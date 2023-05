'Making my way' của Sơn Tùng M-TP giành nhiều thành tích giữa nghi vấn đạo nhạc

Đúng 0 giờ ngày 5.5, Sơn Tùng M-TP ra mắt bản audio ca khúc Making my way, đánh dấu sự trở lại sau hơn 1 năm im ắng. Với thông điệp tích cực hướng về tương lai, gạt bỏ những muộn phiền quá khứ, Making my way nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sơn Tùng M-TP và tên ca khúc mới trở thành từ khóa được thảo luận rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn, hội nhóm.

Sơn Tùng M-TP tiếp tục chứng minh sức hút của mình thông qua Making my way FBNV

Sau 24 giờ phát hành, Making my way thu về nhiều thành tích ấn tượng, ngay cả khi MV chính thức chưa được tung ra. Ở mảng nhạc số, Making my way chỉ mất ít thời gian để vươn lên hạng 1 iTunes Việt Nam và Apple Music Việt Nam. Đáng chú ý, bài hát cũng chiếm trọn vị trí cao nhất tại bảng xếp hạng iTunes của Singapore, Nhật Bản và Đài Loan, xuất hiện trong top iTunes của Đức (hạng 4), Mỹ (hạng 6), Canada (hạng 6), cho thấy sức ảnh hưởng của nam ca sĩ tại thị trường nước ngoài.

Tại "mặt trận" Spotify, Sơn Tùng M-TP thu về 1.000.000 lượt nghe vào đúng 10 giờ 25 phút ngày 6.5. Khác với thói quen luôn chia sẻ liên kết YouTube của bài hát lên tài khoản mạng xã hội để quảng bá, giọng ca 9X tập trung toàn bộ vào nền tảng nhạc số Spotify và Apple Music. Đây là một bước đi có phần mạo hiểm vì YouTube luôn là nền tảng sở trường của giọng ca Thái Bình trong suốt những năm vừa qua.

Ca khúc mới nhanh chóng mang về cho Sơn Tùng loạt thành tích ấn tượng FBNV

Tuy nhiên, dù không được Sơn Tùng chú trọng, trên YouTube, phiên bản visualizer (hình ảnh minh họa) của Making my way chỉ mất vỏn vẹn chưa đến 7 tiếng đồng hồ để vươn lên dẫn đầu top âm nhạc thịnh hàng và Top 1 trending tổng thể tại Việt Nam. Sau 24 giờ, ca khúc cũng mang về cho nghệ sĩ gốc Thái Bình 5,5 triệu lượt xem và hơn nửa triệu lượt thích. Đáng chú ý, visualizer của Making my way cũng vươn thẳng lên vị trí top 1 video được xem nhiều nhất trong 24 giờ qua trên toàn thế giới và top 1 trending tại Nhật Bản, top 6 trending tại Canada, top 7 trending tại Mỹ, top 14 trending tại Anh...

Ngoài những con số ấn tượng trên, Making my way cũng thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế. Nhiều tờ báo, trang tin của các nước Đông Nam Á (Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia) lẫn Hàn Quốc, Úc... đưa tin về sản phẩm trở lại của ca sĩ Chúng ta của hiện tại.

Sơn Tùng M-TP một lần nữa vướng tranh cãi đạo nhạc với Making my way FBNV

Bên cạnh loạt thành tích nổi bật, Making my way nhanh chóng vướng vào nghi vấn đạo nhạc. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng ca khúc có phần nhạc tương đồng với bản hit Unforgettable của bộ đôi ca sĩ người Mỹ - French Montana và Swae Lee. Bài hát này ra mắt vào năm 2017, hiện có hơn 1,5 tỉ lượt xem MV trên YouTube. Câu chuyện trên nhanh chóng trở thành đề tài được dân mạng quan tâm và bàn tán sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người tỏ ra không có gì ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng gặp phải tranh cãi về vấn đề này: "Vừa thử nghe bài của Sơn Tùng, y chang bài Unforgettable của French Montana luôn ấy", "Có gì đâu ngạc nhiên lần nào mà không vướng nghi án đạo", "Sếp vẫn đạo nhạc", "Có gì đâu mà lạ, phong cách viết nhạc của Sơn Tùng trước giờ là lấy mỗi chỗ một ít từ những bài hit đình đám"... Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng sự trùng hợp mà mọi người nhắc đến là do hai ca khúc có phong cách, thể loại giống nhau. Nhiều khán giả bình luận: "Đó là xu hướng nhạc, thời trang có xu hướng và âm nhạc cũng thế", "Sample beat (tiết tấu mẫu) nếu có mua lại bản quyền rồi thì không phải là đạo. Nhiều bài US-UK dùng beat của nhau, giống kiểu đi hát xin bản quyền công ty vậy, đây là làm nhạc. Nếu Sơn Tùng mua sample beat rồi thì ổn mà", "Thiếu gì bài làm theo cái beat này, nhạc Latin mà", "Tách 2 bài ra nghe thì thấy không giống chút nào"...