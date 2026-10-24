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    Màn hình OLED giá rẻ sắp phổ biến hơn nhờ bước tiến sản xuất

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Công nghệ in phun OLED có thể giảm chi phí sản xuất tới 35%, mở ra triển vọng đưa màn hình cao cấp đến gần người dùng.

    Theo dự báo từ hãng nghiên cứu thị trường Omdia, giá màn hình OLED sẽ tiếp tục giảm trong năm nay, với lượng xuất xưởng toàn cầu dự kiến đạt 6,1 triệu chiếc, tăng 79% so với năm trước. Không dừng lại ở đó, con số này có thể còn tăng lên 7,5 triệu màn hình OLED vào năm 2027 khi ngày càng nhiều thương hiệu áp dụng công nghệ tấm nền OLED.

    Màn hình OLED giá rẻ sắp phổ biến hơn nhờ bước tiến sản xuất - Ảnh 1.

    Người dùng máy tính đang ngày càng dễ tiếp cận với màn hình OLED, vốn từng rất đắt đỏ

    ẢNH: AOC

    Nghiên cứu cho thấy, trong năm 2026, giá màn hình OLED đã giảm đáng kể. Cụ thể, màn hình chơi game OLED 27 inch với tần số quét 240 Hz đã giảm hơn 40%, với các mẫu màn hình OLED cao cấp có thể được tìm thấy ở mức giá khoảng 350 USD trong nửa đầu năm. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng giá của các màn hình OLED cao cấp sẽ tiếp tục giảm, có thể xuống còn 300 USD vào năm 2027. Đây là điều rất ấn tượng, đặc biệt khi so với mức giá gần 1.000 USD của LG UltraGear 27GR95QE - mẫu màn hình OLED 240 Hz đầu tiên ra mắt vào cuối năm 2022.

    Công nghệ thúc đẩy giá màn hình OLED rẻ hơn

    Sự chuyển mình của các nhà sản xuất màn hình máy tính sang công nghệ OLED đang diễn ra mạnh mẽ. Đặc biệt, trong năm 2026, TCL China Star cũng đã gia nhập thị trường bằng việc cung cấp tấm nền OLED đầu tiên cho MSI vào quý 3/2026. Công ty này dự kiến sẽ sản xuất tấm nền OLED 32 inch và 34 inch với tần số quét lên đến 700 Hz tại nhà máy thế hệ 8.6 vào năm 2028. TCL sẽ áp dụng quy trình sản xuất dựa trên công nghệ in phun, với hứa hẹn giúp tiết kiệm tới 90% vật liệu và giảm chi phí sản xuất khoảng 20%.

    Sự gia tăng số lượng thương hiệu đầu tư vào tấm nền OLED cũng góp phần làm giảm giá thành sản phẩm. ASUS dự kiến sẽ là công ty mua tấm nền OLED lớn nhất vào năm 2026, chiếm 23% lượng hàng xuất xưởng toàn cầu, theo sau là MSI, Samsung và TPV. Gigabyte cũng đã công bố nhiều mẫu màn hình OLED mới tại CES hồi đầu năm giúp mở rộng sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

    Mặc dù công nghệ OLED đang ngày càng phổ biến, người tiêu dùng vẫn cần lưu ý đến hiện tượng lưu ảnh khi sử dụng màn hình OLED, đặc biệt nếu thường xuyên để cùng một cửa sổ trên màn hình trong thời gian dài. Các màn hình hiện đại đã cải thiện tình trạng này, nhưng điều đó không có nghĩa hiện tượng lưu ảnh biến mất.

    Với những xu hướng này, màn hình OLED hứa hẹn sẽ trở nên dễ tiếp cận và mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người dùng trong tương lai.

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