Malaysia gây sốc hòa đội tranh vé World Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã nhìn thấy gì?

Malaysia trình diện bộ mặt mới chuẩn bị nghênh chiến thầy trò HLV Kim Sang-sik

Khác với trận ra quân tại vòng loại 3 Asian Cup 2027 khi đội tuyển Malaysia thắng Nepal với tỷ số 2-0 ngày 25.3, một "Harimau Malaya" có nhiều nhân tố mới và được chuẩn bị tốt nhất, được HLV Peter Cklamovski dày công huấn luyện hơn 1 tuần qua đã ra mắt. Họ đã có những triển vọng thật sự khi sắp đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10.6 tới đây.

HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam chắc chắn đã quan sát đội Malaysia hòa Cape Verde với tỷ số 1-1 ngày 29.5 Ảnh: Ngọc Linh

Trước đối thủ rất mạnh Cape Verde xếp hạng 72 thế giới, đang đứng đầu bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi (xếp trên cả đội tuyển Cameroon) hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu lấy vé dự vòng chung kết, đội tuyển Malaysia đã có một cuộc thử lửa quan trọng và mang lại cho họ rất nhiều niềm tin.

Đội khách sớm mở tỷ số ở phút thứ 8 do công tiền đạo Sidney Cabral ghi. Nhưng màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 2, theo quan sát của nhà báo T. Avineshwaran của The Star, đã giúp đội quân của HLV Peter Cklamovski kịp gỡ hòa tỷ số 1-1 do công tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Paulo Josue ghi phút 79.

Trận này đội tuyển Malaysia có 2 sự ra mắt đáng ghi nhận đó là hậu vệ Gabriel Palmero (gốc Tây Ban Nha vừa nhập tịch) và cầu thủ Ubaidullah Shamsul. Ngoài ra, HLV Peter Cklamovski cũng thử lửa rất nhiều cầu thủ đang thi đấu trong nước với 7 người có tên trong đội hình xuất phát.

HLV Kim Sang-sik và các cộng sự ở đội tuyển Việt Nam chắc chắn đã có sự quan sát, và nhìn ra đối thủ được ít nhiều điểm mạnh yếu. Đây là trận giao hữu chính thức, đội tuyển Malaysia có sự ủng hộ của khoảng hơn 10.708 khán giả đến xem, trong đó hiển nhiên sẽ có các quan sát viên từ đội tuyển Việt Nam đến theo dõi.

Sau trận đấu, HLV Peter Cklamovski rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ đội tuyển Malaysia, cho rằng họ đã có sự tập trung rất tốt. Ông nói: "Đây là điều quan trọng, vì tôi muốn các cầu thủ phải có sự tập trung tối đa vì mục tiêu của chúng ta là trận đấu với đội tuyển Việt Nam sắp tới. Trận đấu tối nay cũng cho thấy sự tập trung rõ ràng của chúng tôi như một đội. Nó phản ánh cách chúng tôi tập luyện, tinh thần của chúng tôi trong và ngoài sân cỏ, và cam kết cải thiện mỗi ngày của chúng tôi".

Trong khi đó, HLV Pedro Leitao Brito của đội Cape Verde bày tỏ: "Chúng tôi sử dụng tới 12 cầu thủ mới toanh cho trận đấu này. Vì vậy, đây là kết quả hài lòng không chỉ cho tôi, mà cả đội Malaysia. Đây là thử thách tốt cho cả 2 đội trước trận vòng loại sắp tới".

Đội tuyển Malaysia sẽ còn đối đầu với Cape Verde một trận nữa, trong trận đấu kín cũng trên sân Bukit Jalil vào ngày 3.6. Sau đó, đội tuyển Malaysia sẽ tiếp đội tuyển Việt Nam trong lượt thứ 2 bảng F tại vòng loại 3 Asian Cup 2027 lúc 20 giờ ngày 10.6.