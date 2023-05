Tranh cãi chuyện Sơn Tùng M-TP tiếp tục hát tiếng Anh

0 giờ ngày 5.5, Sơn Tùng M-TP chính thức tung ra ca khúc mới Making my way sau gần 1 năm vắng bóng. Sản phẩm lần này của nam ca sĩ là một bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, được dẫn dắt theo giai điệu sôi động cùng tiết tấu nhanh, cuốn hút.



Sơn Tùng phát hành Making my way - ca khúc đầu tiên trong chuỗi siêu dự án trong năm 2023 NVCC

Trước đó, thông tin Sơn Tùng tái xuất khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” và cùng trông ngóng màn trở lại của giọng ca Cơn mưa ngang qua. Vậy nên, không có gì bất ngờ khi Making my way thu hút được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Chỉ trong vòng 10 giờ sau khi phát hành, audio của ca khúc đã đạt được nhiều thành tích, với hơn 2 triệu lượt nghe trên YouTube, đồng thời đứng đầu top âm nhạc thịnh hành của nền tảng này.

Trên mạng xã hội, những chủ đề liên quan đến buổi livestream giao lưu với người hâm mộ cũng như ca khúc mới của Sơn Tùng thu về lượt tương tác cao. Mọi người không khỏi hào hứng bày tỏ cảm nhận trước “đứa con tinh thần” mới của giọng ca gốc Thái Bình. Phần lớn các ý kiến khen ngợi ca khúc Making my way chất lượng, bắt tai.

Mọi người bình luận: “Nhạc hay, không uổng công hôm qua đặt báo thức đón bài mới, còn xem cả livestream", "Quá hay từ giai điệu đến lời bài hát", "Đỉnh, như đang nghe nhạc nước ngoài", "Lời nhạc của ông Tùng chưa bao giờ gây thất vọng, nó đẹp và hoa mỹ, rất tài năng. Hồi đó mình ghét lắm nhưng vẫn nghe nhạc xong dần thay đổi suy nghĩ cũ", "Mong mọi người ủng hộ với tư cách là người Việt Nam muốn âm nhạc nước nhà vươn ra thế giới, hãy công tâm và ủng hộ tinh thần này"...

Sơn Tùng có buổi livestream tương tác và cùng lắng nghe ca khúc mới với fan. Màn giao lưu của anh khiến người hâm mộ thích thú NVCC

Tuy nhiên, ca sĩ 9X cũng không tránh được những ý kiến trái chiều về việc anh tiếp tục phát hành ca khúc tiếng Anh. Một số dân mạng tỏ ra không ủng hộ cách làm nhạc bằng tiếng nước ngoài của nam ca sĩ, hơn nữa họ cho rằng phát âm của Sơn Tùng M-TP chưa được chuẩn. Thậm chí có tài khoản còn thẳng thắn nêu quan điểm giọng ca 9X chỉ nên hát tiếng Việt.

Nhiều người chia sẻ: "Hát tiếng Việt cũng phải phiên dịch, giờ tiếng Anh cũng có phiên dịch à", "Thôi xin "sếp" quay về tiếng Việt, như ca khúc Chúng ta của hiện tại cũng hay. Giọng "sếp" không hợp tiếng Anh chút nào, cảm thấy rất gồng chữ"...

Bài hát giữ vai trò quan trọng đối với Sơn Tùng M-TP, anh chia sẻ: "Ca khúc này có ý nghĩa rất lớn với tôi bởi giai điệu này khiến tôi quên hết những điều chưa như ý trong cuộc đời, nhắc nhở bản thân rằng hãy cứ làm bất kỳ điều gì trái tim mách bảo, đi đến bất kỳ nơi chốn nào mà âm nhạc chỉ dẫn nên đi" NVCC

Trong livestream lúc 0 giờ ngày 5.5, Sơn Tùng cho biết Making my way là bài hát mà anh dành khá nhiều thời gian, công sức để hoàn thành. "Tôi thật sự muốn đưa thật nhiều năng lượng tích cực thông qua giai điệu bài hát này. Tôi mong mọi người hãy nhắm mắt lắng nghe, để xem chúng ta có thể gắn kết với nhau thông qua âm nhạc nữa không... Với Making my way, tôi muốn được trở lại làm Nguyễn Thanh Tùng của những năm 2012, 2013. Tôi muốn cùng khán giả nhìn lại hành trình hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, tiếp tục được lên ngôi, được cống hiến và "cháy" hết mình trong âm nhạc", Sơn Tùng khẳng định.

Dù chưa có thông báo về ngày phát hành của MV ca khúc này, song Sơn Tùng cùng giám đốc sáng tạo Ben Phạm bật mí MV sẽ xuất hiện hình ảnh Sơn Tùng M-TP đứng trước một ngôi đền cùng hình tượng con rắn bí ẩn. Sơn Tùng M-TP cũng chia sẻ trong buổi livestream: "Sau bản audio chắc chắn sẽ là MV, tuy nhiên thời điểm ra mắt khi nào vẫn chưa rõ và phụ thuộc vào sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Sau Making my way sẽ là một bài hát nặng đô, sâu lắng, cảm xúc nhưng vẫn rất vui…".