‘Makanai: Đầu bếp nhà Maiko’: Bộ phim thay đổi góc nhìn về geisha thời hiện đại

Makanai: Đầu bếp nhà Maiko (The Makanai: Cooking for the Maiko house) là phim dài tập live-action được chuyển thể từ bộ truyện tranh ăn khách của Nhật Bản Kiyo in Kyoto. Tác phẩm truyện tranh đến từ họa sĩ Aiko Koyama đã giành được Giải thưởng Manga Shogakukan lần thứ 65 và bán được tổng cộng hơn 2,7 triệu bản, sau đó còn được chuyển thể thành phim hoạt hình. Makanai: Đầu bếp nhà Maiko còn gây chú ý khi được “cầm trịch” bởi vị đạo diễn quái kiệt người Nhật Bản Hirokazu Kore-eda. Ông từng đoạt Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2018 cho Shoplifters, là chủ nhân của hàng loạt tác phẩm điện ảnh xuất sắc khác như Nobody knows, Like father like son, Still walking… và gần đây nhất là Broker.

Câu chuyện Makanai: Đầu bếp nhà Maiko lấy bối cảnh tại Gion, cố đô Kyoto, nơi phần lớn các geisha Nhật Bản sinh sống và làm việc. Nhân vật trung tâm của sêri là đôi bạn thân Kiyo Nozuki và Sumire Herai. Bước sang tuổi 16, họ quyết định rời xa gia đình, cùng nhau chuyển từ quê nhà Aomori đến Kyoto để theo đuổi ước mơ trở thành maiko (geisha tập sự).

Trong khi Sumire nhanh chóng cho thấy tài năng thiên bẩm, thành thục các điệu múa, nhạc cụ hay quy tắc ứng xử thì Kiyo lại quá vụng về và chậm tiếp thu. Cô bé bị các giáo viên khước từ và đề nghị em nên trở về quê nhà. Dù thất vọng và chông chênh, Kiyo vẫn khao khát được sống trong thế giới của các maiko và quan trọng hơn hết là ở cạnh người bạn thân chí cốt của mình. Nhờ khả năng nấu nướng xuất chúng và bản tính hòa nhã, vén khéo, Kiyo được các “mẹ” quản lý giữ lại để làm đầu bếp, người cấp dưỡng cho ngôi nhà maiko.

Nếu muốn trở thành geisha, những cô gái trẻ trong độ tuổi 15-20 sẽ phải rời xa gia đình đến “lò đào tạo” ở Kyoto, sống tập trung trong những nhà “yakata” để được truyền nghề. Họ sẽ được học trà đạo, cắm hoa, múa truyền thống, samisen, nghi thức giao tiếp… trong vòng 5-6 năm để được “hành nghề” geisha chuyên nghiệp. Các maiko và geisha sẽ phục vụ trong các buổi tiệc Ozashiki cao cấp. Để tham dự buổi tiệc này, với sự “góp vui” của các geisha, bạn thường phải trả một số tiền cao ngất ngưỡng. Vì vậy, đây là một thế giới vô cùng khép kín, đầy quy củ. Song, việc ai đó lựa chọn để trở thành một maiko cũng là điều khá khó hiểu với những người trẻ trong thời đại này.

Từ trước đến nay, người ta luôn nhìn vào các geisha như một biểu tượng văn hóa cao quý hay những người "bán ước mơ" khó chạm tay đến. Tuy nhiên, Hirokazu Kore-eda, thông qua Makanai: Đầu bếp nhà Maiko, ông đã chọn để khắc họa họ như những con người hết sức bình thường. Bởi bên dưới những phục sức lộng lẫy, lớp trang điểm mỹ miều và kỹ nghệ hoàn hảo vẫn là tâm hồn của một con người, với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố và những khiếm khuyết, chông chênh.

Sau những giờ học, tập luyện căng thẳng, các maiko vẫn là những cô gái tuổi trăng tròn với tâm hồn trong trẻo, đầy ước mơ. Họ cũng sinh hoạt, ăn uống và yêu thương như một con người bình thường, biết đùa vui, ham chơi, biết nhớ nhà và thổn thức trước tình yêu đầu đời… Và ngôi nhà “yakata”, với sự quản lý của hai “mẹ” Azusa và Chiyo không mang bản chất của một “lò luyện”. Ngược lại, nó lại mang dáng dấp của một gia đình đầm ấm, luôn đầy ắp tình thương và sự cảm thông, chia sẻ.

