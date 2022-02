Bạn trẻ lưu lại hình ảnh mai vàng cổ thụ trên đường đi lễ xuân đầu năm

Ngày 1.2 (tức mùng 1 tết), nhiều bạn trẻ đi lễ xuân đầu năm đã tranh thủ ghé vào khu vườn mai vàng cổ thụ của gia đình anh Hồ Tấn Đạt (ngụ ấp Phước Định 2, xã Bình Hoà Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long) để lưu lại hình ảnh cùng hàng triệu bông mai vàng đang khoe sắc dưới nắng xuân, cầu mong một năm mới đầy may mắn, với hy vọng dịch Covid-19 mau lùi xa để cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Hồ Thị Trúc Linh (25 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ) cùng những người thân trong gia đình đang trên đường đi lễ chùa đầu năm, khi đi qua vườn mai vàng của gia đình anh Đạt đã không bước nổi phải dừng chân ghé vào chụp ảnh với mai vàng. “Vườn mai này có thể là vườn lớn nhất Làng mai vàng Phước Định này, ở đây có rất nhiều cây mai to đang trổ bông rực rỡ nên em vào chụp ảnh cùng để năm mới gặp nhiều may mắn”, Linh vui vẻ nói.

Ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Mai vàng Phước Định, cho biết, Làng mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ) được hình thành trên 80 năm và được UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận làng nghề truyền thống vào tháng 10.2009. HTX hiện có 106 hội viên, với 2,5 ha trồng cây thành phẩm với khoảng 550 gốc mai cổ, 4.000 gốc mai trung và 25.000 gốc mai tiểu; bonsai và một số loại kiểng khác khoảng 2.500 gốc. Đặc trưng của Làng mai vàng Phước Định là cây hoàng mai 5 cánh nguyên thủy. Cây được sưu tầm về chăm sóc, tạo dáng, đặc biệt cây không sử dụng kỹ thuật ghép cành như một số nơi nên những cây mai ở đây có giá khá cao và có uy tính trên thị trường hoa kiểng.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV Báo Thanh Niên ghi lại ở Làng mai vàng Phước Định trong ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.





Theo ông Nguyễn Văn Tý, cây mai vàng đối với người dân nơi đây vừa là thú vui tao nhã vừa là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình, giúp nhiều hộ vươn lên khá giàu.