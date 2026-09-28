Top 7 'Top Chef Việt Nam 2026' kể câu chuyện 'vị nhà' đầy xúc động

Hồi ức gia đình đầy xúc động

Tập 9 Top Chef Việt Nam 2026 phát trên VTV3 tối 28.9 tiếp tục đưa những "chiếc hộp bí mật" trở lại. Thay vì chứa đựng những nguyên liệu quen thuộc, "chiếc hộp bí mật" lại chứa đựng những món quà hồi ức gia đình đầy xúc động.



Chef Văn Hòa cho biết anh nhận được chiếc khăn mẹ từng giấu trong vali khi anh vào TP.HCM học nấu ăn. Phía sau món quà nhỏ là câu chuyện buồn khi mẹ từng không ủng hộ anh theo nghề bếp, nhưng sau đó lại âm thầm cùng cha tạo điều kiện để Văn Hòa theo đuổi ước mơ của mình.

Với Khả Nguyên, chiếc hộp chứa đựng chiếc bánh sinh nhật do chính mẹ gửi tặng. Khả Nguyên kể, mẹ một mình nuôi ba anh em ăn học. Gia đình không có điều kiện tổ chức sinh nhật nên chiếc bánh khiến anh nhớ mẹ nhiều và muốn trưởng thành nhanh để mẹ tự hào về mình.

Chef Thiện Thanh chia sẻ khi nghe tin mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, anh chỉ biết lặng im ngồi khóc Ảnh: Hiếu Hồ

Chef Khắc Linh nhận chiếc đai võ của gia đình, gợi lại quãng thời gian anh theo học võ và những lần vượt qua khó khăn, chấn thương Ảnh: Hiếu Hồ

Đoàn Nhật Phong bất ngờ đọc bức thư của mẹ và không giữ nổi bình tĩnh khi quá khứ ùa về. Bức thư gợi nhắc lại biến cố gia đình khiến anh phải rời bỏ cuộc sống đủ đầy để chuyển đến nơi ở trọ, cũng là quãng thời gian anh âm thầm nỗ lực chinh phục các giải thưởng mà giấu kín cha mẹ. Đến khi đọc được lời nhắn nhủ đầy xót xa từ mẹ: "Mệt quá thì đi về", mọi cảm xúc trong anh chính thức vỡ òa.

Chef Thiện Thanh nhận được tin nhắn từ giường bệnh của mẹ. Anh kể thời điểm nghe tin mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, anh chỉ biết lặng im ngồi khóc. Với Chef Thiện Thanh, thành công có thể đến theo thời gian nhưng cũng lấy đi nhiều khoảnh khắc được ở bên mẹ.

Còn Chef Khắc Linh nhận chiếc đai võ của gia đình, gợi lại quãng thời gian anh theo học võ và những lần vượt qua khó khăn, chấn thương. Từ nơi xa xôi nhất so với các đồng nghiệp, Chef Camilla Bailey nhận chiếc bánh cùng lá thư mẹ gửi tới từ Đan Mạch. Cô kể mình bắt đầu nấu ăn từ khi mới 6 tuổi và thường dùng việc nấu những món ăn nhỏ cho gia đình như một cách thể hiện tình yêu thương.

Bất ngờ nhất, Chef Chiến Thắng mở hộp và không có gì bên trong. Chiến Thắng kể, khi còn nhỏ mẹ đã gửi anh vào một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Suốt tuổi thơ, anh không có gia đình và người thân bên cạnh. Thay vì nhìn quá khứ như một mất mát, Chiến Thắng cho rằng chính hoàn cảnh ấy đã tạo nên con người anh hôm nay.

Đoàn Nhật Phong và Camilla Bailey giành chiến thắng

Trải qua những giây phút xúc động, top 7 Top Chef Việt Nam 2026 đối diện với thử thách "Vị nhà", lấy cảm hứng từ chủ đề Chung một dòng sông Mekong. Theo đó, mỗi chef phải thực hiện hai món ăn, gồm một món chính và một món phụ, vừa đảm bảo đẹp, ngon, kết nối khẩu vị, vừa phải kể được câu chuyện về "vị nhà" mang dấu ấn cá nhân.

