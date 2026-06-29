Malaysia ra tuyên bố mới về tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Anthony Loke ngày 29.6 cho biết thỏa thuận được gia hạn thêm 12 tháng, từ ngày 1.7.2026 đến ngày 30.6.2027. Việc gia hạn nhằm cho phép Công ty Ocean Infinity hoàn tất tìm kiếm máy bay MH370 mất tích tại khu vực còn lại rộng 7.428,54 km2, theo Reuters.

"Quyết định này thể hiện cam kết liên tục và kiên định của chính phủ trong việc mang lại câu trả lời cho thân nhân các hành khách trên chuyến bay MH370", ông Loke nói.

Du khách xem các mảnh vỡ trưng bày được cho là xác máy bay MH370 mất tích tại Subang Jaya, Malaysia ngày 3.3.2024 ẢNH: REUTERS

Theo ông Loke, tiến độ tìm kiếm phải điều chỉnh do Ocean Infinity có các cam kết thương mại mới, khiến một số thiết bị chủ chốt của chiến dịch phải tạm thời được điều động sang địa điểm khác trong giai đoạn từ tháng 11.2026 đến tháng 4.2027. Tuy nhiên, khung thời gian triển khai lại cũng trùng với giai đoạn biển lặng hơn, phù hợp hơn cho hoạt động tìm kiếm an toàn và hiệu quả, theo Malay Mail.

Máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn biến mất khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2014. Vụ mất tích trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.

Nhiều chiến dịch tìm kiếm tại nam Ấn Độ Dương trong nhiều năm qua vẫn chưa tìm thấy xác máy bay. Ocean Infinity từng tham gia tìm kiếm MH370 đến năm 2018.

Cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích mới nhất không đạt kết quả

Năm 2025, công ty này ký thỏa thuận mới với chính phủ Malaysia để khởi động lại chiến dịch tìm kiếm MH370 trong khu vực rộng 15.000 km2 ở nam Ấn Độ Dương theo cơ chế "không tìm thấy, không trả tiền". Theo thỏa thuận, Ocean Infinity sẽ nhận được 70 triệu USD nếu tìm thấy xác máy bay hoặc mảnh vỡ được xác nhận.

Cục Điều tra tai nạn hàng không Malaysia cho biết chiến dịch tìm kiếm dưới đáy biển do Ocean Infinity thực hiện từ tháng 3.2025 đến tháng 1.2026 đã khảo sát hàng nghìn km2 đáy đại dương, nhưng chưa phát hiện dấu vết nào được xác nhận là của MH370.

"Các hoạt động tìm kiếm đã được tiến hành nhưng chưa thu được bất kỳ kết quả nào xác nhận vị trí xác máy bay", thông cáo cho biết.