Mãn nhãn với những bộ phim do chính sinh viên thực hiện

Chiều 9.7, lễ công chiếu phim mùa hè (EOS SUMMER 2024) của sinh viên ngành quản trị công nghệ truyền thông Trường ĐH Hoa Sen diễn ra tại rạp chiếu phim Quốc Thanh với 40 tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn qua 85 tác phẩm từ các lớp học sản xuất và đồ án của sinh viên ngành này.



EOS Summer 2024 là sân chơi học thuật cho sinh viên thể hiện tài năng và đam mê sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh với chủ đề "Glorious Striving" - “Nỗ lực vì đam mê - Sẵn sàng tôi rực rỡ”.

Sinh viên "check in" trước giờ công chiếu phim H.S

Tiến sĩ Trần Bá Dung, Trưởng khoa Marketing-Truyền thông Trường ĐH Hoa Sen, cho biết: "Chủ đề này khuyến khích tinh thần nỗ lực không ngừng để theo đuổi ước mơ, biến đam mê thành hiện thực và tỏa sáng rực rỡ trên con đường nghệ thuật, đồng thời là cầu nối giữa sinh viên với các nhà làm phim chuyên nghiệp trong ngành".

Theo tiến sĩ Bá Dung, tất cả những dự án làm phim đều được sinh viên thực hiện trọn gói ở tất cả các khâu, giảng viên của ngành và khoa chỉ đóng vai trò cố vấn về chuyên môn, còn nhà trường chính là một trong những nhà tài trợ “đặc biệt” của dự án.

Các sản phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau như phim ngắn, phim tài liệu, phim quảng cáo truyền hình, MV, Visualizer Video, Audio Stories, Series TV Program TikTok video... Hội đồng giám khảo chuyên môn gồm các giảng viên, nhà làm phim và chuyên gia uy tín trong ngành đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất cho các hạng mục.

Poster bộ phim được trao hạng mục Best Film Director H.S

Bộ phim ngắn Sài Gòn & Kỷ nguyên ẩm thực tái hiện một góc Sài Gòn – TP.HCM qua những góc cắt đầy chân thực và sống động, từ đó ẩm thực, đời sống, con người, văn hóa và âm nhạc hòa quyện tạo thành bản giao hưởng rất “đời” và cuốn hút, đã được trao hạng mục Best Series Program.

Bộ phim ngắn Con chiên kể về sự kết nối giữa 2 bố con qua góc nhìn các yếu tố liên quan đến tôn giáo đã được trao hạng mục Best Film. Phim đã gây xúc động cho người xem nhờ những góc quay đẹp, bố cục chặt chẽ kết hợp với âm thanh chất lượng.

Trong khi đó, hạng mục Best Film Visual đã thuộc về bộ phim Eventually. Trước khi thực hiện bộ phim này, tác giả từng phải tạm gác lại việc học và công việc nhiếp ảnh gia của mình để tham gia nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Còn hạng mục Best MV & Visualizer Video thuộc về phim Con chim sâu, hạng mục Best Film Director được trao cho bộ phim Hai con chuột...

Tất cả các phim đều khiến khán giả là những sinh viên, phụ huynh, giảng viên cảm thấy mãn nhãn và liên tục tặng những tràng pháo tay cổ vũ.