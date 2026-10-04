Mang danh mô tô, vì sao CFMoto 450CL-C AMT dễ chạy như xe tay ga?

Mẫu mô tô Trung Quốc - CFMoto 450CL-C AMT vừa gia nhập thị trường Việt Nam thu hút sự chú ý khi kết hợp kiểu dáng cruiser cổ điển với hệ thống truyền động AMT. Đây vẫn là một mẫu mô tô phân khối lớn nhưng người lái không phải bóp côn hay đạp cần số như trên mô tô côn tay truyền thống. Cách vận hành này khiến mẫu xe có nhiều điểm tương đồng với xe tay ga về sự thuận tiện.

Mô tô 450 phân khối nhưng không có tay côn

Điểm khiến CFMoto 450CL-C AMT khác biệt so với phần lớn mô tô phân khối lớn hiện nay nằm ở hệ thống hộp số tự động AMT (Automated Manual Transmission). Thông thường, trên các mẫu mô tô côn tay, người lái phải phối hợp tay côn, cần số và tay ga. Khi khởi hành, tăng tốc hoặc giảm tốc, người điều khiển phải liên tục thực hiện các thao tác bóp côn, sang số hoặc trả số để duy trì trạng thái vận hành phù hợp.

CFMoto 450CL-C AMT vừa gia nhập thị trường Việt Nam thu hút sự chú ý khi kết hợp kiểu dáng cruiser cổ điển với hệ thống truyền động AMT Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Trong khi đó, CFMoto 450CL-C AMT vẫn sử dụng hộp số 6 cấp nhưng hệ thống điện tử sẽ đảm nhiệm việc điều khiển quá trình đóng, ngắt ly hợp và sang số. Vì vậy, người lái không cần thao tác với cần côn và cũng không phải dùng chân để chuyển số. Đây là lý do khiến mẫu xe này mang đặc tính của một chiếc mô tô phân khối lớn nhưng cách điều khiển lại tương đối gần với xe tay ga.

Hệ thống AMT trên CFMoto 450CL-C AMT hoạt động thế nào?

CFMoto trang bị cho 450CL-C AMT 3 chế độ vận hành gồm D, DS và M. Ở chế độ D (Drive), hệ thống tự động lựa chọn cấp số dựa trên điều kiện vận hành, ưu tiên sự êm ái và thuận tiện. Người lái chủ yếu cần điều khiển tay ga và phanh, tương tự cách sử dụng một chiếc xe tay ga trong các tình huống di chuyển thông thường.

CFMoto trang bị cho 450CL-C AMT 3 chế độ vận hành gồm D, DS và M kèm lẫy chuyển số trên tay lái Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Khi cần xe phản hồi nhanh hơn, để tăng tốc người lái có thể chuyển sang DS (Drive Sport). Với chế độ này, hệ thống vẫn tự động sang số nhưng giữ vòng tua động cơ cao hơn, qua đó tạo phản hồi nhanh và phù hợp hơn khi tăng tốc.

Trong khi đó, chế độ M (Manual) cho phép người lái chủ động lựa chọn cấp số thông qua cụm điều khiển trên tay lái. Điểm đáng chú ý là ngay cả ở chế độ này, người sử dụng vẫn không phải bóp côn. Các cấp số từ 1 đến 6 được hiển thị trực tiếp trên màn hình, giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi trạng thái vận hành.

Theo công bố của CFMoto, hệ thống AMT có thời gian phản hồi sang số khoảng 120 mili giây, đồng thời ECU và TCU được phối hợp để điều chỉnh chiến lược chuyển số theo mức độ mở ga Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Theo công bố của CFMoto, hệ thống AMT có thời gian phản hồi sang số khoảng 120 mili giây, đồng thời ECU và TCU được phối hợp để điều chỉnh chiến lược chuyển số theo mức độ mở ga. Điều này tạo nên một đặc điểm khá đặc biệt cho 450CL-C AMT, khi cần sự thoải mái, người dùng có thể để xe tự xử lý việc sang số; khi muốn chủ động hơn, người lái vẫn có thể tự lựa chọn cấp số.

Mẫu xe này sử dụng khối động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, 4 thì, làm mát bằng dung dịch, dung tích 449 cc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 40 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 6.250 vòng/phút. Do đó, cảm giác vận hành của 450CL-C AMT vẫn mang đặc trưng của một chiếc mô tô phân khối lớn. Nói cách khác, AMT không biến 450CL-C thành xe tay ga mà chỉ đơn giản hóa thao tác điều khiển một chiếc mô tô có hộp số nhiều cấp.

AMT không biến 450CL-C thành xe tay ga mà chỉ đơn giản hóa thao tác điều khiển một chiếc mô tô có hộp số nhiều cấp Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

CFMoto 450CL-C AMT không chỉ dành riêng cho những biker đã có nhiều năm kinh nghiệm. Thiết kế yên thấp, trọng tâm thấp và công nghệ AMT mở rộng khả năng tiếp cận tới những khách hàng trước đây yêu thích mô tô nhưng còn e ngại xe cao, xe nặng hoặc việc phải thao tác côn, số liên tục.

Mẫu xe hướng đến người dùng đang tìm kiếm một chiếc mô tô để sử dụng thường xuyên, khách hàng lần đầu tiếp cận mô tô phân khối lớn, những người yêu thích phong cách cruiser nhưng ưu tiên sự thoải mái, cũng như nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe cá tính mà không cần đánh đổi quá nhiều sự tiện dụng. Thiết kế không quá đồ sộ cũng giúp 450CL-C AMT có khả năng tiếp cận đa dạng người sử dụng hơn.

Tại Việt Nam, CFMoto 450CL-C AMT được công bố giá 167 triệu đồng với 3 tùy chọn màu sắc Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Tại Việt Nam, CFMoto 450CL-C AMT được công bố giá 167 triệu đồng với 3 tùy chọn màu sắc. Sự xuất hiện của CFMoto 450CL-C AMT cho thấy phân khúc mô tô tầm trung đang có thêm những hướng tiếp cận mới, trong đó công nghệ hộp số được sử dụng để giảm bớt yêu cầu về kỹ năng điều khiển.