Tòa án Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường 3,3 triệu USD cho vụ MH370

Theo CCTV ngày 8.12 dẫn tuyên bố của Tòa án nhân dân quận Triều Dương (Trung Quốc), phán quyết này áp dụng cho 8 trường hợp, tương ứng với 8 hành khách mất tích trên chuyến bay MH370 có người thân khởi kiện.

Tòa án ở Bắc Kinh yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường trong một số vụ việc liên quan chuyến bay MH370

ẢNH: REUTERS

Trong số 78 vụ kiện ban đầu do gia đình nạn nhân đệ trình sau vụ tai nạn máy bay, tòa án cho biết vẫn còn 23 vụ đang chờ giải quyết. Theo tòa án, gia đình của những hành khách này "hoặc là chưa nộp đơn xin tuyên bố tử vong hoặc chưa hoàn tất thủ tục tuyên bố tử vong".

Trong khi đó, 47 vụ kiện khác đã được rút lại sau khi các gia đình đạt thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa với Malaysia Airlines và chi nhánh quốc tế của hãng. Tòa án cho biết khoản bồi thường được đưa ra nhằm chi trả chi phí tang lễ, tổn thất tinh thần và các thiệt hại liên quan khác.

Malaysia Airlines chưa bình luận về thông tin trên.

Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích được nối lại

Chuyến bay MH370, chiếc Boeing 777 chở 239 người, biến mất khỏi radar ngày 8.3.2014 khi đang bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh. Dù triển khai chiến dịch tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không, máy bay đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Hai phần ba hành khách là người Trung Quốc, số còn lại đến từ Malaysia, Indonesia, Úc, Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan và Pháp.

Bộ Giao thông Malaysia cho biết đầu tháng này rằng cuộc tìm kiếm MH370 sẽ được nối lại vào ngày 30.12. Phía Malaysia cho hay cuộc tìm kiếm mới sẽ kéo dài trong 55 ngày và được tiến hành tại các khu vực mục tiêu "được đánh giá là có khả năng cao nhất" chứa xác máy bay, dù không công bố vị trí cụ thể.