Makanai: Đầu bếp nhà Maiko không phải là một bộ phim để “cày” liên tiếp từ tập này sang tập khác. Ngược lại, đây là tác phẩm để thưởng thức từ tốn, chậm rãi vì bản thân bộ phim chứa đựng vô vàn ý vị về nhân sinh, người nghệ sĩ, và hơn hết là về người phụ nữ. Những cô gái lựa chọn dấn thân vào sự nghiệp geisha thực chất đều là những con người rất kiên định và dũng cảm, dẫu vẻ ngoài của họ luôn yểu điệu, mong manh. Họ là những người nghệ sĩ có phần nào đó khắc kỷ.





Điều này được thể hiện rõ qua nhân vật Momoko - nàng geisha được trọng vọng nhất làng và là thần tượng của Sumire. Khi gột bỏ phục sức của một geisha, Momoko là hiện thân của một người phụ nữ cá tính, hiện đại. Nàng để tóc ngắn, trang điểm sắc sảo, ăn nói đáo để trước đàn ông và thích xem phim kinh dị. Nhưng Momoko cũng là một người nghệ sĩ vô cùng quy tắc, tham vọng và tôn thờ nghề nghiệp của mình. Khi Momoko hỏi bạn trai: “Anh yêu em ở điểm nào?”, nàng nhận được câu trả lời: “Tất cả mọi thứ về em”. Ngay lập tức, Momoko bèn đáp trả: “Anh không thể nói thế khi chưa từng xem qua bất kỳ điệu múa Mai nào của em”. Câu nói mang đầy lòng tự tôn của một người nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, bộ phim cho ta thấy rằng thứ mà các geisha truyền đạt lại cho thế hệ sau không chỉ đơn thuần là kỹ nghệ. Nó còn là triết lý sống, triết lý nghệ thuật mà họ dùng cả đời để đeo đuổi. Như với Momoko, triết lý nghệ thuật của cô là “nhất kỳ, nhất hội”, tức mỗi một lần được biểu diễn là một trải nghiệm độc nhất sẽ không bao giờ lặp lại. Nàng đã dạy đàn em mình - Sumire rằng: “Em tập múa Mai hàng trăm nghìn lần để ghi nhớ nó. Nhưng mỗi lần biểu diễn, nó lại khác nhau. Như những chiếc lá phong hay ánh trăng, kể cả với những người sẽ ngắm điệu Mai của chị ngày hôm nay… Chúng ta sẽ không bao giờ có lại khoảnh khắc đó một lần nữa. Nhất kỳ, nhất hội, hãy như thế nhé”.

Còn với nữ chính Kiyo, cô bé dẫu không trở thành maiko nhưng vẫn thấm nhuần tư tưởng này. Nó thể hiện rõ rệt qua niềm đam mê mà Kiyo dành cho ẩm thực. Mỗi một lần nấu nướng, Kiyo đều đặt toàn bộ tâm huyết và tình cảm vào các nguyên liệu. Những tưởng công việc bếp núc lặp đi lặp lại quá đỗi buồn tẻ và bạc bẽo nhưng với Kiyo, mỗi một món ăn, mỗi một bữa cơm đều mang đến cho cô niềm vui bất tận khi được đón nhận các hương vị khác nhau, hay biểu cảm đa dạng của những người thưởng thức đồ ăn cô nấu. Cuộc sống, vì vậy mà luôn tràn đầy cảm hứng với Kiyo. Cô bé cũng dần tạo dựng được sự tự tin nơi bản thân và chưa bao giờ thấy lạc lõng.

Có lẽ cũng chính nhờ như thế, những giá trị truyền thống trong văn hóa Nhật Bản mới được duy trì một cách bền bỉ qua năm tháng. Bởi cái mà họ truyền đạt cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, không đơn thuần là cái vỏ hình thức bên ngoài mà là những giá trị nội tại, cách sống, cách nghĩ, từ bên trong. Bởi chỉ khi hiểu, người ta mới có thể yêu và gìn giữ.

Dưới bàn tay “nhào nặn” của Hirokazu Kore-eda và các cộng sự, mỗi khung hình trong Makanai: Đầu bếp nhà Maiko đều đẹp như một bức tranh. Nhịp phim chậm rãi, yên bình giàu chất thiền. Từng tiểu tiết về trang phục, bối cảnh, món ăn đều được nhà làm phim chăm chút hết sức kỹ lưỡng. Makanai: Đầu bếp nhà Maiko thực sự là một tác phẩm nghệ thuật thấm đẫm văn hóa Nhật Bản và rất giàu tính nhân văn. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Mori Nana, Natsuki Deguchi, Ai Hashimoto, Tokiwa Takoko, Aju Makita… Makanai: Đầu bếp nhà Maiko dài 9 tập và đang được phát sóng trên nền tảng Netflix.