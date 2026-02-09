Mai tết đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM: Thấp nhất 1 triệu, cao nhất trăm triệu đồng/cây

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, dọc đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua cầu Bình Triệu hướng về quốc lộ 1) khung cảnh mua bán mai tết trở nên nhộn nhịp hơn khi các nhà vườn "tăng tốc" phục vụ người mua sắm tết.

Ngoài vận chuyển mai, nhiều nhà vườn ở làng mai Thủ Đức hiện đã lặt hết lá mai, tạo hình những chậu mai cuối cùng tạo nên con đường mai độc đáo của mùa tết.

Hàng ngàn chậu mai lớn nhỏ được xếp ngay ngắn, từ mai bonsai, mai ghép đến những cây mai cổ thụ có dáng thế cầu kỳ. Không khí mua bán mai tết thời điểm này khá sôi động, khách đã đến xem, hỏi giá, lựa chọn và đặt cọc để mua mai tết.

Các chủ vườn cho biết mai được đưa ra bán đều là mai trồng hàng chục năm qua tại làng mai Thủ Đức. Giá mai năm nay dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, tùy kích cỡ và thế cây, nhìn chung không tăng nhiều so với năm trước.

Ở vườn mai Tường Ty có nhiều mức giá cho mai tết năm nay ẢNH: PHẠM HỮU

Những chậu mai tết này tại vườn mai Tường Vy có giá bán ra từ 5 - 6 triệu đồng/cây ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Trần Quốc Đạt, vườn mai Tường Vy cho biết thời điểm này, giá mai sẽ ít dao động và vẫn giữ nguyên trong thời điểm đến tết. Tại điểm bán của anh, mai có nhiều mức giá từ: 3 - 5 - 6 - 60 triệu đồng/cây khi bán ra.

Cụ thể, với loại mai ghép 5 cánh giá bán hiện tại là 3 triệu đồng/cây, có chiều cao từ 1 - 1,2 m. Với loại mai dảo Thủ Đức có giá 5 - 6 triệu đồng/cây, có tán rộng, chiều cao khoảng từ 1,5 m trở lên. Còn loại mai có gốc hơn 10 năm, anh Đạt bán ra trong tết này với giá khoảng 60 triệu đồng/cây, đã lặt lá, bao nụ, nở đúng ngày tết. Nếu không mua, anh còn cho thuê 30 triệu đồng/cây trong mùa tết này.

Tại điểm bán mai của anh Trần Hoàng Quốc, vườn mai Quốc Cường đang bán ra giống mai tứ quý ghép Thủ Đức. Loại mai của anh theo phong cách dáng tàn thông, bông bự từ 6 - 12 cánh, gốc có hơn 10 năm tuổi, hoành lớn trên dưới 40 cm, cao từ 1,5 m trở lên.

Theo anh Quốc, mai tết hiện tại ở đường Phạm Văn Đồng của anh có giá trung bình từ 120 - 130 triệu đồng/cây, với loại cây có hoành khoảng 40 cm, ghép trên 2 năm. Nếu cho thuê, giá khoảng 15 triệu đồng/cây một mùa tết.

Còn với loại nhiều tiền hơn, có giá bán khoảng 400 triệu đồng/cây và cho thuê với giá 40 triệu đồng/cây. Loại mai tết này tán rộng trên 70 cm, cam 1,7 m. Còn loại rẻ nhất khi cho thuê có giá từ 7 - 8 triệu đồng/cây, bán ra với giá 20 triệu đồng/cây.

Anh Trần Hoàng Quốc, vườn mai Quốc Cường đang bán ra giống mai tứ quý ghép Thủ Đức ẢNH: PHẠM HỮU

Giá bán cho loại mai tết tứ quý này là 120 - 130 triệu đồng/cây. Giá thuê là 15 triệu đồng/cây ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, tại điểm bán của vườn mai Thu Ngọc, mai tết của anh Trần Duy Ngọc có nhiều mức giá khác nhau. Với dòng mai phổ thông, những cây nhỏ có giá từ 1 - 2 triệu đồng/ cây, cao khoảng hơn 0,5 m, đường kính khoảng 3 gang tay. Có các cây cao khoảng 1,4 m - 1,5 m có giá dao động từ 3 - 4 triệu đồng. Các loại mai này dành để bàn, chưng trong nhà, bàn thờ trong những ngày tết.

Bên cạnh đó, với loại mai giá cao hơn khoảng 5 triệu đồng/cây có dáng bonsai, được ghép và uốn kỹ lưỡng, gốc lớn, tán rộng hơn loại phổ thông. Còn với dòng cao cấp hơn, tại đây có nhiều mức giá khác nhau, tuy vậy cũng dao động từ 30 - 90 triệu đồng/cây. Loại giá này cây cao khoảng 1,8 m, tán rộng và bao nụ nở đúng ngày.

Tại vườn mai Thu Ngọc, giá bán ra của loại mai này là 30 triệu đồng/cây ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, giá thâp hơn rơi vào khoảng từ 1 - 5 triệu đồng/cây ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Nguyễn Doãn Minh Hiển, chủ vườn mai Hoàng Minh cũng cho biết sau thời điểm lặt lá, giá mai cũng không thay đổi nhiều. Chỉ chí ít những cây "đậu bông" sẽ có mức giá "nhỉnh" hơn thời điểm trước một chút vì không phải cây nào cũng đạt yêu cầu để bán.

Nơi đây anh Hiển tập trung các loại mai tốt, đẹp để bán cho tết năm nay. Giá mai chỗ anh Minh bán ra thấp nhất khoảng 1 - 2 triệu, cây có chiều cao khoảng 1 m; giá 3 - 4 triệu với các loại mai cao hơn 1 m. Ngoài ra còn có mức giá tầm trung từ 7 - 8 triệu đồng với cây cao khoảng 2 m. Với các loại mai có gốc lớn, tạo hình đẹp giá có thể lên đến hàng chục triệu hoặc thậm chí trăm triệu đồng.