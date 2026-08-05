Cùng với xe tay ga, thời gian gần đây nhiều mẫu mã mô tô phân khối lớn nối tiếp nhau gia nhập thị trường Việt Nam. Theo tổng hợp của PV Thanh Niên, khoảng 3 tháng trở lại đây đã có ít nhất 5 mẫu mô tô nhập khẩu trang bị động cơ từ 300 - 700 phân khối, thuộc các thương hiệu như Honda, Italjet, Hyosung… gia nhập thị trường Việt Nam. Hầu hết, đều được các cửa hàng không chính hãng nhập khẩu, phân phối. Trong đó, xe Honda sản xuất ở Trung Quốc chiếm đa số.

Dưới đây là thông tin chi tiết 5 mẫu mô tô phân khối lớn nhập khẩu vừa gia nhập thị trường Việt Nam:

Honda CB350C: Giá từ 135 triệu đồng

Sở hữu phong cách thiết kế cổ điển đậm chất chơi, kết hợp động cơ 350 phân khối vận hành mạnh mẽ… Honda CB350C nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ giữa tháng 5.2026 với 2 phiên bản, giá từ 185 triệu đồng.

Honda CB350C nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ giữa tháng 5.2026 Ảnh: B.H

Đây là mẫu mô tô được thiết kế theo phong cách cổ điển đậm chất chơi, pha chút cơ bắp, mạnh mẽ… Honda CB350C hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách hoài cổ, vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và đặc biệt không quá phổ biến trên thị trường. Honda CB350C cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn đáng chú ý như hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, đèn báo phanh khẩn cấp ESS, công tắc đèn cảnh báo hazard, chân chống nghiêng tích hợp ngắt động cơ và bộ lốp bản lớn tăng độ bám đường.

Honda CB350C cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn đáng chú ý như hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, đèn báo phanh khẩn cấp ESS Ảnh: B.H

Honda CB350C sở hữu khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 348,36cc sử dụng công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 21 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 29,5 Nm tại 3.000 vòng/phút. Ngoài ra, xe sử dụng Assist & Slipper Clutch giúp giảm hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số gấp, đồng thời mang lại cảm giác sang số nhẹ nhàng hơn khi vận hành trong đô thị.

Italjet Dragster 700 Twin: Giá từ 428 triệu đồng

Sở hữu phong cách thiết kế khí động học "cực dị" kết hợp các chi tiết cơ khí lắp ráp liền lạc, siêu phẩm Italjet Dragster 700 Twin mang trong mình khối động cơ 2 xi-lanh, dung tích 700 phân khối, nhập khẩu từ Trung Quốc gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 6.2026.

Italjet Dragster 700 Twin nhập khẩu từ Trung Quốc gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 6.2026 Ảnh: B.H

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, mẫu xe này do Rebel Motor - đối tác của Italjet tại Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Khác với Dragster 300 từng mở bán tại Việt Nam trước đây, Italjet Dragster 700 Twin là mẫu xe hai bánh cao cấp, kiệt tác cơ khí đậm chất nghệ thuật của làng xe hai bánh, đồng thời mang trong mình khả năng vận hành mạnh mẽ, đầy uy lực.

Italjet Dragster 700 Twin còn có sức mạnh đáng nể đến từ khối động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng, dung tích 698cc có nguồn gốc từ Benelli Ảnh: B.H

Không chỉ tạo ấn tượng về diện mạo, Italjet Dragster 700 Twin còn có sức mạnh đáng nể đến từ khối động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng, dung tích 698cc có nguồn gốc từ Benelli với trục cam đôi DOHC và bốn van trên mỗi xi-lanh. Động cơ này cho công suất lên tới 68,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 70 Nm. Lô xe Dragster 700 Twin về Việt Nam lần này nhập khẩu từ nhà máy ở Trung Quốc, số lượng 25 chiếc với hai lựa chọn màu sắc.

Honda CB500SF Super Four 2026: Giá từ 285 triệu đồng

Sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, đậm chất thể thao kết hợp động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 500cc, tích hợp công nghệ Honda E-Clutch… những chiếc Honda CB500SF Super Four 2026 đầu tiên bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam chỉ sau vài tháng mở bán tại Trung Quốc.

Honda CB500SF Super Four 2026 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam chỉ sau vài tháng mở bán tại Trung Quốc Ảnh: B.H

Honda CB500SF Super Four 2026 là dòng sản phẩm hoàn toàn mới do Honda cùng đối tác tại Trung Quốc phát triển, sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng vốn ưa chuộng dòng Super Four huyền thoại với những phiên bản trứ danh như Honda CB400SF hay CB400 vốn đã bị "khai tử" vào năm 2022.

