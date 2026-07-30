Honda triệu hồi gần 750 xe mô tô phân khối lớn tại Việt Nam

Tiếp tục dẫn đầu thị trường mô tô xe máy Việt Nam về lượng xe bán ra sau nửa đầu năm 2026, tuy nhiên Honda Việt Nam (HVN) cũng là nhà sản xuất triệu hồi xe nhiều nhất Việt Nam. Hãng Nhật Bản mới đây thông báo triệu hồi gần 750 xe mô tô phân khối lớn tại Việt Nam, gồm các mẫu Honda Rebel 500, CL500 và CB1000 Hornet.

Theo thông tin HVN công bố, trong tổng số 748 xe Honda thuộc diện triệu hồi lần này, có 724 xe Honda Rebel 500 và 15 xe CL500. Các xe này được nhập khẩu từ Thái Lan, sản xuất trong khoảng thời gian từ 2023 - 2025, được xác định gặp vấn đề liên quan đến ốc khóa tay lái.

Thông tin các mẫu mô tô Honda triệu hồi tại Việt Nam Nguồn: Honda

Cụ thể, trong quá trình sử dụng, một số chi tiết ốc có thể bị lỏng. Khi đó, ốc có khả năng rơi hoặc kẹt vào khu vực tay lái, khiến người lái khó hoặc không thể điều khiển tay lái như bình thường, làm tăng nguy cơ té ngã. Ngoài ra, trong một số trường hợp, bộ phận khóa tay lái có thể bị bung ra khỏi vị trí.

Ngoài ra, Honda còn triệu hồi 9 chiếc Honda CB1000 Hornet 2025 nhập khẩu từ Nhật Bản. Theo Honda, trên các xe CB1000 Hornet 2025 triệu hồi lần này, ống dẫn nhiên liệu nối với bình xăng có thể bị lỏng hoặc tuột ra trong quá trình xe vận hành, dẫn đến rò rỉ xăng. Trong tình huống xấu nhất, xăng rò rỉ có thể bám vào bánh sau, làm giảm độ bám đường, tăng nguy cơ trượt ngã, đồng thời tiềm ẩn khả năng phát sinh sự cố liên quan đến nhiệt.

Bên cạnh đó, xe cũng có hiện tượng tăng mức tiêu thụ dầu động cơ do sự lắp ráp không phù hợp piston và xéc-măng. Nếu người dùng không phát hiện kịp thời và tiếp tục vận hành khi mức dầu giảm thấp, động cơ có thể bị quá nhiệt và hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí gây hiện tượng bó cứng, làm khóa bánh sau. Ngoài ra, dầu rò rỉ trong quá trình này nếu tiếp xúc với các bộ phận có nhiệt độ cao có thể làm gia tăng rủi ro mất an toàn nếu tiếp xúc với nguồn nhiệt.

Honda CB1000 Hornet 2025 dính lỗi liên quan đến ống dẫn nhiên liệu, piston và xéc-măng lắp ráp không phù hợp Ảnh: Honda

Dù vậy theo HVN, tính đến thời điểm hiện tại hãng chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn của xe do các vấn đề nêu trên.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cũng như quyền lợi cho khách hàng, từ cuối tháng 7.2026, HVN bắt đầu triển khai chương trình triệu hồi. Theo đó, thông qua bộ phận quan hệ khách hàng, HVN sẽ liên hệ và mời những người đã mua xe thuộc diện ảnh hưởng đến các cửa hàng xe phân khối lớn Honda DreamWing và các cửa hàng được ủy nhiệm để tiến hành kiểm tra và thay thế phụ tùng.

HVN sẽ tiến hành kiểm tra, thay thế ống dẫn nhiên liệu, piston và cụm xéc-măng đối với các xe nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Hiện tại, HVN phân phối 15 mẫu mã phiên bản mô tô phân khối lớn. Trong đó, Honda Rebel 500 (giá 181,3 triệu đồng) là một trong những mẫu xe hút khách nhất thị trường.