PGS-TS-BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, chia sẻ về dinh dưỡng xanh, đủ chất, sống khỏe với sinh viên ẢNH: NGUYỄN MINH

Sáng 27.11, hơn 400 sinh viên có mặt tại hội trường Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (P.Lạch Tray, TP.Hải Phòng) hào hứng tham gia chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Acecook Việt Nam và nhà trường tổ chức.

Với chủ đề "Cùng sinh viên cân bằng dinh dưỡng - Sống khỏe mỗi ngày", chương trình mang đến những kiến thức thiết thực về chăm sóc sức khỏe, xây dựng chế độ ăn uống khoa học, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho sinh viên.

Ăn mì gói thế nào để cân bằng dinh dưỡng?

Mì gói là lựa chọn quen thuộc của nhiều sinh viên bởi sự tiện lợi, dễ chế biến và phù hợp với túi tiền. Tuy nhiên, ăn mì gói có nóng người, dễ nổi mụn hay làm thế nào để một bữa ăn với mì gói vẫn đảm bảo dinh dưỡng là những vấn đề được nhiều sinh viên quan tâm.

PGS-TS-BS Lê Bạch Mai giải đáp các thắc mắc của sinh viên về dinh dưỡng ẢNH: NGUYỄN MINH

Giải đáp những thắc mắc này, thầy thuốc nhân dân, PGS-TS-BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, cho rằng sinh viên cần phân biệt giữa thực phẩm, món ăn và bữa ăn. Nhiều loại thực phẩm kết hợp tạo thành món ăn, nhiều món ăn tạo thành bữa ăn. Vì vậy, khó có thể đòi hỏi một loại thực phẩm riêng lẻ đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Theo PGS-TS-BS Lê Bạch Mai, một gói mì ăn liền 75 g cung cấp khoảng 350 kcal, tương đương lượng năng lượng từ 100 g gạo. Mì gói chứa 3 nhóm chất sinh năng lượng gồm chất đạm, chất béo và chất bột đường.

Để có một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng từ mì gói, sinh viên có thể kết hợp thêm những thực phẩm giàu đạm như trứng, tôm và các loại rau xanh để bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất. Cách kết hợp này cũng có thể áp dụng khi sử dụng phở, miến ăn liền.

Đặc biệt, với sinh viên sống xa gia đình, việc lựa chọn và phối hợp thực phẩm hợp lý sẽ giúp cải thiện chất lượng bữa ăn mà vẫn tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

PGS-TS-BS Lê Bạch Mai cũng lưu ý sinh viên về ảnh hưởng lâu dài của thói quen ăn uống, sinh hoạt đối với sức khỏe. Theo bà, môi trường, dinh dưỡng và lối sống là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến nguy cơ mắc bệnh trong tương lai.

Sinh viên ăn sao cho đủ chất, vừa túi tiền theo công thức 4-5-1?

Theo từ PGS-TS-BS Lê Bạch Mai tại chương trình Sống xanh, sống khỏe ở Trường đại học Hàng hải Việt Nam, sinh viên sống xa nhà thường dễ rơi vào cảnh bỏ bữa sáng, ăn dồn bữa hoặc lạm dụng thức ăn nhanh, nước ngọt.

Hơn 400 sinh viên Trường ĐH Hàng hải Việt Nam được chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng xanh, đủ chất ẢNH: NGUYỄN MINH

Để đảm bảo sức khỏe học tập mà vẫn phù hợp túi tiền, sinh viên có thể áp dụng công thức 4-5-1: mỗi bữa ăn chính cần phối hợp đủ 5 nhóm thực phẩm nhằm cung cấp 4 nhóm chất dinh dưỡng gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo cùng vitamin và khoáng chất.

Cụ thể, nhóm chất đạm nên duy trì khoảng 150 - 200 gram thực phẩm/bữa (tính nhanh bằng cách lấy cân nặng chia 2 rồi nhân với 5 đến 7). Sinh viên nên ưu tiên cá (nhất là cá béo giàu DHA tốt cho trí não và thị lực, ưu tiên hấp hoặc luộc để giữ trọn mỡ cá), thủy sản, thịt gia cầm và hạn chế thịt gia súc bốn chân dưới 100 gram/ngày.

