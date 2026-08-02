Malaysia rộng cửa đón học sinh Việt, cấp nhiều học bổng và cho ở lại làm việc

Ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM, phát biểu chào mừng ẢNH: NGỌC LONG

Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM phối hợp với Bộ Giáo dục bậc cao Malaysia hôm 1.8 tổ chức hội thảo du học nước này ở TP.HCM. Chia sẻ với Thanh Niên bên lề sự kiện, ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM, cho biết tính riêng năm 2025, nước này đón gần 700 người học Việt Nam và con số này được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng vào năm nay.

Sức hút du học Malaysia

Theo ông Firdauz, nhiều người Việt chọn du học Malaysia nhờ cân bằng giữa chất lượng đào tạo với chi phí hợp lý. Hiện, ngày càng nhiều ĐH nước này lọt vào top cao những trường tốt nhất thế giới như Malaya (UM, hạng 56 theo QS năm 2027), Khoa học Malaysia (USM, 128), Quốc gia Malaysia (UKM, 130), Putra Malaysia (UPM, 138)...

Với học phí, hệ cử nhân dao động quanh mức 3.000-6.000 USD/năm (khoảng 79-157 triệu đồng) trong nhóm trường công lập, và 6.000-9.500 USD/năm (khoảng 157-250 triệu đồng) trong nhóm tư thục. Sinh hoạt phí nằm ở mức 300-600 USD/tháng (7,8-15,7 triệu đồng).

Hầu hết chương trình đào tạo dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và nhiều cơ hội học song bằng, chuyển tiếp ĐH nước ngoài cùng cơ hội đi làm thêm tối đa 20 giờ/tuần cũng là một số điểm thu hút người Việt.

Từ năm ngoái, loại giấy phép cho phép sinh viên ở lại thêm 1 năm sau tốt nghiệp để đi làm tên Graduate Pass (tạm dịch: giấy phép tốt nghiệp) cũng mở rộng danh sách quốc tịch được ứng tuyển, lần đầu xuất hiện Việt Nam. "Đây là chính sách giúp sinh viên chuyển tiếp thuận lợi từ môi trường học tập sang thị trường lao động, tạo điều kiện để người học quốc tế tích lũy kinh nghiệm trước khi về nước hoặc tiếp tục làm việc ở Malaysia", ông Firdauz nói.

Ông Zul Ehsan Bin Zahirudin, Trưởng khu vực Nam Á, Văn phòng Quốc tế của ĐH và hệ thống CĐ Quốc tế INTI, lưu ý thêm để được cấp Graduate Pass, một trong những điều kiện sinh viên phải đáp ứng là có sponsor (người bảo lãnh). "Tuy nhiên, về bản chất, đây chỉ là guarantor (người đảm bảo), tức không đóng vai trò bảo trợ tài chính", ông Zul Ehsan nói.

Cụ thể hơn, theo quy định từ Ủy ban Giáo dục toàn cầu Malaysia (EMGS), người bảo lãnh phải là công dân Malaysia và có mức lương tối thiểu 1.500 RM/tháng (9,6 triệu đồng). Bên cạnh quy định bảo lãnh, du học sinh phải hoàn thành bậc cử nhân hay cao hơn, nộp thư xác nhận hoàn thành khóa học, có bảo hiểm y tế, không vi phạm pháp luật...

Vị này thông tin, đôi khi giới chức Malaysia cũng xem xét điểm trung bình tích lũy (CGPA) của sinh viên và hầu hết các bạn đạt từ 3.0 trở lên đều được cấp Graduate Pass. "Khi đã có công việc ổn định, các bạn có thể chuyển từ Graduate Pass sang giấy phép lao động (work permit) để làm việc dài hạn", ông Zul Ehsan nói thêm.

Ông Zul Ehsan Bin Zahirudin tư vấn cho phụ huynh, học sinh Việt Nam về cơ hội du học Malaysia ẢNH: NGỌC LONG

Học bổng lên đến 100%

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện nhiều ĐH Malaysia cho biết tiêu chí tuyển sinh bao gồm chỉ hai yếu tố là điểm học bạ và năng lực tiếng Anh - dao động từ 5.0-6.0 IELTS, tùy ngành và trường. Điểm học bạ tùy cách xét tuyển của từng trường mà sẽ tính 3 năm hoặc chỉ năm lớp 12, và mức điểm yêu cầu phổ biến quanh mức 5-6 trên thang 10.

Riêng một số ngành đặc thù thì yêu cầu ứng viên có môn tiên quyết trong tổ hợp môn, như lý hoặc hóa nếu nhắm tới những ngành trong nhóm kỹ thuật.

