Giá gần 60 triệu, Suzuki Satria Pro có gì để cạnh tranh Yamaha Exciter, Honda Winner?

Sự thay đổi này từng tạo ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng, thiết kế cụm đèn pha cũng như phần đầu xe Satria Pro mang đến một phong cách mới đồng thời trông hiện đại, thời trang hơn. Tuy nhiên, cũng không ít người cảm thấy sự thay đổi này phần nào đã phá vỡ dáng vẻ đặc trưng từng là một trong những yếu tố để nhận diện của dòng xe côn tay thể thao Suzuki Satria. Liên quan đến vấn đề này, theo Suzuki thiết kế đèn pha mới sử dụng công nghệ đèn LED giúp chùm sáng sẽ lan tỏa rộng hơn. Đó là lý do tại sao thiết kế đèn pha được thay đổi với kích thước hơn