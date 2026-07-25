Xe điện hoàn toàn mới của Yamaha hé lộ, cạnh tranh Honda CUV e:

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện ngày càng sôi động, Yamaha đang cho thấy quyết tâm tăng tốc trong cuộc đua điện hóa khi những hình ảnh đăng ký bản quyền của một mẫu xe tay ga điện hoàn toàn mới của hãng vừa bị rò rỉ. Mẫu xe sở hữu thiết kế thể thao, sử dụng động cơ đặt giữa kết hợp truyền động dây curoa cùng hệ thống pin có thể tháo rời, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Honda CUV e: trong phân khúc xe tay ga điện đô thị.

Những hình ảnh rò rỉ từ hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế của Yamaha cho thấy, mẫu xe máy điện mới của hãng mang phong cách thiết kế góc cạnh, thể thao hơn so với hầu hết các dòng xe điện phổ thông hiện nay. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED sắc sảo, dải định vị ban ngày tạo hình hiện đại, trong khi thân xe có nhiều đường gân dập nổi mang đến cảm giác mạnh mẽ. Cụm đèn pha kép và đèn LED ban ngày tạo hình chữ V. Yamaha cũng trang bị thêm kính chắn gió nhỏ cho mẫu xe này.

Những hình ảnh rò rỉ từ hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế của Yamaha cho thấy, mẫu xe điện mới của hãng mang phong cách thiết kế góc cạnh, thể thao Ảnh: Yamaha

Kiểu dáng tổng thể mẫu xe này nhìn qua khá giống dòng Yamaha RayZR nhưng được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới dành riêng cho xe điện. Sàn để chân phẳng, yên xe hai tầng cùng đuôi xe vuốt cao hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách năng động.

Một điểm đáng chú ý khác là bánh xe cỡ lớn kết hợp phuộc trước ống lồng và giảm xóc đơn ở phía sau, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành ổn định khi di chuyển trong đô thị. Hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Khác với nhiều mẫu xe máy điện phổ thông sử dụng mô-tơ tích hợp ngay bánh sau, Yamaha lựa chọn giải pháp động cơ điện đặt giữa khung xe, truyền động ra bánh sau thông qua dây curoa.

Đây là cấu hình thường thấy trên các dòng xe tay ga chạy xăng, giúp phân bổ trọng lượng hợp lý hơn, đồng thời cải thiện cảm giác lái cũng như khả năng vận hành ở tốc độ cao. Bên cạnh đó, việc sử dụng truyền động dây curoa cũng giúp giảm khối lượng không được treo tại bánh sau, góp phần tăng độ ổn định và khả năng xử lý.

Yamaha lựa chọn giải pháp động cơ điện đặt giữa khung xe, truyền động ra bánh sau thông qua dây curoa cho mẫu xe điện mới Ảnh: Yamaha

Dù Yamaha chưa công bố các thông số kỹ thuật như công suất, mô-men xoắn hay quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, cấu hình này cho thấy mẫu xe điện này nhiều khả năng sẽ tương đương với một chiếc xe tay ga chạy xăng 125cc.

Một trong những điểm đáng chú ý trên mẫu xe mới là hệ thống pin có thể tháo rời. Qua các hình ảnh rò rỉ, bộ pin được bố trí dưới yên xe và có thể dễ dàng lấy ra để sạc hoặc thay thế khi cần. Giải pháp này giúp người dùng không nhất thiết phải đưa cả chiếc xe đến vị trí sạc, đồng thời mở ra khả năng triển khai mô hình đổi pin trong tương lai. Đây cũng là hướng phát triển mà nhiều hãng xe đang theo đuổi nhằm rút ngắn thời gian nạp năng lượng, thay vì phải chờ nhiều giờ để sạc đầy pin.

Mẫu xe điện mới của Yamaha sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với Honda CUV e: Ảnh: Yamaha

Trong khi Honda tập trung vào tính thực dụng và hệ sinh thái sử dụng, Yamaha dường như muốn tạo khác biệt bằng thiết kế thể thao cùng cấu hình động cơ đặt giữa vốn mang lại trải nghiệm lái gần với xe tay ga truyền thống. Nếu được thương mại hóa với mức giá cạnh tranh cùng quãng đường di chuyển đủ dài, mẫu xe mới của Yamaha hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm với Honda CUV e:.

Cách đây không lâu, Yamaha vừa trình làng mẫu xe máy điện mới Aerox E, tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe này có kiểu dáng tương tự Yamaha NVX tại Việt Nam nhưng dùng động cơ điện.