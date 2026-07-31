Hai cơ quan Liên Hiệp Quốc tung khóa học miễn phí, cấp chứng nhận cho người Việt

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ngày 29.7 thông tin đơn vị này vừa kết hợp với LG AI Research ra mắt khóa học trực tuyến toàn cầu về đạo đức AI. Khóa học hoàn toàn miễn phí, cung cấp 10 học phần với kiến thức, tình huống thực tế về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu, minh bạch, trách nhiệm giải trình, quản trị AI...

Nội dung khóa học xây dựng dựa trên khuyến nghị của UNESCO về đạo đức AI năm 2021.

Khóa học được triển khai trên nền tảng Coursera và người học hoàn thành đầy đủ nội dung, làm bài kiểm tra là có thể nhận chứng chỉ. Bạn đọc có thể đăng ký TẠI ĐÂY.

Cùng ngày, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) của Liên Hiệp Quốc cũng lần đầu tiên ra mắt khóa học tiếng Việt về kinh doanh và việc làm thỏa đáng để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao hiểu biết về các tiêu chuẩn lao động quốc tế và kinh doanh có trách nhiệm.

Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về việc làm thỏa đáng, kinh doanh có trách nhiệm và các nguyên tắc quan trọng trong Tuyên bố MNE của ILO, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu. Khóa học tổ chức miễn phí TẠI ĐÂY và bạn đọc được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ngôi trường hàng đầu thế giới, cũng triển khai hàng ngàn khóa học miễn phí cho người dùng TẠI ĐÂY. Các khóa học trải dài ở nhiều lĩnh vực từ công nghệ, kỹ thuật đến giáo dục, y tế, trong đó nhiều khóa có cấp chứng nhận cho người dùng hoặc cho phép dùng để quy đổi thành tín chỉ.

MIT còn là cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên cung cấp các tài nguyên giáo dục miễn phí cho người học trên toàn cầu, bắt đầu từ 2001.

Theo sau đó, Harvard và Stanford, hai trường ĐH hàng đầu khác, cũng lần lượt ra mắt nền tảng học tập trực tuyến cho người học toàn cầu, với hàng trăm khóa học miễn phí đang mở đăng ký TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY - trải dài trên đa dạng lĩnh vực từ kỹ thuật, nghệ thuật và nhân văn, đến giáo dục, sức khỏe và y học.

Anthropic, đơn vị đứng sau công cụ AI tạo sinh Claude, hiện cung cấp nhiều khóa học liên quan tới AI trong giáo dục cho người học và thầy cô TẠI ĐÂY, bên cạnh các chương trình cho người muốn tìm hiểu về kinh doanh, lập trình... có ứng dụng AI. Google và OpenAi - hai đơn vị sở hữu công cụ AI Gemini và ChatGPT - cũng công bố nhiều khóa học tương tự lần lượt TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY.