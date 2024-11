Mai Thanh Hà mời nhà sản xuất, diễn viên giải mã thành công phim kinh dị Việt

Thời gian qua, Mai Thanh Hà đảm nhận vai trò host kiêm nhà sản xuất chuỗi podcast Phụ nữ làm phim với 10 tập, chia sẻ câu chuyện hậu trường về phụ nữ trong ngành điện ảnh với các khách mời như: diễn viên Thu Trang, Phương Anh Đào, Kaity Nguyễn...

Chuỗi podcast đã thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem, nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và người trong nghề. Theo Mai Thanh Hà, sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là giới trẻ, tạo động lực lớn cho cô tiếp tục phát triển các dự án tương tự.

Diễn viên Mai Thanh Hà ẢNH: NSCC

Mới đây, Mai Thanh Hà và ê kíp ra mắt chuỗi podcast Meet the masters - Bậc thầy săn ma, khám phá sức hút của phim kinh dị Việt với các khách mời: đạo diễn Nhất Trung, đạo diễn Võ Thanh Hòa, diễn viên Lâm Thanh Mỹ. Mai Thanh Hà cho biết trong năm 2024, phim kinh dị Việt Nam thắng lớn với nhiều phim đạt doanh thu trăm tỉ đồng tại phòng vé như Ma da, Cám, Quỷ cẩu… Việt Nam có "kho tàng" những câu chuyện ma dân gian, truyền thuyết tâm linh phong phú… và đó là tư liệu rất tốt cho điện ảnh Việt. Đó cũng là lý do để cô và ê kíp sản xuất Meet the masters - Bậc thầy săn ma.

Chuỗi podcast gồm 7 tập, lý giải vì sao phim kinh dị Việt gây sốt, các yếu tố đạt đến đỉnh cao của thể loại phim kinh dị và dự đoán tương lai của dòng phim này tại thị trường Việt Nam.

Mai Thanh Hà và diễn viên Kaity Nguyễn ẢNH: NSCC

Đặc biệt, lần này Mai Thanh Hà không xuất hiện trước ống kính mà mời nhà phê bình Lucas Luân Nguyễn làm host, để đưa đến góc nhìn đa dạng hơn. Cô cho biết, các khách mời (là nhà sản xuất phim, diễn viên, đạo diễn nổi tiếng) sẵn lòng tham gia vì ý nghĩa của chuỗi chương trình.

Theo Mai Thanh Hà, "doanh thu" lớn nhất của cô là sự đón nhận từ khán giả. Sau Meet the masters, cô dự kiến tiếp tục sản xuất phần 2 của Phụ nữ làm phim, tập trung vào các nhà làm phim trẻ, bên cạnh nhiều dự án và workshop cho năm 2025.