Mận sấy dẻo vị muối gừng: Mang món quà từ thiên nhiên về lòng phố thị

Thành quả từ những nỗ lực nghiên cứu, phát triển đầy sáng tạo

Theo đánh giá của giới chuyên gia, thị trường trái cây sấy Việt Nam hiện có giá trị gần 800 tỉ đồng và đang phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trên 15%/năm. Yếu tố chính thúc đẩy sức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng này là nhu cầu tăng cao trong việc tìm kiếm sản phẩm vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng hiện đại.

Nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về những sản phẩm cao cấp, tự nhiên, Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm Hoa quả sấy FVF hoàn toàn từ trái cây tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, công nghệ sấy hiện đại giúp giữ trọn tinh túy, dinh dưỡng tự nhiên. Bộ sản phẩm được đánh giá là một lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu thích trái cây sấy và quan tâm đến sức khỏe.

Từ đầu năm 2024, trên toàn hệ thống cửa hàng TH true mart cả nước, các sản phẩm hoa quả sấy FVF đặc sắc, hoàn toàn từ trái cây tự nhiên, như: long nhãn sấy dẻo; chuối sấy dẻo; hạt mắc ca sấy… khi vừa ra mắt thị trường đã nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng.

Tiếp nối thành công đó, từ tháng 7.2024, Tập đoàn TH giới thiệu ra thị trường sản phẩm Mận sấy dẻo vị muối gừng FVF - thành quả từ những nỗ lực nghiên cứu, phát triển đầy sáng tạo.

Sản phẩm mới Mận sấy dẻo vị muối gừng FVF hoàn toàn từ trái cây tự nhiên là biểu tượng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa từ thiên nhiên và công nghệ hiện đại

Mận sấy dẻo vị muối gừng FVF được làm từ những trái mận đặc sản, tươi tự nhiên, được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi các chuyên gia để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Sau chọn lọc, mận tươi được đưa về nhà máy, trải qua các khâu sơ chế, tẩm ướp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát nghiêm ngặt theo công thức độc quyền.

Công nghệ sấy bơm nhiệt hiện đại ứng dụng trong quá trình chế biến giúp giữ được tối đa màu sắc, hương vị và giá trị dinh dưỡng quý giá của trái mận; đồng thời tạo ra độ dẻo đặc trưng cho sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh hoàn toàn các nguy cơ từ khói, bụi... khi so sánh với công nghệ sấy bằng than đá, lá/gỗ truyền thống.

Thêm một đặc điểm nổi bật của Mận sấy dẻo vị muốn gừng FVF (cũng như tất cả các sản phẩm trái cây sấy FVF khác và các sản phẩm mang thương hiệu TH) là cam kết hoàn toàn từ tự nhiên, không dùng chất bảo quản, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Để đạt được tiêu chí này, bộ phận Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm của Tập đoàn đã dày công lựa chọn loại túi có lớp lót bảo quản chất lượng sản phẩm tốt. Sau khi đóng gói còn thực hiện sấy thanh trùng túi nhằm loại bỏ toàn bộ vi khuẩn gây hại.

Hệ thống thiết bị hiện đại từ Italia được Tập đoàn TH đầu tư đồng bộ nhằm giúp lưu trữ tối đa hương vị và dưỡng chất từ trái cây tự nhiên

Lưu giữ tối đa hương vị và dưỡng chất từ trái cây tự nhiên

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm sạch Vân Hồ - đơn vị chế biến các sản phẩm trái cây sấy FVF, chia sẻ: "Tại nhà máy Chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ, mọi quy trình sản xuất đều được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đạt được mục tiêu ưu tiên hàng đầu là vì sức khỏe cộng đồng, cho ra sản phẩm hoa quả sấy lưu giữ tối đa hương vị và dưỡng chất từ trái cây tự nhiên".

Nhận thức được giá trị quý báu của các hoa trái, nông sản bản địa của Việt Nam, ví dụ như quả mận và các loại hoa quả tự nhiên khác, Tập đoàn TH với khát khao khai mở một con đường, một sứ mệnh "Trân quý Mẹ Thiên Nhiên - Người đã cho ta những cánh đồng vàng ươm, những hệ sinh thái trái cây cùng ong bướm xây nên mật ngọt cho đời, tốt cho sức khỏe", đã đầu tư nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ, với tổng vốn lên đến 1.200 tỉ đồng, công suất chế biến 8.000 tấn/năm.

Nhà máy đã được TH đầu tư trang bị hệ thống thiết bị hiện đại từ Italia, đảm bảo quy trình sản xuất đồng bộ và tự động hóa cao, đạt chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (version 5.1).

"Chúng tôi không chỉ đơn thuần chế biến thực phẩm. Chúng tôi đang xây dựng một mô hình kinh tế xanh, tri thức, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững cho Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc Việt Nam nói chung", ông Tuấn nhấn mạnh.

Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ được Tập đoàn TH đầu tư hiện đại với tầm nhìn tôn vinh giá trị nông sản Việt

Với người nông dân và ngành nông nghiệp vùng núi phía bắc, nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ còn được đánh giá là điểm nhấn quan trọng, minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn TH trong hành trình đưa nông dân Việt Nam theo chuỗi sản xuất khép kín, bắt đầu từ khâu nguyên liệu, cùng nông dân làm kinh tế dưới tán rừng.

Bởi ngay sau khi đi vào hoạt động, nhà máy đã tạo công ăn việc làm cho gần 200 lao động làm việc trực tiếp tại nhà máy và hàng chục ngàn lao động gián tiếp trên địa bàn tỉnh Sơn La, khi Tập đoàn TH liên kết với nông dân các vùng trồng hoa quả trọng điểm ở Sơn La như các huyện trồng nhãn Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu; huyện Vân Hồ (nơi đặt nhà máy); vùng cam ngon nổi tiếng ở huyện Phù Yên, Yên Châu, Mộc Châu và mở rộng sang Cao Phong, Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; Vân Hội - Yên Bái…