Kim Tae Ri xuất hiện lộng lẫy tại MAMA 2024

Kim Tae Ri rạng rỡ tại MAMA 2024 ẢNH: MNET

Hôm 23.11 (giờ địa phương), đêm trao giải cuối cùng của chuỗi sự kiện MAMA 2024 đã diễn ra tại Nhật Bản, do nữ diễn viên Kim Tae Ri dẫn chương trình.

Suốt sự kiện, người đẹp chiếm cảm tình cùng lối dẫn dắt duyên dáng, đem đến không khí nhẹ nhàng giữa loạt tiết mục sôi động, đẹp mắt của dàn sao Kpop tài năng.

Mỹ nhân 9X nhận được nhiều lời khen khi làm host ẢNH: MNET

Đặc biệt, vẻ đẹp rạng rỡ của Kim Tae Ri qua những bộ váy lộng lẫy tại buổi lễ trao giải cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Riêng trên thảm đỏ, sao phim Jeongnyeon: Ngôi sao vụt sáng nổi bật với mẫu váy cưới Amelia trong bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của Alex Perry.

Bộ váy tôn lên vòng eo thon thả và phong thái sang chảnh của Kim Tae Ri. Bên cạnh đó, mỹ nhân 9X cũng khéo khoe phần xương quai xanh quyến rũ. Các trang báo Hàn như News1, Osen… và nhiều dân mạng tán thưởng cô đẹp tựa nữ thần trong thiết kế này.

Các cơ quan truyền thông và dân mạng khen ngợi vẻ ngoài của cô trong lần xuất hiện ở MAMA 2024 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS 1

Trên sân khấu MAMA 2024, Kim Tae Ri chia sẻ cảm giác hồi hộp và lo lắng, đồng thời cho biết bản thân dành nhiều thời gian chuẩn bị cho vai trò host. Khán giả nhận định nữ diễn viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tinh tế kết nối được người xem, chương trình và nghệ sĩ.

Mới đây, Kim Tae Ri gây ấn tượng cùng vai diễn Yoon Jeong Nyeon trong sê ri Jeong Nyeon: Ngôi sao vụt sáng (Jeongnyeon: The Star is Born). Trong quãng thời gian phát sóng, tác phẩm liên tục lập kỷ lục rating toàn Hàn Quốc. Tập cuối chạm mốc 16,5%, là tập phim có rating cao nhất và giúp Jeong Nyeon: Ngôi sao vụt sáng vào top 10 sê ri có rating cao nhất lịch sử kênh cáp tvN.

G-Dragon trở lại MAMA ẢNH: MNET

Sân khấu của BigBang mang lại nhiều cảm xúc ẢNH: MNET

Ngoài Kim Tae Ri, MAMA 2024 còn gây chú ý với tiết mục của G-Dragon cũng như màn tái hợp của BigBang. Những nam thần tượng hàng đầu Kpop lần lượt mang Untitled 2014, Power, Home Sweet Home, Bang Bang Bang và Fantastic Baby đến sự kiện.

Dàn nghệ sĩ ngồi dưới và khán giả đều cổ vũ nhiệt tình. Video tiết mục của các thành viên BigBang nhanh chóng gây sốt, đạt gần 4 triệu lượt xem trên YouTube trong vòng chưa đến 24 giờ đồng hồ. Thậm chí, một số người xem còn nhận định chương trình giống như concert của BigBang.

Các nhóm nhạc đình đám như Seventeen, aespa, (G)I-DLE, Meovv… hay nam diễn viên Byeon Woo Seok cũng ghi dấu ấn với những tiết mục hoành tráng tại MAMA 2024.

Trưởng nhóm BigBang nhận giải MAMA ẢNH: MNET

Cũng ở đêm cuối MAMA năm nay, loạt giải thưởng quan trọng đã tìm được chủ nhân. Đáng chú ý, aepsa đại thắng khi mang về cúp Daesang Bài hát của năm (Supernova), Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất, MV xuất sắc nhất (Armageddon), Nhóm nhạc nữ có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất…

Các giải thưởng còn lại: Daesang Nghệ sĩ của năm: Seventeen, Daesang Album của năm: Seventeen - Seventeen Heaven, Nhà tiên phong âm nhạc của năm: G-Dragon, Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất: Jungkook (BTS), Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất: IU, Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất: Seventeen, Màn trình diễn rap và hip hop xuất sắc nhất: Zico (Spot! kết hợp với Jennie), Màn kết hợp xuất sắc nhất: Zico và Jennie (Spot!), Nhạc phim xuất sắc nhất: Crush - Love You With All My Heart (Nữ hoàng nước mắt), Nghệ sĩ hot được yêu thích toàn cầu: Byeon Woo Seok.