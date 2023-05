Sơn Tùng M-TP: Tôi muốn trở lại làm Nguyễn Thanh Tùng của 10 năm trước

Đúng 0 giờ ngày 5.5, Sơn Tùng M-TP trình làng khán giả "đứa con tinh thần" mới nhất mang tên Making my way. Theo chia sẻ trước đó của ê kíp, đây là cột mốc đánh dấu chặng đường mới trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP với khởi đầu là dự án Making my way.

Sơn Tùng tiếp tục mang đến làn gió mới trong "bộ sưu tập" âm nhạc của mình sau khoảng 1 năm vắng bóng FBNV

Như thường lệ, sản phẩm âm nhạc của giọng ca Âm thầm bên em luôn khiến người hâm mộ phải tò mò "đoán già đoán non" về thể loại, concept cũng như cách xây dựng MV. Đến với Making my way, Sơn Tùng gửi đến người nghe những giai điệu tiếng Anh sôi động, bắt tai, lan tỏa năng lượng tích cực trong 4 phút 18 giây.

"Making my way là bài hát tôi dành khá nhiều thời gian, công sức, đêm hôm mò mẫm từng li từng tí để hoàn thành. Tôi thật sự muốn đưa thật nhiều năng lượng tích cực thông qua giai điệu bài hát này. Tôi mong mọi người hãy nhắm mắt lắng nghe, để xem chúng ta có thể gắn kết với nhau thông qua âm nhạc nữa không", Sơn Tùng nói.



Những bức ảnh nhá hàng cho concept lần này của Sơn Tùng khiến fan không khỏi phấn khích FBNV

Anh nói tiếp: "Tôi nhớ rất rõ, ca khúc Cơn mưa ngang qua cũng không có MV, tôi làm nhạc trong căn phòng ở nhà của bố mẹ mình, với một chiếc máy tính rất "cùi". Nhưng khi ra mắt, mọi người vẫn ủng hộ và yêu thương bài hát. Cơn mưa ngang qua cũng mang lại cho tôi rất nhiều điều tuyệt vời mà không cần MV. Em của ngày hôm qua cũng thế, trước khi có MV, audio của ca khúc đã được phát hành và mọi người cũng yêu thương, giai điệu của nó tràn ngập trên mọi nẻo đường, mọi tỉnh thành. Điều đó làm tôi cảm thấy rằng, cho đến thời điểm này, tôi rất muốn thay đổi cách mà mình mang âm nhạc đến mọi người. Tôi muốn chúng ta cùng chìm đắm trong âm nhạc".

Theo Sơn Tùng, tất cả phần MV, hình ảnh cuối cùng cũng chỉ là màu sắc để làm nền, tôn vinh một bài hát. Dĩ nhiên, MV sẽ giúp lan tỏa câu chuyện đến với khán giả nhanh hơn, nhưng bản thân bài hát không phải sống nhờ MV. "Chúng ta có thể chi 5-10-15 tỉ thậm chí rất nhiều tỉ đồng làm MV nhưng bài hát không chạm đến trái tim, cảm xúc của khán giả thì cũng không làm gì được. Với Making my way, tôi muốn được trở lại làm Nguyễn Thanh Tùng của những năm 2012, 2013. Tôi muốn cùng khán giả nhìn lại hành trình hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, tiếp tục được lên ngôi, được cống hiến và "cháy" hết mình trong âm nhạc", Sơn Tùng khẳng định.

Ngay khi cùng khán giả lắng nghe giai điệu của ca khúc mới, Sơn Tùng giới thiệu một khách mời đặc biệt - Ben Phạm, người đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo trong MV lần này. Cả hai cùng nhún nhảy và hát theo giai điệu của Making my way. Theo tiết lộ của "chính chủ", MV sẽ xuất hiện hình ảnh Sơn Tùng M-TP đứng trước một ngôi đền cùng hình tượng con rắn bí ẩn, mọi thắc mắc của người xem sẽ được "giải mã" khi sản phẩm công chiếu trong thời gian tới.

Hình tượng có phần khác lạ của Sơn Tùng trong lần trở lại này tạo nên sự tò mò đối với khán giả FBNV

Ben Phạm - người từng nhiều lần hợp tác với Sơn Tùng trong các sản phẩm trước đó, chia sẻ: "Lần đầu tiên nghe ca khúc, tôi đã rất phấn khích. Qua lời chia sẻ của anh Tùng về ý tưởng khi viết bài này, tôi liên tưởng đến không gian viễn tưởng, mộng mơ, giống như mặt nước lẳng lặng của tiếng nhạc dạo đầu. Đây là ca khúc mà Sơn Tùng bước sang trang mới, nên tôi muốn tất cả mọi thứ, kể cả tạo hình của anh đều phải mới. Điều này khiến nhiều người tò mò và gửi câu hỏi cho tôi".

Making my way là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi siêu dự án mà Sơn Tùng M-TP lần lượt cho ra mắt trong năm 2023. Nam ca sĩ khẳng định bản thân sẽ tiếp tục mang đến khán giả những sản phẩm chất lượng, đầu tư kỹ lưỡng để ấp ủ cho giấc mơ lớn của chính bản thân mình.