PGS-TS-BS Lê Bạch Mai cũng cho biết, trứng là nguồn đạm ngon - bổ - rẻ (có thể ăn 6 - 8 quả/tuần, lòng trắng nấu chín kỹ), kết hợp cùng 300 - 600 ml sữa hoặc chế phẩm sữa mỗi ngày để bổ sung canxi (người thừa cân hoặc dễ nổi mụn có thể chọn sữa tách béo). Bên cạnh tinh bột từ cơm, bún, phở và khoảng 400 gram rau xanh, trái cây mỗi ngày, sinh viên nên bổ sung thêm các loại hạt nguyên hạt để tăng chất xơ, tránh táo bón, đồng thời hạn chế tối đa trà sữa, nước ngọt nhiều đường, thức ăn mặn chế biến sẵn và đồ chiên rán nhiều dầu mỡ.

Sinh viên Trường ĐH Hàng hải Việt Nam thích thú cầm trên tay thẻ thông hành để bốc thăm trúng thưởng ẢNH: NGUYỄN MINH

Chia sẻ sau khi tham gia chương trình, Nguyễn Khánh Linh, sinh viên Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, cho biết bản thân nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc ăn uống đầy đủ, đúng giờ.

"Sau khi nghe chuyên gia chia sẻ chủ đề "Cùng sinh viên cân bằng dinh dưỡng, sống khỏe mỗi ngày", mình nhận ra rằng việc ăn uống đầy đủ, đúng giờ rất quan trọng. Mình cần bổ sung đa dạng thực phẩm để cơ thể khỏe mạnh, đồng thời duy trì tập thể dục, hạn chế ăn vặt", Khánh Linh chia sẻ.

Nữ sinh cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì những thói quen sống xanh như trồng cây, trồng rau và xử lý rác thải hợp lý.

Cũng tại chương trình còn diễn ra các hoạt động, Acecook VN chia sẻ về dây chuyền sản xuất mì khép kín; Minigame Hiểu đúng - Đáp hay cùng Acecook.

Lần đầu tiên đưa chương trình đến sinh viên miền Bắc

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết việc tổ chức chương trình tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đánh dấu lần đầu tiên hành trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" đến với sinh viên khu vực miền Bắc.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên chia, sẻ về các hoạt động ý nghĩa của chương trình trong những năm qua ẢNH: NGUYỄN MINH





Theo nhà báo Trần Việt Hưng, trong những năm qua, bên cạnh các hoạt động đồng hành với người trẻ trong học tập, hướng nghiệp, khởi nghiệp, Báo Thanh Niên luôn quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong đời sống sinh viên, đặc biệt là sức khỏe và sự phát triển thể chất.

Thực tế, với lịch học tập, làm việc bận rộn, nhiều sinh viên có xu hướng lựa chọn những bữa ăn nhanh, tiện lợi nhưng chưa quan tâm đúng mức đến việc cân bằng dinh dưỡng. Tình trạng bỏ bữa, ăn uống không đúng giờ hoặc chưa biết cách phối hợp các nhóm thực phẩm cũng khá phổ biến.

Nhà báo Trần Việt Hưng cùng PGS-TS-BS Lê Bạch Mai trao quà cho các sinh viên đã giành chiến thắng trong minigame tìm hiểu kiến thức về sống xanh ẢNH: NGUYỄN MINH

Thông qua những chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng và các hoạt động trải nghiệm, Báo Thanh Niên mong muốn giúp sinh viên tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách gần gũi, dễ hiểu, có thể áp dụng ngay vào cuộc sống hằng ngày.

"Báo Thanh Niên mong muốn rằng, sau chương trình, mỗi bạn sinh viên sẽ trở thành một người chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời lan tỏa những thói quen ăn uống khoa học, lối sống xanh và tinh thần sống khỏe đến gia đình, bạn bè và cộng đồng", nhà báo Trần Việt Hưng nhấn mạnh.

Được triển khai từ năm 2023, qua 3 mùa tổ chức, chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" đã đến với sinh viên tại 10 trường đại học.

Đại diện Trường ĐH Hàng hải Việt Nam cùng nhà tài trợ Acecook trao quà cho các thí sinh đạt giải trong minigames tìm hiểu sống xanh, sống khỏe ẢNH: CTV

Nhà báo Trần Việt Hưng trao quà lưu niệm cho chuyên gia dinh dưỡng và đại diện đơn vị đồng hành ẢNH: CTV

Bước sang mùa thứ 4, Báo Thanh Niên và Công ty Acecook Việt Nam tiếp tục mở rộng quy mô chương trình tại 6 trường đại học, trong đó có 3 trường ở miền Bắc và 3 trường ở miền Nam, góp phần đưa kiến thức dinh dưỡng khoa học và thói quen sống lành mạnh đến đông đảo sinh viên trên cả nước.