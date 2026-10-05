Mãn nhãn với bức 'Mục đồng chăn trâu' phiên bản ẩm thực của chef Khắc Linh

Tại vòng bán kết đầy kịch tính tối 5.10 trên VTV3, top 6 đối diện với thử thách "Feast of Art - Bữa tiệc nghệ thuật" đầy thú vị, khi mỗi đầu bếp phải lựa chọn một tác phẩm hội họa và chuyển hóa cảm nhận của mình về màu sắc, đường nét, cảm xúc thành một trải nghiệm ẩm thực. Với số lượng món ăn, nguyên liệu, phong cách tự quyết định, các chef phải kết nối giữa hội họa, căn bếp, nguyên liệu, cá tính người đầu bếp và trải nghiệm của thực khách trên cùng một bàn tiệc.

Là người đầu tiên kéo màn, chef Thiện Thanh nhận được tác phẩm In the Mother's Arms của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình Ảnh: Hiếu Hồ

Chef Khắc Linh cười tươi nhận thử thách với bức tranh Mục đồng chăn trâu của họa sĩ Thành Chương Ảnh: Hiếu Hồ

Là người đầu tiên kéo màn để chọn, chef Thiện Thanh nhận được tác phẩm In the Mother's Arms của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình. Chef Chiến Thắng nhận được tác phẩm Still Life của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Cương, còn chef Nhật Phong nhận được tác phẩm Một ngày mùa thu của họa sĩ Đặng Xuân Hòa. Nếu Khả Nguyên hào hứng với The White City của họa sĩ Hà Hùng thì Camilla Bailey cũng cảm thấy thân thuộc khi nhận được Little Flowers của họa sĩ Nguyễn Đình Vũ. Riêng chef Khắc Linh cười tươi nhìn thử thách Mục đồng chăn trâu của họa sĩ Thành Chương thông qua từng gam màu từ xanh, vàng, đen đến những sắc nâu trầm.

Theo chef Thiện Thanh, với In the Mother's Arms (Trong vòng tay mẹ), anh nghĩ đến việc tìm một sản vật gì đó ở trong đại dương vì anh luôn xem đại dương như là một người mẹ ôm hết các con. Từ đó, anh xây dựng thực đơn sử dụng hải sản làm chất liệu chính, đồng thời gây chú ý khi đưa gan ngỗng vào món tráng miệng, kết hợp với cơm rượu Việt Nam.

Khi Thiện Thanh muốn dùng món ăn để kể câu chuyện về mẹ, thì chef Chiến Thắng lại chọn cách đưa người thưởng thức đi qua những địa danh gắn với cuộc đời mình. Thực đơn của chef lần lượt gợi nhắc Hà Nội - nơi anh từng học tập, Hải Phòng với nem cua bể, Bình Định -nơi anh lập nghiệp và gặp vợ, rồi đến Sài Gòn với bánh mì và món chè trôi nước. Chiến Thắng cho biết anh muốn sử dụng những món ăn truyền thống Việt Nam, chỉ "chuyển đổi một tí" nhưng vẫn giữ nguyên hương vị để nâng tầm món ăn.

Các giám khảo Damien Foullu và Kim Oanh theo sát việc các chef thực hiện món ăn Ảnh: Hiếu Hồ

Giám khảo Valentin Trần gọi chef Khắc Linh là nghệ sĩ

Chef Khả Nguyên quyết định chọn cách đối thoại trực tiếp với tác phẩm The White City theo cách... không đụng hàng. Từ cảm nhận về một bức tranh nhiều gam màu nhạt và không có khung, Khả Nguyên muốn "vẽ thêm vào bức tranh" bằng đồi núi, cây cỏ và màu xanh để hoàn thiện tác phẩm theo cách riêng. Tham vọng đưa nhiều lớp hương vị vào thực đơn bị giám khảo đặt câu hỏi về sự cân bằng, anh thừa nhận bản thân "có tham lam", nhưng cho rằng cần làm một điều gì đó đủ để nổi bật.

Nhận đề bài không bắt buộc phải nấu món Việt, nữ đầu bếp Đan Mạch Camilla Bailey thực hiện những món ăn mang phong cách Scandinavian. Camilla chia sẻ: "Hôm nay không có quy định nào bắt buộc chúng tôi phải nấu món Việt. Vì vậy, hôm nay tôi thực sự cảm thấy như đang ở nhà". Cô cho biết đây là lần đầu tiên trong thử thách mình không nấu món ngon thuần Việt nên sử dụng những hương vị rất đặc trưng của ẩm thực Scandinavian như: muối chua, độ chua cao và hải sản. Với Camilla, đó chính là "cảm giác và hương vị của quê nhà".

Tác phẩm ẩm thực khắc họa bức Mục đồng chăn trâu của Thành Chương đã gọi tên chef Khắc Linh chiến thắng ở thử thách bán kết

Ảnh: Hiếu Hồ

Khoảnh khắc chia tay chef Chiến Thắng Ảnh: Hiếu Hồ

Khắc họa Mục đồng chăn trâu của Thành Chương bằng ẩm thực, chef Khắc Linh không cố gắng tái hiện nguyên trạng bức tranh mà lần lượt đọc những gam màu xuất hiện để xây dựng menu. Cách tiếp cận này gây ấn tượng với giám Kim Oanh. "Tôi rất thích cách mà chef nhìn vào bức tranh. Tôi thấy mang đầy tính nghệ thuật trong cách nhìn của chef và thật hồn nhiên". Theo giám khảo Kim Oanh, Khắc Linh là một đầu bếp "bay bổng, có sự kết nối với nghệ thuật rất tốt".

Giám khảo Damien Foullu nhận xét món khai vị có hương vị mạnh, khá mạo hiểm nhưng thú vị, đồng thời cho rằng phong cách nấu của Khắc Linh vẫn giữ được sự tinh tế. Đối với giám khảo Valentin Trần, thậm chí không còn gọi tên Khắc Linh là một chef, mà là "nghệ sĩ Khắc Linh", bởi mỗi món ăn của anh đều gắn với một màu sắc và câu chuyện đầy chất nghệ sĩ.

Chiến thắng của tập 10 đã gọi tên chef Khắc Linh. Trong sự xúc động, anh cho biết bản thân từng nhiều lần nằm trong nhóm nguy hiểm nên phải hết sức cẩn thận khi thực hiện thử thách để lấy lại những gì đã mất. Ban giám khảo cũng công bố chef Chiến Thắng phải dừng lại ở vòng bán kết. Khoảnh khắc chia tay Chiến Thắng khiến các chef vô cùng xúc động. Camilla Bailey cho biết cô đặc biệt ngưỡng mộ về cuộc đời và hành trình mà chef Chiến Thắng đã kể, với những câu chuyện đầy cảm xúc.



