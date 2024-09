Màn diễn ở hộp đêm thoát y của Lisa (BlackPink) bị chế giễu trong 'Emily in Paris'?

Người hâm mộ cảm thấy vô cùng bất ngờ trước một cảnh quay trong tập 8 mùa 4 Emily in Paris vừa được phát hành trên Netflix. Tập phim tựa đề Back on The Crazy Horse có cốt truyện là người bạn thân của Emily - Mindy tiết lộ rằng cô sẽ biểu diễn tại Crazy Horse (Paris). Đây là một địa chỉ có thật ở Pháp, nổi tiếng toàn cầu với các buổi biểu diễn nhảy múa thoát y kết hợp vũ đạo và đạo cụ xa hoa.

Thước phim này ngay lập tức gây xôn xao dư luận vì rất giống với sự kiện liên quan đến Lisa - thành viên BlackPink biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y ở Paris hồi cuối tháng 9.2023 Ảnh: koreaboo

Vào thời điểm đó, vô số cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra xung quanh màn trình diễn táo bạo của Lisa (BlackPink). Kết quả, đến hiện tại nhiều người tin rằng việc nhân vật Mindy biểu diễn tại Crazy Horse là cách chế giễu một cách tinh tế lần "chơi lớn" này của người đẹp Thái Lan.

Nữ diễn viên Ashley Park - người vào vai Mindy thừa nhận với People rằng cô vô cùng lo lắng khi quay cảnh nhảy múa khỏa thân, thậm chí còn mô tả đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi diễn viên: "Chúng tôi có ký ức lặp đi lặp lại về việc ở trên sân khấu, không biết mình đang làm gì trong bộ đồ lót. Và đó thực sự là những gì tôi đã trải qua, được bao quanh bởi những vũ công đẹp nhất thế giới. Thật căng thẳng và khó khăn để thực hiện. Nếu không có biên đạo múa Kyle Hanagami đến và ê kíp của tôi ở bên cạnh, tôi không nghĩ mình có thể vượt qua được".

Trong loạt phim, Mindy đang hẹn hò với Nicolas - người thừa kế một công ty lớn có tên JVMA. Chi tiết này rất giống với mối quan hệ ngoài đời thực của Lisa với Frédéric Arnault - một trong những người thừa kế của tập đoàn giàu có nhất thế giới LVMH.

Những điểm tương đồng giữa Lisa và Mindy chính xác đến nỗi không rõ liệu các nhà sản xuất Emily in Paris có cố tình làm điều này hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Ảnh: koreaboo

Nhân vật Mindy Chen ban đầu sống ở Thượng Hải trước khi chuyển đến Paris để tìm kiếm cơ hội mới. Nữ ca sĩ đầy tham vọng nhanh chóng kết bạn với nữ chính Emily, sau khi họ tình cờ gặp nhau trong một công viên. Việc Mindy là ca sĩ cũng gợi ra sự tương đồng với Lisa.

Bên cạnh đó, Mindy trong phim từng là giám khảo của một cuộc thi âm nhạc tại Trung Quốc. Trùng hợp thay, Lisa cũng là cố vấn của chương trình Thanh xuân có bạn mùa 2 và mùa 3 tại đất nước tỉ dân.