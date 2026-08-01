Mai Ngô vào top 12, Philippines đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia

Rạng sáng 1.8 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 diễn ra tại Ba Lan. Mai Ngô là người đẹp Việt tranh tài ở đấu trường nhan sắc này. Trước đó, cô từng gây chú ý khi giành thành tích á quân ở các cuộc thi người mẫu như The Face Vietnam, The New Mentor… và ghi tên mình vào top 12 Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2025.

Mai Ngô tự tin khi trình diễn trên sân khấu Hoa hậu Siêu quốc gia. Trước đó, dù có phần thể hiện tốt trong bán kết song cô không được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khi chia sẻ về mục tiêu khi đến với đường đua Hoa hậu Siêu quốc gia, Mai Ngô cho biết thời gian qua, cô tích cực rèn luyện, cải thiện về mặt hình thể lẫn kỹ năng để có thể mang đến phiên bản tốt nhất. Người đẹp xem đây không chỉ là sân chơi mà còn là cơ hội lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt hiện đại, độc lập, dám theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Mai Ngô thể hiện ra sao trong đêm chung kết?

Trong đêm chung kết, Mai Ngô cùng dàn thí sinh mở màn bằng tiết mục đồng diễn. Sau đó, cô xuất hiện trong thiết kế váy trắng đính kết bắt mắt, tay cầm cờ Việt Nam giơ cao trong niềm tự hào. Cô ghi tên mình vào top 24 cùng các ứng viên đến từ Campuchia, Nigeria, Philippines, Indonesia, Venezuela, Brazil…

Mai Ngô cùng dàn thí sinh đọ sắc trong phần thi trình diễn bikini Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, top 24 bước vào phần thi bikini. Mai Ngô cùng các thí sinh diện thiết kế tông màu xanh ngọc, giúp tôn đường cong nóng bỏng. Thời gian qua, dù bận rộn với các hoạt động của cuộc thi song người đẹp sinh năm 1995 vẫn tích cực tập luyện, cải thiện về mặt hình thể. Bên cạnh đó, Mai Ngô còn được đánh giá cao ở kỹ năng trình diễn nhờ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Với phần thể hiện này, Mai Ngô là ứng viên đầu tiên ghi tên mình vào top 12 chung cuộc cùng các người đẹp đến từ Tanzania, Brazil, Ấn Độ, Venezuela, Cộng hòa Czech, Pháp, Indonesia, Ba Lan, Nigeria, Philippines, Tây Ban Nha.

Mai Ngô tự tin trả lời câu hỏi ứng xử bằng tiếng Anh Ảnh: Chụp màn hình

Trong vòng ứng xử ở top 12, Mai Ngô khẳng định nếu có cơ hội giành chiến thắng, cô sẽ dùng tầm ảnh hưởng của mình để trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ: “Không quan trọng bạn là ai, bạn đến từ đâu hay màu da của bạn là gì, miễn bạn kiên định với giá trị cốt lõi của mình, bạn sẽ đạt được bất kỳ điều gì mà bạn mong muốn”. Đồng thời, Mai Ngô khẳng định bản thân đã sẵn sàng để đảm nhận sứ mệnh của một Hoa hậu Siêu quốc gia.

Phần chia sẻ tự tin bằng tiếng Anh không giúp Mai Ngô ghi tên mình vào top 5 chung cuộc. Như vậy, thành tích top 12 cũng là thành tích cao nhất của người đẹp sinh năm 1995 tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Siêu quốc gia. 5 cô gái được gọi tên gồm người đẹp đến từ Brazil, Cộng hòa Czech, Pháp, Nigeria và Philippines.

Mỹ nhân Philippines vỡ òa trong khoảnh khắc đăng quang Ảnh: Chụp màn hình

Sau các vòng thi, người đẹp Philippines được gọi tên cho ngôi vị Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Các danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về thí sinh đến từ Pháp, Brazil, Nigeria và Cộng hòa Czech. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng khu vực như Hoa hậu Siêu quốc gia châu Phi (Tanzania), Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á và châu Đại Dương (Indonesia), Hoa hậu Siêu quốc gia châu Mỹ (Venezuela), Hoa hậu Siêu quốc gia vùng Caribe (Jamaica) và Hoa hậu Siêu quốc gia châu Âu (Ba Lan).