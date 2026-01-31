Những 'lão' mai tết tiền tỉ trên đường Phạm Văn Đồng: Có tiền chưa chắc mua được!

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, các nhà vườn ở làng mai Thủ Đức (nằm sát đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM) bước vào cao điểm bán mai tết. Từ sáng sớm, chủ vườn tất bật lặt lá, chỉnh dáng, chăm nụ để kịp giao cho khách.

Trên các lối vào các vườn mai tết, hàng trăm chậu mai lớn nhỏ được trưng bày ngay ngắn, nụ xanh chi chít, nhiều cây bắt đầu hé hoa vàng. Theo ghi nhận, bên cạnh những chậu mai tầm trung, giá từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng thì các vườn mai đều có những cây loại độc, lạ và giá trị cao ngất ngưỡng.

Anh Nguyễn Hoàng Phong, chủ vườn mai Hoàng Minh (làng mai Thủ Đức) chia sẻ, hiện tại vườn của anh đang trồng hơn 1.300 gốc mai lớn nhỏ với nhiều giống khác nhau. Trong đó có những "siêu phẩm" mai cổ thụ ước tính có giá lên đến hàng tỉ đồng.

Cây mai có tuổi đời khoảng 70 năm với gốc lớn thuộc sở hữu của anh Phong ẢNH: PHẠM HỮU

Cây có số đo hoành vào khoảng 108 cm, dạng "một cốt" dáng trực ẢNH: PHẠM HỮU

Dạo một vòng vườn mai tết, anh Phong giới thiệu, đầu tiên là cây mai tuổi đời từ 60 - 70 năm, đứng đầu bảng về độ hoàn hảo nhất trong vườn mai tết của anh. Cây dạng "một cốt" dáng trực, mang dáng chuẩn bon sai nhất. Cây mai này sở hữu số đo hoành khoảng 108 cm với bộ đế "tứ diện 24 giờ", nghĩa là mặt nào cũng có rễ cắm xuống vững chãi như chân voi. Chiều cao cây khoảng 2 m, tính từ chậu đến ngọn.

Điểm làm nên giá trị của nó chính là sự kết hợp giữa gốc mai cổ thụ nguyên bản và kỹ thuật ghép nhánh điêu luyện để tạo ra mặt cắt. Sau khoảng 10 năm nếu những mặt cắt này bịt kín thì giá trị của cây sẽ tăng gấp nhiều lần hơn nữa. Do đó, cây được anh Phong định giá từ 2 - 2,5 tỉ đồng, thậm chí anh còn coi đây là một tài sản "vô giá" nếu xét về độ chuẩn trong giới chơi bon sai mai.

Cặp mai "khủng " tại vườn của anh Phong của có tuổi đời rất lớn, với dáng bonsai ẢNH: PHẠM HỮU

Cây này tuy có hoành nhỏ hơn cây đầu tiên nhưng lại đạt độ chuẩn tuyệt đối về nguyên tắc "nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ nụ" ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh cây mai đứng đầu vườn là cặp đôi mai dáng trực cũng được anh Phong giới thiệu sơ qua. Anh nói, cặp mai này đã được lặt lá sớm, lộ những mầm nụ to, nhiều trên các cành. Những cây này tuy có hoành nhỏ hơn cây đầu tiên nhưng lại đạt độ chuẩn tuyệt đối về nguyên tắc "nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ nụ". Với dáng một cốt thẳng tắp, hai cây mai này tượng trưng cho sự ngay thẳng và phát triển bền vững, vốn là những tiêu chí được các đối tượng kinh doanh buôn bán đặc biệt ưa chuộng.

Tiếp đến là cây mai thứ tư được anh Phong mô tả độ "quái" nhất và là cây có bộ đế được đánh giá "khủng" nhất trong số các cây cổ thụ tại vườn.

Với số đo hoành lên đến 130 cm, cây mai này không đi theo dáng một cốt thông thường mà sở hữu thân hình vạm vỡ, dầy dặn và uy nghiêm. Dù không biết chính xác tuổi nhưng anh Phong ước tính nó cũng đã trải qua ít nhất 70 năm.

Một cây mai có gốc "khủng" khác mà anh Phong sở hữu ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Phong cho biết cây này có độ "quái" ở gốc vì bộ rễ "có một không hai" ở vườn ẢNH: PHẠM HỮU

Trong số các cây "dữ dằn" nhất, không thể không nhắc đến cây mai gốc miền Đông, được coi là lớn nhất vườn về kích thước. Cây có bộ đế vọng lên đồ sộ, cao khoảng 1,5m tính từ mặt chậu. Dù mang thân hình to lớn nhưng cây vẫn giữ được dáng một cốt, tạo nên một vẻ ngoài vừa uy nghi vừa thanh thoát.

"Những gốc mai quý hiếm này thường chỉ xuất hiện khi các khu đất cũ bị quy hoạch, chủ cũ buộc phải bán đi những báu vật gia truyền của gia đình. Những năm trước, anh đi khắp nơi ở các tỉnh miền Tây để tìm và mua lại và về chăm sóc. Qua nhiều năm, cây được tạo dáng mới được vẻ đẹp của ngày hôm nay, anh Phong bày tỏ.

Cây mai gốc miền Đông, có bộ đế vọng lên đồ sộ, dạng trực "một cốt" cao khoảng 1,5m tính từ mặt chậu ẢNH: PHẠM HỮU

Anh nói tiếp, để duy trì được vẻ đẹp và sức sống cho những gốc mai "khủng" này, việc chăm sóc phụ thuộc rất lớn vào tay nghề của người thợ. Từ việc giữ sinh khí cho những gốc quá già đến việc phân chi, sửa tàn sao cho kín. Hầu hết các cây mai ở vườn anh đều tạo theo dáng tàn thông, tức đỉnh nhỏ và đuôi xoè.

Hiện tại, dù có những cây được định giá tiền tỷ, nhưng anh Phong cho biết mình chưa có nhu cầu bán. Những "lão mai" này được coi như báu vật trong vườn, chỉ những người thực sự có duyên, có lòng yêu thích và sự trân trọng đối với cái đẹp của cây cảnh thì anh mới cân nhắc việc giao lưu.