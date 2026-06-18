Yamaha 135LC 2026 có bản đặc biệt sản xuất 5.000 xe, chờ ngày về Việt Nam

Những năm gần đây, mẫu xe máy số Yamaha 135LC sản xuất tại Malaysia liên tục được Yamaha cập nhật phiên bản mới. Năm nay, để đánh dấu cột mốc 20 năm mẫu xe này xuất hiện tại Malaysia, Hong Leong Yamaha Motor Sdn. Bhd. (HLYM) - Công ty liên doanh giữa Yamaha Motor và đối tác ở Malaysia vừa trình làng bản kỷ niệm 20 năm Yamaha 135LC 20th Anniversary.

Theo đó, Yamaha 135LC 20th Anniversary vừa được tung ra thị trường Malaysia với 2 phiên bản, tương ứng 4 lựa chọn màu sắc. Trong đó, bản tiêu chuẩn có 3 màu sắc mới (gồm xanh lá, trắng và đỏ, bản đặc biệt Yamaha 135LC 20th Anniversary Special Edition sở hữu một số khác biệt về diện mạo.

Bản đặc biệt Yamaha 135LC 20th Anniversary Special Edition sở hữu một số khác biệt về diện mạo Ảnh: Yamaha

Về cơ bản Yamaha 135LC 20th Anniversary vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước thiết kế như các phiên bản tiền nhiệm từng xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, "dàn áo" 135LC 20th Anniversary ngoài cách phối màu sắc mới còn được trang bị bộ tem với đồ họa bắt mắt hơn. Đáng chú ý, phiên bản Yamaha 135LC 20th Anniversary Special Edition sản xuất số lượng giới hạn 5.000 chiếc, khác biệt với việc được bổ sung một số phụ kiện cũng như các chi tiết phối màu đặc trưng.

Cụ thể, Yamaha 135LC 20th Anniversary Special Edition sở hữu mình bộ mâm đúc 5 chấu sơn màu vàng đồng, kết hợp bộ tem mang dòng chữ 20th Anniversary và logo 135LC màu vàng đồng. Phiên bản này còn có thêm huy hiệu 20th Anniversary Special Edition kèm số thứ tự xuất xưởng xxxx/5.000.

Yamaha 135LC 20th Anniversary Special Edition sẽ được tặng kèm hộc để đồ phía trước và một tấm kính chắn gió thể thao Ảnh: Yamaha

Ngoài ra, khách hàng mua bản Yamaha 135LC 20th Anniversary Special Edition sẽ được tặng kèm hộc để đồ phía trước và một tấm kính chắn gió thể thao (Sport Windshield) lắp sẵn ở đầu xe.

Các phiên bản Yamaha 135LC 20th Anniversary vẫn sử dụng động cơ SOHC, 4 van, 4 thì, dung tích 135cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp công nghệ phun xăng, cho công suất cực đại 12,5 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số 4 cấp.

Các trang bị khác như màn hình hiển thị LCD, đèn pha LED, bộ mâm đúc kích thước 17 inch và hệ thống phanh đĩa đơn trên cả hai bánh, bình xăng 4,6 lít… tiếp tục được Yamaha trang bị trên Yamaha 135LC 20th Anniversary.

Yamaha 135LC 20th Anniversary vẫn sử dụng động cơ SOHC, 4 van, 4 thì, dung tích 135cc Ảnh: Yamaha

Theo thông tin Hong Leong Yamaha Motor Sdn. Bhd. (HLYM) công bố, tại thị trường Malaysia, phiên bản Yamaha 135LC 20th Anniversary tiêu chuẩn có giá 8.298 ringgit, tương đương khoảng 53,7 triệu đồng. Trong khi bản Yamaha 135LC 20th Anniversary Special Edition có giá 8.798 ringgit, tương đương 56,9 triệu đồng. Sau thị trường Malaysia, nhiều khả năng Yamaha 135LC 20th Anniversary sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới, bởi trước đó các phiên bản tiền nhiệm của mẫu xe này từng được một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM nhập về phân phối.