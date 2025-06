Malaysia trở thành ‘phiên bản 2.0’ của… Indonesia, đội tuyển Việt Nam chớ quên bài học cũ đắng cay

Malaysia thay đổi chóng mặt

3 trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia những ngày cuối năm 2023 và đầu năm 2024, bao gồm 2 trận thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á (0-1 và 0-3) và 1 trận thuộc vòng bảng Asian Cup 2023 (0-1).

HLV Kim Sang-sik cần nghiên cứu kỹ dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia Ảnh: VFF

Thời điểm đó, đội tuyển Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất ngờ lớn, sau khi họ nhập tịch cho một loạt cầu thủ gốc châu Âu. Đội bóng xứ sở vạn đảo lột xác toàn diện, họ mạnh hơn hẳn chính họ trước đó.

Vào lúc này, đội tuyển Malaysia đang đi trên con đường mà Indonesia từng đi ở thời điểm cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Malaysia cũng xuất hiện rất nhiều cầu thủ nhập tịch mới trong những ngày qua, ngay trước khi họ chạm trán đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6 tới đây trên sân Bukit Jalil.

Bình luận về đội tuyển Malaysia, cựu Phó chủ tịch (PCT) chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nói: "Nếu so giữa cầu thủ nhập tịch của Malaysia so với cầu thủ nhập tịch của Indonesia, cầu thủ nhập tịch của Malaysia không hay bằng. Các cầu thủ này chưa thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu như cầu thủ nhập tịch của Indonesia. Tuy nhiên, nếu so với dàn cầu thủ nhập tịch từng có ở chính đội tuyển Malaysia, những cầu thủ nhập tịch mới có chất lượng tốt hơn. Vì thế, đội tuyển Việt Nam cần hết sức thận trọng".

Cần đội hình chặt chẽ

Đội tuyển Malaysia có 2 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại Nam Mỹ, đó là tiền đạo Rodrigo Holgado (CLB America de Cali, Colombia) và Imanol Machuca (Vélez Sarsfield, Argentina), 3 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, gồm hậu vệ trái Gabriel Palmero (đội B của CLB Tenerife, Tây Ban Nha), trung vệ Facundo Garces (Deportivo Alaves, Tây Ban Nha) và tiền vệ Hector Hevel (Portimonense, Bồ Đào Nha).

Đối thủ Malaysia nay đã khác xưa Ảnh: Ngọc Linh

Những cầu thủ này có thể giúp đội tuyển Malaysia có thêm kinh nghiệm, tăng chất kỹ thuật, tăng độ tinh quái và thiện chiến hơn trong các tình huống cố định. Đây là những điều mà đội tuyển Việt Nam cần lưu ý.

Ở các trận đấu gặp Indonesia cuối năm 2023 và đầu năm 2024, đội tuyển Việt Nam thua vì độ tinh quái không bằng dàn cầu thủ nhập tịch của đội bóng xứ sở vạn đảo. Đối thủ có thể thi đấu chậm rãi trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng khi cần tăng tốc, họ tăng tốc rất nhanh, trước khi họ đánh đúng vào điểm yếu thiếu tập trung của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm ấy.

Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam đã rút ra bài học sau những trận thua nói trên. Đồng thời, hy vọng rằng đội hình do HLV Kim Sang-sik xây dựng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam cứng cáp hơn, chặt chẽ hơn so với đội hình từng có dưới thời HLV Troussier. Từ đó, chúng ta có thể chống trả tốt hơn trước dàn cầu thủ nhập tịch mà đối phương đang sở hữu.