Mai vàng của lão nông miền Tây rực rỡ đường quê, thu hút người trẻ chụp ảnh

Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều người đi ngang qua đoạn đường Kinh 14 (xã Bình Chánh, H.Châu Phú, An Giang) đều không khỏi ngẩn ngơ, xuýt xoa trước hàng mai vàng dài hàng chục mét nở rực rỡ, phủ kín đường quê và đang gây sốt mạng xã hội.

Chủ nhân hàng mai này là ông Phan Văn Tấn (61 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, H.Châu Phú, An Giang). Mai trồng trong khuôn viên nhà, nhưng do cây to, tàn vươn xa phủ lối nên tạo thành cung đường mai hấp dẫn, thu hút nhiều bạn trẻ và người đam mê nhiếp ảnh đến chụp ảnh.

Ông Tấn cho biết, ông hiện sở hữu 4 cây mai vàng 5 cánh truyền thống, tuổi đời của cây từ 30 - 40 năm. Cây cao nhất trên 6 m, tán rộng 7 - 8 m. Để lặt lá hết 4 cây mai này, ông Tấn và gia đình phải mất 2 - 3 ngày.

Do hàng mai quá nổi tiếng trên mạng xã hội nên không chỉ thu hút bạn trẻ khắp nơi “đổ bộ” đến chụp ảnh mà nhiều người chơi mai kiểng cũng tìm đến ra giá vài trăm triệu để sở hữu cây mai có kích cỡ lớn nhất của ông Tấn, nhưng ông không bán mà để lại xem như “báu vật” trong gia đình và truyền lại cho con cháu chăm sóc.





“Có nhiều người đi xe ô tô ghé qua hỏi mua với giá gần trăm triệu đồng mà tôi kiên quyết không bán. Bởi nó đã gắn bó hàng chục năm từ thời cha mẹ, ông bà, đến đời tôi nữa. Vì đây là thứ tài sản vô giá mà ông bà để lại cho con cháu", ông Tấn chia sẻ.

Nhận được sự quan tâm của nhiều người gần xa mỗi khi tết đến, gia đình và bản thân ông Tấn rất vui. “Những ngày tết, nhiều người đến chụp ảnh, xuýt xoa khen ngợi rồi chúc tết gia đình nữa nên tôi vui lắm. Bởi vậy, năm nào tôi cũng ráng chăm sóc để cây ra hoa đẹp hoàn mỹ nhất cho mọi người đến vui xuân, chụp ảnh”, ông Tấn nói.

Tại đoạn đường này, hai bên đường sát nhà ông Tấn còn có hàng chục gốc mai phủ lối tạo thành cung đường mai nức tiếng miền Tây.

Vượt hơn 100 km từ Cần Thơ đến chụp ảnh, anh Nguyễn Trường Thọ (34 tuổi) không khỏi phấn khích cho biết, anh thích đi phượt những cung đường An Giang. Thấy đường mai gây sốt trên mạng nên anh quyết tâm đến để chụp ảnh cho bằng được.

Tương tự, chị Trương Trúc Linh (30 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cũng xúng xính tà áo dài tìm đến chụp ảnh và nói: “Chưa bao giờ tôi thấy con đường mai vàng đẹp đến ngỡ ngàng như thế. Cây mai bung xòe, hoa nở rộ phủ lối hai bên đường giống như lạc vào xứ sở thần tiên”.