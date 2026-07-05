Giá gần 60 triệu, Suzuki Satria Pro có gì để cạnh tranh Yamaha Exciter, Honda Winner?

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Suzuki Satria 2026 thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe côn tay thể thao này vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Tương tự các phiên bản trước đây, Suzuki Stria 2026 được nhập khẩu từ Indonesia, được Suzuki Việt Nam phân phối chính hãng hai phiên bản, gồm Suzuki Satria tiêu chuẩn và Suzuki Satria Pro.
Trong đó, Suzuki Satria Pro được xem là phiên bản hoàn toàn mới, với một số khác biệt đáng kể về thiết kế, công nghệ tính năng so với bản tiêu chuẩn. Với mức giá niêm yết 59 triệu đồng, Satria Pro cũng sở hữu hàng loạt trang bị, tính năng mới lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Stria, đồng thời được đánh giá sẽ là những yếu tố góp phần giúp mẫu xe này tăng sức hút cũng như cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc xe côn tay thể thao như Yamaha Exciter, Honda Winner
Cụ thể, Suzuki Satria Pro sở hữu phong cách của dòng hyper underbone với diện mạo phá cách, kích thước gọn gàng tạo vẻ thanh thoát nhưng không kém phần thể thao. Về cơ bản, Satria Pro vẫn giữ lại kiểu thiết kế đặc trưng từng làm nên tên tuổi của dòng Suzuki Satria với cách tạo dáng hoàn toàn khác biệt với phần lớn các mẫu mã khác trong phân khúc xe côn tay thể thao
Tuy nhiên, Satria Pro còn cho thấy sự khác biệt với bản tiêu chuẩn trong cách thiết kế đầu xe với đèn pha LED cỡ lớn, phân tầng, tích hợp cụm đèn xi-nhan hai bên. Phần "mặt nạ" cũng được loại bỏ để lộ ra cụm đồng hồ hiển thị thông tin thiết kế dạng màn hình điện tử LCD
Sự thay đổi này từng tạo ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng, thiết kế cụm đèn pha cũng như phần đầu xe Satria Pro mang đến một phong cách mới đồng thời trông hiện đại, thời trang hơn. Tuy nhiên, cũng không ít người cảm thấy sự thay đổi này phần nào đã phá vỡ dáng vẻ đặc trưng từng là một trong những yếu tố để nhận diện của dòng xe côn tay thể thao Suzuki Satria. Liên quan đến vấn đề này, theo Suzuki thiết kế đèn pha mới sử dụng công nghệ đèn LED giúp chùm sáng sẽ lan tỏa rộng hơn. Đó là lý do tại sao thiết kế đèn pha được thay đổi với kích thước hơn
Trong khi đó, phần thân xe, đuôi xe gần như vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế cũng như kích thước so với bản cũ. Cụ thể, Satria Pro sở hữu kích thước dài, rộng, cao tương ứng 1.955 x 675 x 980 (mm), chiều cao yên 765 mm. Trọng lượng xe ở mức 115 kg, nặng hơn 3 kg so với bản tiêu chuẩn, đồng thời cũng sở hữu bị bình nhiên liệu 4 lít, bộ mâm đúc đa chấu kích thước 17 inch
Về trang bị tiện ích, Suzuki Satria Pro sở hữu cụm đồng hồ hiển thông tin thiết kế dạng màn hình điện tử LCD, tích hợp ứng dụng Suzuki Ride Connect, giúp người dùng có thể cài đặt hiển thị thông báo cuộc gọi, thông tin điều hướng bản đồ trên màn hình điện tử của xe, đồng thời chủ động theo dõi tình trạng xe và quản lý các chức năng theo nhu cầu ngay trên điện thoại thông minh
Suzuki Satria Pro còn có hệ thống khóa thông minh có tính năng tìm xe trong phạm vi 20 m
Ngoài ra, trong hộc chứa đồ phía trước có dung tích 961ml trên mẫu xe này còn tích hợp cổng sạc USB Type-A để người dùng sạc các thiết bị di động
Suzuki Satria Pro sử dụng động cơ xăng DOHC 4 van, dung tích 147cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử Fi. Theo Suzuki Việt Nam, động cơ này sản sinh công suất 18,1 mã lực tại 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 8.500 vòng/phút, đi kèm hộp số hộp số 6 cấp, đồng thời tích hợp hệ thống Clutch Assist System hỗ trợ giảm lực bóp côn và giảm trượt khi dồn số, tạo cảm giác lái xe êm ái cho người lái
Theo Suzuki, phiên bản Satria Pro còn được cải tiến hệ thống giảm xóc trước...
...đồng thời trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) trên bánh trước giúp thao tác tăng và giảm tốc trở nên mượt mà hơn
Có thể thấy, trên phiên bản Suzuki Satria Pro, hãng xe Nhật Bản đã có những thay đổi, bổ sung đáng chú ý để nâng tầm trải nghiệm cũng như tăng sự tiện nghi cho người lái. Những trang bị này cũng giúp Suzuki Satria Pro tăng sức hấp dẫn và không hề kém cạnh nếu đặt lên bàn cân so sánh với các mẫu xe côn tay thể thao như Yamaha Exciter, Honda Winner
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