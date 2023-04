Màn kết hợp quốc tế đáng chú ý của Min

"Thời gian tập luyện của cả 2 không nhiều nên Min có hơi lo ngại, nhưng sau phần biểu diễn, nhận được sự cổ vũ của khán giả, Min đã yên tâm rồi", giọng ca Có em chờ chia sẻ về màn kết hợp quốc tế đầy thú vị này cùng Paul Kim trong Eye Contact Live - chương trình âm nhạc quen thuộc với nhiều khán giả Việt.

Min và Paul Kim Forest Studio

Theo Paul Kim - nghệ sĩ quốc tế đầu tiên tham dự Eye Contact Live tại Việt Nam, "Tôi cảm thấy rất vinh dự. Khi nhận được lời mời, tôi có xem lại các số trước của Eye Contact Live. Chương trình thể hiện được sự chân thực của nghệ sĩ trước máy quay và thể hiện được giọng hát của ca sĩ rất rõ ràng...”.

Cùng với Min, Paul Kim còn hết hợp với LyLy trong buổi diễn này. "Min và Lyly ở ngoài hát còn hay hơn những video tôi xem trên mạng nữa”, giọng ca xứ Hàn nhìn nhận.

LyLy không chỉ biểu diễn cùng Paul Kim mà cô còn đảm nhận việc chuyển dịch lời bài hát từ tiếng Hàn sang tiếng Việt

Chia sẻ thêm về âm nhạc Việt Nam, Paul Kim nói: “Tôi nghĩ âm nhạc luôn chảy theo dòng thời gian. Và lúc này đây, âm nhạc Việt – Hàn đang có những điểm chung nhất định, nhất là khi âm nhạc đang ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Tôi từng được gợi ý nghe một số bài nhạc Việt, rất thú vị. Tôi cũng biết điệu nhảy See tình". Khi được hỏi liệu Paul Kim có nghĩ mình sẽ cover một bài nhạc Việt nào nữa không sau Sau tất cả, anh vui vẻ: “Nếu có bài hát Việt Nam nào phù hợp, tôi sẽ tiếp tục thử".

Paul Kim bắt đầu con đường ca hát vào năm 2014, thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng Star Audition do đài MBC tổ chức. Với nhiều bài hát đứng đầu các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc như Me After You, Every Day Every Moment, Traffic Light…, anh được mệnh danh là “quái vật nhạc số" NSCC

Eye Contact Live là một chương trình thuần âm nhạc với format linh động, biểu diễn live, nhằm tạo ra những không gian âm nhạc cho khán giả và ca sĩ gần gũi với nhau nhất có thể. Đó có khi là một góc quán cà phê, trên một chiếc xe buýt hay trong một phim trường xinh xắn…

Buổi ghi hình đặc biệt của Eye Contact Live sẽ lên sóng vào đầu tháng 5 tới Forest Studio

Paul Kim được biết đến là “quái vật nhạc số”. Năm 2019, bản hit Every Day Every Moment của anh đứng đầu Top 13 ca khúc đạt 1 tỉ điểm nhạc số trên Gaon với thành tích 1,68 tỉ điểm, cao hơn cả DDU-DU DDU-DU của BLACKPINK. Cũng trong năm này, bản hit Me After You giúp Paul Kim giành được hàng loạt giải thưởng danh giá, trong đó có Nghệ sĩ nam solo xuất sắc nhất - Giải thưởng âm nhạc Genie, Giải Bonsang cho nhạc số xuất sắc nhất - Giải thưởng Golden Disc…

Không chỉ vậy, Paul Kim có thể được xem là “hoàng tử nhạc phim” khi anh cũng là người thể hiện rất nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như Hotel the Luna (So long), Quân vương bất diệt (Dream), Cậu út nhà tài phiệt (The Miracle), Vinh quang trong thù hận (You Remember)... Paul Kim từng có màn cover Sau tất cả (Erik) bằng tiếng Hàn được khán giả Việt thích thú.