc trước nhà chị trên nền đất trũng, ngập nước nên địa phương có hỗ trợ xây lại nhà, nhưng không đủ tiền nên chị có vay ngân hàng thêm 10 triệu, mỗi tháng chị trích ra 1 triệu để góp và đóng lãi. Nhà chị cũng có một quầy nước nhỏ bán cho hàng xóm, kiếm được tầm 100 ngàn đồng mỗi ngày. Biết mẹ thường hay đau cột sống nên mỗi tối An thường chủ động đấm bóp cho mẹ đỡ đau. Những khi không có lịch học, em sẽ trông quán nước phụ mẹ. Thấy mẹ quá vất vả nên An muốn tham gia chương trình để có tiền để mẹ phần nào đỡ gánh nặng cuộc sống.

Cảnh khó của ba cha con người thợ sửa xe

Em Đỗ Nguyễn Tường Khoa (11 tuổi) hiện đang sống cùng cha trong một phòng trọ ở đường Nguyễn Sỹ Sách, quận Tân Bình. Em còn một anh trai đang đi học cao đẳng. Sau khi vợ mất vì Covid-19, ba Khoa phải một mình chăm con nhỏ và lo toan sinh kế của gia đình. Buổi sáng, ba chở Khoa đi học rồi vội ra quán cà phê làm bảo vệ giữ xe cho đến 11 giờ trưa.

Buổi chiều, anh về tiệm sửa xe ở đường Phạm Văn Hai làm việc. Tiệm sửa xe này được ba Khoa thuê với giá là 3 triệu/tháng. Chỗ sửa xe thực chất chỉ là một mặt bằng nhỏ ngoài đường và được dựng chắp vá tạm bợ để có chỗ che mưa nắng và cho Khoa ăn uống học hành, không phải là ngôi nhà đàng hoàng. Hai cha con làm việc và sinh hoạt ở tiệm đến tận 11 giờ đêm mới về nhà trọ. Tiền thuê nhà trọ là 3,5 triệu/tháng chưa tính điện nước. Thu nhập của ba Khoa mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng, chỉ đủ trả tiền trọ, đóng tiền học cho con.





Gia đình Khoa hiện đang nợ 23 triệu. Đây là tiền vay để mai táng cho mẹ, hơn 1 năm gia đình vẫn chưa trả được. Hàng xóm rất quý vì tính tình ba cha con hiền lành nên cũng thường xuyên hỗ trợ để gia đình có thể trở lại cuộc sống bình thường mới.

Nỗi nhọc nhằn trong căn nhà 6 nhân khẩu

Ba mẹ con em Tăng Minh Trọng (2012) đang sống cùng gia đình nội tại một căn nhà chật hẹp, xuống cấp nằm sâu trong căn hẻm nhỏ ở phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức. Gia đình em Trọng thuộc diện khó khăn từ nhiều năm nay, từ khi ông nội và ba của Trọng mất, gia đình lại càng thiếu thốn hơn. Căn nhà nhỏ giờ đây là nơi che mưa che nắng cho 6 nhân khẩu gồm: bà nội, vợ chồng chú thím và 3 mẹ con em. Thế nên, không gian sinh hoạt của cả nhà khá tù túng, chật hẹp.

Mẹ Trọng mỗi ngày đều phải dậy sớm đi chợ, lấy trái cây và chạy xe máy chở hàng gần 30 km để bán dạo ở tận Dĩ An, Bình Dương. Nơi này gần các khu công nghiệp nên buôn bán sẽ thuận tiện hơn. Chị làm từ sáng đến 10 giờ đêm mới về. Buôn bán tự do nên thu nhập cũng không mấy ổn định, trừ hết các khoản vốn và chi phí đi lại thì thu nhập mỗi tháng của chị khoảng 6 triệu.

Mẹ con Trọng tự lo ăn uống và chia tiền điện nước với gia đình chồng gần 1 triệu. Em của Trọng hiện đang học lớp 5/6, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, do học bán trú nên tiền học là 1,9 triệu/tháng. Do phải đi làm xa nên mỗi ngày mẹ chỉ kịp chở Trọng đi học buổi sáng, còn buổi chiều nhờ người đón Trọng hoặc em tự đi về cùng bạn. Mẹ con Trọng tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt với hy vọng chiến thắng giải thưởng lớn, giúp cuộc sống của gia đình bớt đi một phần gánh nặng.

