MAMA 2025 gây tranh cãi vì diễn ra giữa thảm họa cháy chung cư ở Hồng Kông

Lễ trao giải MAMA 2025 đang đối mặt làn sóng tranh cãi khi ban tổ chức xác nhận chương trình vẫn diễn ra theo kế hoạch, bất chấp toàn bộ giới giải trí Hồng Kông đang "đóng băng" sau vụ cháy tại Wong Fuk Court (Taipo, Hồng Kông). Vụ hỏa hoạn khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Dương Tử Quỳnh và Châu Nhuận Phát xác nhận không tham dự, dù trước đó được công bố là khách mời trao giải tại MAMA 2025 Ảnh: INSTAGRAM MAMA AWARD

Vụ cháy xảy ra cách địa điểm tổ chức lễ trao giải hơn 20 km. Tính đến chiều 27.11, lực lượng chức năng ghi nhận ít nhất 55 người thiệt mạng, hơn 279 người mất tích và hàng trăm cuộc gọi cầu cứu được chuyển đến trung tâm khẩn cấp. Đây được xem là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất Hồng Kông trong nhiều năm.

Trong bối cảnh tang thương, đơn vị tổ chức MAMA thông báo không hủy sự kiện, nhưng sẽ điều chỉnh toàn bộ không khí chương trình. Lễ trao giải năm nay thay đổi định hướng từ hoành tráng sang tĩnh lặng, tưởng niệm, đồng thời bổ sung thông điệp "Ủng hộ Hồng Kông". Một phần thời lượng sẽ dành để tưởng nhớ nạn nhân, kèm theo hoạt động quyên góp hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng.

Trong thông cáo gửi My Daily, ban tổ chức cho biết: "Âm nhạc có thể mang lại sự an ủi trong thời điểm đau thương. Chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện với trách nhiệm cao nhất và tinh thần chia sẻ sâu sắc với người dân Hồng Kông".

Quyết định gây tranh cãi của MAMA 2025

Tuy nhiên, quyết định này lập tức vấp phải phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng việc tiếp tục tổ chức lễ trao giải quy mô lớn ngay giữa thảm kịch là thiếu nhạy cảm, nhất là khi chính quyền Hồng Kông đã hủy nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật để tưởng niệm nạn nhân.

Một số nghệ sĩ Hàn Quốc như Aespa, IVE, Allday Project đã có mặt tại Hồng Kông và đang chuẩn bị cho lễ trao giải Ảnh: INSTAGRAM MAMA AWARD

Các nghệ sĩ Hàn Quốc dự MAMA 2025 đã có mặt tại Hồng Kông nhưng được đề nghị tạm dừng mọi hoạt động và ở yên trong khách sạn để chờ kịch bản mới. Ban tổ chức họp khẩn để thay đổi cấu trúc tiết mục, cắt giảm phần biểu diễn sôi động và ưu tiên sự trang trọng. Hai ngôi sao quốc tế Dương Tử Quỳnh và Châu Nhuận Phát, được mời trao giải, đã từ chối tham dự ngay sau vụ cháy. Cả hai nghệ sĩ không muốn tham gia sự kiện khi thành phố đang chìm trong tang thương và bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc với các nạn nhân.

Sự rút lui của các nhân vật có tầm ảnh hưởng tiếp tục đẩy MAMA 2025 vào tâm điểm tranh cãi. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nhận định bộ mặt "quốc tế hóa" của MAMA sẽ khó giữ được khi các khách mời trọng tâm không xuất hiện.

Dù có chỉ trích, một số khán giả đồng tình với quyết định duy trì lễ trao giải. Họ cho rằng thông điệp "Ủng hộ Hồng Kông" cùng chương trình trang trọng có thể mang lại sự an ủi tinh thần cho cư dân và thể hiện đoàn kết quốc tế. Một người hâm mộ bình luận: "Chương trình rất khó hủy vì sẽ gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng nhiều mặt. Mong mọi người hiểu và đừng trách oan các nghệ sĩ".

Nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết MAMA 2025 đã hoàn tất phần lớn khâu sản xuất, huy động lượng nhân sự lớn và thiết bị từ nhiều quốc gia. Hủy bỏ hoặc dời lịch sát giờ diễn ra sẽ kéo theo thiệt hại lớn về tài chính, truyền thông và hợp đồng với đài phát sóng. Tuy nhiên, nhiều bình luận vẫn cho rằng thiệt hại này không quan trọng bằng tinh thần chung của Hồng Kông lúc này. Hiện ban tổ chức đang hoàn thiện cấu trúc lễ trao giải và sẽ sớm cung cấp phương án chính thức cho nghệ sĩ và khán giả quốc tế. Lễ trao giải MAMA 2025 dự kiến diễn ra vào 28 và 29.11 tại sân vận động thể thao Kai Tak (Hồng Kông).