Yamaha Exciter mới rục rịch trình làng, 'hâm nóng' phân khúc xe côn tay thể thao

Sau nhiều tháng xuất hiện dưới dạng tin đồn và hình ảnh rò rỉ, Yamaha Exciter bản nâng cấp đang tiến gần ngày ra mắt tại Việt Nam. Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu xe côn tay thể thao này có thể được giới thiệu ngay trong tháng 7 tới, với những thay đổi tập trung vào thiết kế và trang bị. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng xe côn tay, đặc biệt trong bối cảnh Exciter vẫn là một trong những dòng xe có sức ảnh hưởng lớn nhất phân khúc.

Một số đại lý Yamaha liên tục "nhá hàng" phiên bản mới của Yamaha Exciter ẢNH: ĐẠI LÝ YAMAHA

Trước đó, những hình ảnh liên quan đến mẫu Exciter mới đã xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Các chi tiết được hé lộ cho thấy Yamaha chủ yếu tập trung tinh chỉnh thiết kế ngoại thất, thay vì thực hiện cuộc thay đổi toàn diện như một thế hệ hoàn toàn mới.

Phần đầu xe được xem là khu vực thay đổi đáng kể nhất. Cụm đèn chiếu sáng, mặt nạ trước cùng các đường nét tạo hình trên dàn áo được tinh chỉnh theo hướng sắc sảo hơn. Tổng thể xe vẫn giữ phong cách underbone thể thao quen thuộc vốn làm nên dấu ấn của Exciter suốt nhiều năm qua. Tuy vậy, diện mạo mới được kỳ vọng sẽ mang lại cảm giác hiện đại hơn, phù hợp với thị hiếu của nhóm khách hàng trẻ.

Việc Yamaha lựa chọn nâng cấp thiết kế thay vì thay đổi toàn diện cũng không quá bất ngờ. Thực tế, nền tảng hiện tại của Exciter 155 VVA vẫn được đánh giá đủ sức cạnh tranh trong phân khúc. Vì vậy, việc tập trung vào những thay đổi dễ nhận thấy về ngoại hình được xem là giải pháp giúp hãng duy trì sức hút sản phẩm mà không cần đầu tư lớn cho một cuộc "lột xác" hoàn toàn.

Hồi tháng 2.2026, Yamaha cũng đã đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe côn tay thể thao mới tại Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, một trong những thông tin được người dùng quan tâm nhất là hệ truyền động. Theo các thông tin được tư vấn viên bán hàng tại một số đại lý Yamaha, Exciter mới khả năng cao vẫn tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 155 cc, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA đang trang bị trên phiên bản hiện hành.

Đây là lựa chọn được đánh giá hợp lý trong bối cảnh động cơ 155 cc VVA vẫn mang lại hiệu năng thuộc nhóm hàng đầu phân khúc xe côn tay phổ thông tại Việt Nam. Khối động cơ này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày mà còn tạo lợi thế về khả năng tăng tốc và cảm giác lái thể thao, vốn là yếu tố được nhiều khách hàng Exciter quan tâm.

Bên cạnh đó, việc duy trì động cơ hiện hữu cũng giúp Yamaha tối ưu chi phí phát triển sản phẩm, đồng thời bảo đảm độ ổn định đã được kiểm chứng qua nhiều năm sử dụng thực tế. Điều này cho thấy hãng xe Nhật Bản đang ưu tiên nâng cấp những hạng mục có tác động trực tiếp đến trải nghiệm người dùng thay vì thay đổi sâu về nền tảng kỹ thuật.

Nếu thông tin từ các đại lý là đúng, sự xuất hiện của Yamaha Exciter sẽ khiến cuộc đua với Honda Winner ở phân khúc xe côn tay thể thao "nóng" trở lại ẢNH: NGUYỄN DUY

Xét ở góc độ thị trường, việc Yamaha tung ra phiên bản Exciter mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức nóng cho cuộc đua ở phân khúc xe côn tay thể thao. Nơi mẫu xe Yamaha đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ đối thủ "đồng hương" Honda Winner. Mẫu xe Nhật này cũng vừa trình làng thị trường bản cải tiến Winner R vào tháng 9.2025.

Hiện Yamaha Việt Nam chưa xác chính thức nhận thời điểm ra mắt cũng như thông số chi tiết của Exciter mới. Tuy nhiên, với những thông tin liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây, ngày mẫu xe này trình làng thị trường có lẽ không còn xa. Nếu những thay đổi về thiết kế đi kèm các nâng cấp trang bị phù hợp, Exciter bản nâng cấp nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một trong những mẫu xe đáng chú ý nhất của thị trường xe máy Việt Nam trong nửa cuối năm nay.