Mang bom xăng truy sát đối thủ vì bị chê 'nhà quê'

Ngày 20.5, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao 6 thanh thiếu niên cho Công an Q.Cẩm Lệ mở rộng vụ truy xét vụ mang bom xăng đi hỗn chiến.



Trước đó, lúc 0 giờ ngày 20.5, tại khu vực đường Vũ Trọng Hoàng (P.Hoà An, Q.Cẩm Lệ), tổ tuần tra đêm P.Hòa An trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự thì phát hiện nhóm gồm 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện các thanh thiếu niên này mang theo 12 chai bom xăng đi đánh nhau.

6 thanh thiếu niên bị tạm giữ NGUYỄN TÚ

Đấu tranh bước đầu, các thanh thiếu niên khai tên là V.H.V. (17 tuổi), Đ.T.T. (16 tuổi, cùng ngụ P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu), Đ.N.K. (18 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê), T.T.H. (18 tuổi, ngụ P.Hoà Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ), N.H.P. (16 tuổi) và B.V.T. (17 tuổi, cùng ngụ P.Hòa An).

Cả nhóm khai nhận, khoảng 22 giờ ngày 19.5, trong lúc nói chuyện với nhau trên mạng xã hội, nhóm này mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở trung tâm thành phố (đường Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu). Nhóm ở trung tâm thành phố chê nhóm 6 thanh thiếu này là "nhà quê", nên các thanh thiếu niên quyết định đi trả thù.

3 xe máy của nhóm thanh thiếu niên NGUYỄN TÚ

6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy đến uống cà phê bên cạnh cây xăng đường Bắc Sơn (P.Hòa An) để bàn cách đi tìm hung khí. Trước đây, nhóm này giấu mã tấu, dao phóng lợn, gậy sắt ở các bãi đất trống quanh khu vực Bến xe Trung tâm, nhưng nay đi tìm không thấy, nên quay về quán cà phê lấy vỏ chai thủy tinh để chế tạo bom xăng.



Cả nhóm mang theo 12 chai bom xăng định đi xuống trung tâm thành phố tìm đánh nhóm đối thủ thì bị bắt.