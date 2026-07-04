Xe côn tay Suzuki Satria 2026 về Việt Nam 2 phiên bản, giá từ 54,5 triệu đồng

Sau một thời gian khá yên ắng, phân khúc xe côn tay underbone thể thao đang rục rịch sôi động trở lại với một số mẫu mã được làm mới, một trong số đó là mẫu xe đầy cá tính mang thương hiệu Nhật Bản - Suzuki Satria 2026. Hơn nửa năm sau khi được Suzuki cùng đối tác liên doanh trình làng tại Indonesia, bản mới nhất của dòng xe này - Suzuki Satria 2026 với những thay đổi đột phá về thiết kế, công nghệ, tính năng vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam.

Suzuki Satria 2026 gia nhập thị trường Việt Nam với 2 phiên bản, gồm Suzuki Satria tiêu chuẩn và Suzuki Satria Pro Ảnh: Bá Hùng

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, mẫu xe côn tay thể thao này do Suzuki Việt Nam phân phối chính hãng theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy của Suzuki ở Indonesia. Trước đây, các thế hệ tiền nhiệm từng được Suzuki Việt Nam mở bán cùng với phiên bản nội địa mang tên Suzuki Raider 150i. Tuy nhiên, trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục sản phẩm xe máy của hãng tại thị trường Việt Nam, ở phân khúc xe côn tay underbone thể thao Suzuki hiện chỉ phân phối mẫu Satria.

Tương tự ở "xứ vạn đảo", Suzuki Satria 2026 gia nhập thị trường Việt Nam với 2 phiên bản, gồm Suzuki Satria tiêu chuẩn và Suzuki Satria Pro. Cả hai đều có một số khác biệt về thiết kế, trang bị, tính năng nhưng cùng sử dụng động cơ xăng DOHC 4 van, dung tích 147cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử Fi. Theo Suzuki Việt Nam, động cơ này sản sinh công suất 18,1 mã lực tại 10.000 vòng/ phút, mô-men xoắn cực đại 13.8 Nm tại 8.500 vòng/phút, đi kèm hộp số hộp số 6 cấp, đồng thời tích hợp hệ thống Clutch Assist System hỗ trợ giảm lực bóp côn và giảm trượt khi dồn số, tạo cảm giác lái xe êm ái cho người lái.

Cả hai Suzuki Satria 2026 về Viêt Nam đều sử dụng động cơ xăng DOHC 4 van, dung tích 147cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử Fi

Ảnh: Bá Hùng

So với phiên bản cũ, Suzuki Satria 2026 được hãng xe Nhật Bản thiết kế lại "dàn áo" bao bọc thân xe với các mảng ốp nhựa được tạo khối cho cảm giác liền lạc, thể thao và hiện đại hơn bản tiền nhiệm.

Bản Satria F150 vẫn giữ lại thiết kế phần đầu xe như Raider tại Việt Nam, trong khi đó chi tiết này trên bản Satria Pro được thay đổi với đèn pha LED cỡ lớn, phân tầng, tích hợp cụm đèn xi-nhan hai bên. Phần "mặt nạ" cũng được loại bỏ để lộ ra cụm đồng hồ hiển thông tin thiết kế dạng màn hình điện tử LCD. Ốp hai bên thân xe cũng có thêm cánh gió thể thao nhằm tăng tính khí động học.

Hai phiên bản Satria 2026 đều có chung kích thước dài, rộng, cao tương ứng 1.955 x 675 x 980 (mm), chiều cao yên 765 mm Ảnh: Bá Hùng

Hai phiên bản Satria 2026 đều có chung kích thước dài, rộng, cao tương ứng 1.955 x 675 x 980 (mm), chiều cao yên 765 mm. Bản Satria F150 có trọng lượng xe ở mức 112 kg trong khi bản Satria Pro (115 kg) nặng hơn 3 kg. Cả hai đều được trang bị bình nhiên liệu có dung tích 4 lít, bộ mâm đúc đa chấu kích thước 17 inch.

Về trang bị tiện nghi, an toàn, phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe này chỉ được trang bị hệ thống đèn halogen, hệ thống khởi động Suzuki Easy Start (SESS) và tính năng kết nối Suzuki Ride Connect. Trong khi đó, với mức giá bán cao hơn, phiên bản Satria Pro còn có thêm đèn pha LED, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước, chìa khóa thông minh và cổng USB tích hợp trong hộc chứa đồ phía trước dung tích 961ml có cơ chế mở một chạm mà không cần tắt máy.

Một số trang bị, tính năng trên bản Suzuki Satria Pro có giá 59 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

Việc phân phối Satria 2026 tiếp tục thể hiện định hướng phát triển lâu dài của Suzuki trong lĩnh vực xe máy tại Việt Nam, đồng thời mở rộng lựa chọn cho người dùng trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe kết hợp giữa hiệu năng, phong cách và tiện ích hiện đại. Tại Việt Nam, Suzuki Satria 2026 có giá 54,5 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, trong khi bản Satria Pro có giá 59 triệu đồng.