Mải chụp ảnh vườn hoa để quên 20 triệu, được lực lượng đô thị tìm trả lại đủ

Trước đó, chiều tối ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Quý Mão), anh Đỗ Như Thanh, công tác tại Tổ trật tự đô thị UBND P.Phước Ninh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), trong lúc trực tuần tra đã phát hiện tại vườn hoa đường Bạch Đằng 1 túi xách, bên trong có khoảng 20 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhặt được, anh Thanh đã giao nộp cho Công an P.Phước Ninh lập biên bản tiếp nhận, đồng thời xác minh, tìm khổ chủ đánh rơi.

Lúc này, người dân, du khách du xuân đến vườn hoa đường Bạch Đằng rất đông đúc, tuy nhiên lực lượng phối hợp đã tìm được nữ du khách đánh rơi túi là chị Võ Thị Thúy Tình (37 tuổi, ngụ 113 Ngô Quyền, Q.Sơn Trà).

Theo chị này, chị cùng gia đình đến vườn hoa đường Bạch Đằng tham quan, vui chơi. Do bất cẩn trong lúc bỏ túi xách màu xám đen xuống để chụp hình, chị đã để quên, bên trong có khoảng 20 triệu đồng cùng một số vật dụng cá nhân.

Trong thư cảm ơn gửi lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng, Công an Q.Hải Châu và Chủ tịch UBND P.Phước Ninh, chị Tình còn bày tỏ: “Mặc dù số tiền không quá lớn nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ P.Phước Ninh, tôi xin chân thành cảm ơn anh Đỗ Như Thanh là cán bộ quy tắc P.Phước Ninh đang trực ở đó đã nhặt được và mang đến công an giao nộp, anh Phạm Tấn Sỹ là công an trực ban trong ngày đã liên lạc tôi để lên nhận lại túi xách nguyên vẹn”.

Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền, Chủ tịch UBND P.Phước Ninh cho biết, dịp tết lượng du khách đổ về khu vực vườn hoa xuân đường Bạch Đằng rất đông nên lãnh đạo địa phương giao nhiệm vụ, quán triệt lực lượng cán bộ, công an phường không chỉ thường xuyên túc trực đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, mà còn hướng dẫn người dân, du khách trong việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, nhắc nhở mọi người tự bảo quản tài sản, cấm buôn bán hàng rong…

Trả lại 19 triệu đồng cho tiểu thương đánh rơi

Cùng ngày, UBND Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, Công an P.Thạc Gián (Q.Thanh Khê) cũng đã tìm được tiểu thương đánh rơi 19 triệu đồng và hoàn trả đầy đủ.





Trước đó, ngày 20.1 (tức 29 Tết), ông Hoàng Văn Thơ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư Trung Lập B6, P.Thạc Gián nhặt được 1 túi xách, bên trong có 19 triệu đồng và điện thoại.

Ông Thơ đã lập tức mang đến giao nộp cho Công an P.Thạc Gián để nhờ xác minh, trả lại cho khổ chủ đánh rơi.

Công an P.Thạc Gián đã xác định được chủ nhân của chiếc túi xách trên là một tiểu thương bán thịt chợ Tân Lập (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), nên liên hệ để trả lại cho nữ khổ chủ này.

Cùng ngày, UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, người dân bị đánh rơi ví đã được lực lượng công an quận hỗ trợ tìm kiếm và hoàn trả đầy đủ.

Trước đó, ngày 20.1, anh Nguyễn Hữu Công (ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) đánh rơi 1 chiếc ví, trong đó có nhiều giấy tờ tuỳ thân, thẻ tín dụng, thẻ bảo hiểm, tiền mặt và ngoại tệ.

Một người dân ngụ tại Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã nhặt được và liên hệ Công an Q.Ngũ Hành Sơn giao nộp và nhờ xác minh, trả lại cho anh Công.