Honda CB500SF Super Four 2026 động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, 4 thì, dung tích 502cc. Động cơ này cho công suất tối đa lên tới 71,8 mã lực tại vòng tua máy 11.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 47,1 Nm ở 10.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp. Đáng chú ý, mẫu xe này còn được tích hợp công nghệ ly hợp điện tử Honda E-Clutch cho phép sang số mà không cần bóp côn. Tính năng này kết hợp với các chế độ lái (Sport, Standard, Rain) giúp xe vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình, giao thông khác nhau.

Honda CBR500R Four: Giá 295 triệu đồng

Cùng với Honda CB500SF Super Four, mới đây mẫu sport-bike Honda CBR500R Four cũng vừa gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

Cùng với Honda CB500SF Super Four, mới đây mẫu sport-bike Honda CBR500R Four cũng vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Mẫu mô tô mang phong cách thể thao này được nhập khẩu từ Trung Quốc, sở hữu động cơ 4 xi-lanh, dung tích 502cc cùng nhiều công nghệ hiện đại… vừa gia nhập thị trường Việt Nam với giá bán 295 triệu đồng.

Honda CBR500R Four mang phong cách thiết kế thể thao với "dàn áo" đậm tính khí động học thừa hưởng từ đàn anh CBR1000RR-R Fireblade. Trong đó, phần đầu xe được tạo dáng thể thao, hầm hố nhưng vẫn có sự liền lạc khi kết hợp nhịp nhàng giữa những đường gân cắt xẻ táo bạo cùng những đường cong mềm mại đầy cuốn hút. Điểm nhấn của phần đầu xe có cụm đèn pha sử dụng công nghệ đèn LED được vuốt ngược về phía sau, tích hợp dải đèn định vị… tất cả kết hợp liền lạc với phần ốp hai bên thân xe. Mặt nạ phía trước còn được tích hợp gương chiếu hậu và kính chắn gió, tuy nhiên chi tiết này không điều chỉnh được.

Honda CBR500R Four mang phong cách thiết kế thể thao với "dàn áo" đậm tính khí động học thừa hưởng từ đàn anh CBR1000RR-R Fireblade Ảnh: B.H

Tương tự mẫu xe anh em CB500SF Super Four, Honda CBR500R Four cũng mang đến sự khác biệt khi sở hữu động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, 4 thì, dung tích 502cc. Động cơ này có công suất tối đa lên tới 71,8 mã lực tại vòng tua máy 11.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 47,1 Nm ở 10.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp. Đáng chú ý, mẫu xe này còn được tích hợp hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch cho phép sang số mà không cần bóp côn. Tính năng này kết hợp với các chế độ lái (Sport, Standard, Rain) giúp xe vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình, giao thông khác nhau.

Hyosung GV350X: Giá 135 triệu đồng

Mang phong cách thiết kế cổ điển, pha chút hầm hố, đậm chất chơi kết hợp khối động cơ V-Twin dung tích 339cc; mẫu mô tô cruiser thương hiệu Hàn Quốc - Hyosung GV350X vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam với 3 lựa chọn màu sắc đi kèm mức giá 135 triệu đồng.

Hyosung GV350X vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam với 3 lựa chọn màu sắc đi kèm mức giá 135 triệu đồng Ảnh: B.H

Xe sở hữu diện mạo khác biệt so với hình ảnh cruiser cổ điển thường thấy, với thiết kế tay lái cao, thể thao; yên xe thấp đặc trưng của dòng cruiser đi kèm những chi tiết cơ khí lộ rõ và những đường nét mạnh mẽ, hầm hố. So với các mẫu mô tô cruiser khác, tay lái Hyosung GV350X có thiết kế thiên về phong cách thể thao, tạo tư thế ngồi hơi hướng về phía trước. Đây là điểm khác biệt so với kiểu tay lái cao và rộng thường xuất hiện trên nhiều mẫu xe cruiser truyền thống.

Hyosung GV350X là khối động cơ V-Twin dung tích 339cc, làm mát bằng chất lỏng, 4 thì và sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử Ảnh: B.H

Một trong những điểm nổi bật nhất trên Hyosung GV350X là khối động cơ V-Twin dung tích 339cc, làm mát bằng chất lỏng, 4 thì và sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử. Động cơ này cho công suất tối đa 31,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 30 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số sàn 6 cấp và hệ thống truyền động cuối bằng dây đai mang lại khả năng vận hành êm, sạch và không đòi hỏi bảo dưỡng thường xuyên như hệ thống truyền động bằng xích.