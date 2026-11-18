Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.N.Q. (SN 1983) về hành vi “Đưa công cụ hỗ trợ vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Trước đó, vào 31.10, trong quá trình kiểm tra, bảo đảm an ninh hàng không đối với hành khách đi trên chuyến bay VN146 từ TP.HCM đi Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hành lý xách tay của ông Q. có cất giấu một vật phẩm nghi là còng số 8 (khóa số 8).

Ông N.N.Q. bị xử phạt về hành vi “Đưa công cụ hỗ trợ vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự” ẢNH: CACKTSN

Làm việc với cơ quan công an, ông Q. khai nhận đã đặt mua chiếc còng số 8 này trên mạng xã hội từ năm 2022 với mục đích sử dụng để khóa cửa vườn tại tỉnh Đắk Lắk và không xuất trình được bất kỳ giấy phép hay giấy tờ hợp lệ nào liên quan đến vật phẩm trên.

Căn cứ luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, khóa số 8 thuộc danh mục công cụ hỗ trợ, chỉ được trang bị cho các lực lượng thi hành công vụ nên hành vi vi phạm của ông Q. bị xử lý theo điểm c khoản 6 điều 26 Nghị định số 162/2018.

Trên thực tế, tình trạng hành khách vô tư tàng trữ các loại công cụ hỗ trợ trôi nổi trên mạng xã hội rồi mang qua cửa soi chiếu an ninh sân bay từng xảy ra không ít lần tại các cảng hàng không lớn trên cả nước. Điển hình như vào tháng 4.2024 tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng an ninh soi chiếu cũng phát hiện một nam hành khách chuẩn bị bay đi Hà Nội cất giấu còng số 8 trong hành lý xách tay với lý do mua trên mạng để phòng thân và bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Trước đó vào tháng 11.2023 tại sân bay Nội Bài, an ninh hàng không cũng đã lập biên bản xử lý một hành khách mang theo cả khóa số 8 lẫn bình xịt hơi cay trong hành lý ký gửi trên chuyến bay đi TP.HCM. Hành khách này lý giải mua về làm quà mà không biết đây là công cụ hỗ trợ bị cấm.

Tương tự, vào tháng 6.2023 tại sân bay Đà Nẵng và tháng 12.2022 tại sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng cũng liên tiếp phát hiện các trường hợp hành khách để còng số 8 trong balo xách tay với những lý do hết sức "vô tư" như mua về sưu tầm rồi bỏ quên hoặc mua vì thấy thép dày, chắc chắn để mang về khóa cổng nhà.

Qua vụ việc lần này, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục khuyến cáo hành khách cần chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, an toàn hàng không, chủ động kiểm tra kỹ hành lý trước khi làm thủ tục lên tàu bay, đồng thời tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trôi nổi trên mạng xã hội nhằm tránh những rắc rối pháp lý và mức phạt nặng không đáng có.