Về hỗ trợ tài chính, các trường Malaysia có nhiều gói học bổng đa dạng cho sinh viên quốc tế. Đơn cử, ĐH Công nghệ và đổi mới sáng tạo châu Á-Thái Bình Dương (APU) cung cấp 4 gói học bổng từ 10-30% học phí dựa trên điểm học bạ. Cụ thể, điểm từ 6,5-7 đủ điều kiện nhận học bổng 10%, từ 7,5 trở lên là 15%, từ 7,7 trở lên là 20% và từ 8 trở lên là 30%.

"Học bổng sẽ tự động xét duyệt song song với đơn xin nhập học", ông Nguyễn Vĩnh Trung, Quản lý khu vực Việt Nam, Bộ phận Dịch vụ người học và tiếp thị APU, chia sẻ.

Ông Trung cho biết thêm trong 2 năm trở lại đây, du học sinh Việt tới trường tăng vọt, hiện có khoảng 200 bạn. Nếu tính luôn cả những bạn đã tốt nghiệp, con số này rơi vào tầm 500.

Điều này xuất phát từ 3 nguyên do chính, theo ông Trung. Thứ nhất là nhiều quốc gia thắt chặt chính sách visa buộc người học phải tìm phương án thay thế. Thứ hai là nhiều gia đình Việt ngày càng tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn điểm đến sao cho cân đối giữa chi phí, chất lượng đào tạo và cơ hội làm việc. Cuối cùng là không ít cha mẹ muốn con học gần nhà hơn để tiện bề chăm sóc - tâm lý ngày càng phổ biến sau đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Vĩnh Trung cho biết trường Malaysia ghi nhận số lượng du học sinh Việt tăng đột biến ẢNH: NGỌC LONG

Với ĐH HELP, Giám đốc Phòng Tiếp thị quốc tế Benedict Chan Seng Kuan thông tin người học được giảm 50% học phí cả 3 năm đào tạo nếu đăng ký học ngành quản trị dịch vụ hiếu khách và du lịch, và 20% học phí nếu theo đuổi các ngành còn lại. Chương trình dành riêng cho sinh viên quốc tế học bậc cử nhân.

Ông Benedict Chan Seng Kuan cho biết thêm, ĐH HELP hiện cũng đang triển khai chương trình song bằng với ĐH Quốc gia Hà Nội và liên kết đào tạo do HELP cấp bằng với Trường ĐH Tài chính-Marketing (TP.HCM). Đây là cơ hội để sinh viên học toàn phần tại Việt Nam nhưng vẫn được cấp bằng tiêu chuẩn Malaysia.

Trong khi đó, ĐH Quốc tế INTI đang cung cấp những gói học bổng từ 15-45% học phí dựa vào thành tích học tập. Nhưng người học Việt Nam có chính sách ưu đãi riêng, chỉ cần đáp ứng yêu cầu đầu vào là mặc định nhận học bổng 35%. Những bạn có thành tích học tập tốt hơn thì được nâng lên mức 45%, theo ông Zul Ehsan Bin Zahirudin.

Ông thông tin thêm, trường cũng đang có chương trình miễn phí chỗ ở xuyên suốt quá trình đào tạo, chỉ cần đặt cọc 1.500 RM và khoản này sẽ được hoàn lại theo quy định. Tuy nhiên, quy định chỉ áp dụng với các bạn học tại cơ sở Nilai của trường.

ĐH Nottingham Malaysia - phân hiệu của ĐH Nottingham (Anh) ở Malaysia - có 2 chương trình học bổng cấp tự động nếu người học đáp ứng yêu cầu điểm số, giá trị từ 15-25%. Bên cạnh đó, trường còn có chương trình hỗ trợ tài chính với người học quốc tế đến từ các nước ASEAN, giảm 15% học phí và cho phép cộng dồn với học bổng khác, theo ông Muhammad Amir Farhan Ahmad Azhari, Quản lý khu vực Đông Nam Á Bộ phận tuyển sinh người học.

Hào phóng hơn, ĐH MILA cho biết sẽ cấp học bổng 50% cho những sinh viên đủ điều kiện và lên đến 100% với các bạn có thành tích học tập xuất sắc. Riêng với học bổng 100%, học sinh phải có điểm học bạ lớp 12 là 10/10, theo bà Noor Athirah Binti Amat Puadi, Phó quản lý bộ phận tuyển sinh du học sinh của trường này.

Bà Noor Athirah cho biết thêm những năm gần đây và đặc biệt là năm nay, trường ghi nhận thấy ngày càng nhiều người học quốc tế đăng ký các ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng. "Phần lớn hồ sơ tuyển sinh hiện nay tập trung vào 2 lĩnh vực này, cho thấy xu hướng lựa chọn ngành học của sinh viên đang thay đổi khá nhanh, không chỉ với trường chúng tôi mà còn nhiều đơn vị khác nữa", bà nói.

Đại diện các ĐH Malaysia cho biết thêm, môi trường học tập tại nước này có đa dạng quốc tịch trong đó nhóm sinh viên từ Trung Quốc, Myanmar, Indonesia... thường dẫn đầu về số lượng.