Chef Chiến Thắng chọn kể về "vị nhà" bằng những năm tháng tại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi: từ cá bống dừa kho, cơm áp chảo, rau muống ngâm chua và canh chua cá chốt – tái hiện một khẩu phần ăn do các thầy cô nấu bằng những nguyên liệu đơn giản của miền Tây Nam bộ. Nhật Phong mang đến mâm cơm có tên "Nơi để trở về", lấy cảm hứng từ những món mẹ thường nấu nhưng anh chưa bao giờ ăn. Anh hiện đại hóa những ký ức ấy bằng kỹ thuật và nguyên liệu mới, đồng thời xem món ăn như một lời xin lỗi gửi đến mẹ.

Tác phẩm xuất sắc của Nhật Phong "lọt vào mắt xanh" của giám khảo Ảnh: Hiếu Hồ

"Vị nhà" của Camilla Bailey giao thoa giữa ẩm thực Đan Mạch, Campuchia và Việt Nam

Ảnh: Hiếu Hồ

Khả Nguyên kể câu chuyện "vị nhà" qua một hành trình xuyên suốt Lào - Campuchia - Việt Nam với cá chình, kết hợp xôi nếp nướng, mắm prahok, mắm kho và canh ngót cá chình. Ý tưởng được ban giám khảo đánh giá tốt, dù phần xôi và việc sử dụng cơm vẫn nhận những góp ý về kỹ thuật và cách thể hiện.

Với Camilla Bailey, "vị nhà" là sự giao thoa giữa quê hương Đan Mạch và nơi cô đang phát triển sự nghiệp. Cô dùng cà ri cảm hứng từ Campuchia nhưng kết hợp hương vị Việt Nam, sử dụng tôm hùm từ Đan Mạch và kể tiếp câu chuyện gia đình qua món tráng miệng từ ký ức ở nhà. Giám khảo Chef Alain Nguyễn đánh giá Camilla Bailey hiểu Việt Nam và làm tốt câu chuyện về Mekong.

Cuộc thi trở nên căng thẳng khi giám khảo Kim Oanh chọn Nhật Phong vì nhìn thấy một hành trình rõ ràng từ điểm bắt đầu, điểm giữa đến nơi kết thúc trong các món ăn. Giám khảo Alain Nguyễn lại chọn Camilla Bailey. Một bên là sự truyền thống, chân thực và kỹ thuật của Nhật Phong; bên còn lại là khả năng tạo nên một "global menu" của Camilla Bailey. Cuối cùng, ban giám khảo Top Chef Việt Nam 2026 quyết định Đoàn Nhật Phong và Camilla Bailey cùng chiến thắng thử thách "vị nhà".

Chef Văn Hòa dừng bước ở tập 9 Ảnh: Hiếu Hồ

Áp lực dành cho 5 chef còn lại càng lớn. Ban giám khảo cảnh báo đây là thời điểm các chef phải bước ra khỏi "ô vuông" an toàn của chính mình nếu không muốn sớm phải gói dao.

Cuối cùng, người phải dừng cuộc thi là Chef Văn Hòa. Anh thú nhận đã có phần hơi chủ quan khi nghĩ bản thân vẫn an toàn, trong khi cách kết hợp nguyên liệu chưa thực sự thuyết phục giám khảo. Khi được hỏi có điều gì muốn nhắn gửi mẹ, Văn Hòa nói: "Hôm nay con không làm tốt món ăn của mình cho lắm, nhưng mà mẹ hãy tự hào vì con nằm trong top 7 Top Chef Việt Nam 2026, mẹ nhé". Văn Hòa cho biết thêm, dù nhiều tiếc nuối nhưng anh sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp ẩm thực bền vững đang theo đuổi cùng đồng nghiệp.