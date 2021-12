Malaysia mổ xẻ thất bại ở AFF Cup 2020, sụp đổ từ trận thua tuyển Việt Nam

Những lời đổ lỗi do Covid-19 hay chấn thương hiện nay, theo ông B. Satiananthan nhận định trên tờ New Straits Times chỉ là cái cớ, tất cả do sự chuẩn bị của tuyển Malaysia cho AFF Cup 2020 quá kém và không có một kế hoạch cụ thể.

Ông B. Satiananthan nói: “Tuyển Malaysia thực sự bắt nhịp và dồn mọi tâm sức tại giải là ở trận gặp tuyển Việt Nam (sau khi chạy đà với 2 trận thắng Campuchia 3-1 và Lào 4-0). Nhưng họ đã thua trắng (0-3) vì khoảng cách và đẳng cấp đã phơi bày kém hẳn đối thủ cùng khu vực này quá xa. Còn trận thua Indonesia (1-4), phần chính từ trận thua tuyển Việt Nam đã vắng 2 trụ cột hàng thủ Aidil Zafuan Radzak và Shahrul Saad khiến gãy đổ mọi dự tính của HLV (Tan Cheng Hoe)”.

Tuy nhiên, vấn đề sâu xa nhất khiến tuyển Malaysia xuống dốc rất nhanh, theo ông B. Satiananthan nhận định là đội hình chính không ổn định, có quá nhiều xáo trộn và quan điểm sử dụng cầu thủ không xuyên suốt (liên quan tới các cầu thủ nhập tịch).

Ông B. Satiananthan nói tiếp: “Nếu so các trận đấu trước đây từng gặp tuyển Việt Nam hay UAE trong năm 2019 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Malaysia đã chơi rất xứng tầm dù nhận các kết quả thua, nhưng cách biệt về đẳng cấp không quá xa. Trong khi đó, hiện tại đội bóng ra sân rất thiếu niềm tin, đội hình rời rạc và thiếu cân bằng. Đây là điều khác biệt nếu so với tuyển Việt Nam, khi họ đang duy trì một đội hình chính, xuyên suốt và có nền tảng, chỉ bổ sung khi cần”.





Để dẫn đến sự bất ổn ở tuyển Malaysia, theo ông B. Satiananthan chính là cách quản lý và sắp xếp lịch đấu trong nước quá bất cập từ LĐBĐ (FAM) với các giải VĐQG và Cúp quốc gia, cũng như Ủy ban đội tuyển quốc gia của cơ quan bóng đá này yếu kém khi lập kế hoạch cho đội tuyển, từ chuẩn bị nhân sự đến tập huấn đều sai lầm.

Ngoài ra, HLV Tan Cheng Hoe cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm về thất bại của tuyển Malaysia khi chỉ chọn 24 cầu thủ thay vì 30 người như các đội khác.

Nhưng theo ông B. Satiananthan: “Không thể than thở gì, vì tự mình gây ra vấn đề này và khi gặp phải nên hoàn toàn bị động. Các đội khác không như vậy, dù họ cũng bị ảnh hưởng. Do đó, FAM và những người liên quan tới chiến dịch thi đấu ở AFF Cup 2020 không cần bào chữa, mà họ phải nhận ngay trách nhiệm vì thất bại hết sức đáng xấu hổ của tuyển Malaysia”.